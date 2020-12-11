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Музей золота в Боготе

Несмотря на свое название, этот колумбийский музей прячет за своими стенами не только золото. Его правильнее было бы назвать музеем ювелирных изделий индейцев доколумбовой эры и археологических находок тех времен.

Музей золота в Боготе

Несмотря на свое название, этот колумбийский музей прячет за своими стенами не только золото. Его правильнее было бы назвать музеем ювелирных изделий индейцев доколумбовой эры и археологических находок тех времен.

Музей золота в Боготе

Основан музей золота был в 1932-м году и на сегодняшний день экспонирует более 34 тысяч изделий из золота. На секундочку, все предметы были созданы более пятисот лет тому назад. Коренное население Южной Америки было богато золотом и серебром. Одним из самых ценных экспонатов музея золота считается «Плот муисков» (The Muisca Raft), скульптура из золота, обнаруженная в конце XIX-го столетия в одной из пещер. Точного периода изготовления этого почти 300-грамового шедевра нет (VI-XVI столетия).

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

Музей золота в Боготе

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