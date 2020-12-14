20 цитат от святого циника Курта Воннегута

Один из ярчайших сатириков и фантастов нашего времени Курт Воннегут за свою жизнь прошел через войну, бомбардировки, карьерные неудачи и еще бог весть что, но так и не разочаровался в мире.
В своих книгах Воннегут издевался, иронизировал и язвил, не боясь посмеяться над чем и кем угодно. Просто такова была его манера — даже о самых кризисных и трагических моментах рассказывать со смехом.
20 самых известных и колоритных цитат писателя.
- Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.
- В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать.
- Когда я пишу, я чувствую себя безруким и безногим человеком с карандашом во рту.
- Если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
- Слова прощания никогда не могут быть ошибкой.
- Если бы у вас вместо мозгов был динамит, его не хватило бы даже на то, чтобы сдуть с головы вашу шляпу.
- И, хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день.
- В моем понимании святой — это такой человек, который и в непорядочном обществе остается порядочным человеком.
- Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз и как будто громадный глаз жаждет зрелищ.
- Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции.
- Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие.
- — Как тесен мир, — заметил я. — Особенно тут, на кладбище.
- Если вы всерьез хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, — идите в искусство.
- Жизнь и так трудная штука — зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег?!
- Тост за наших жен и любовниц! Пусть они никогда не встречаются!
- Я потерял много друзей-писателей. Все они давали мне свои работы со словами: «Прочти и скажи, что думаешь». Ну я и говорил.
- Я собираюсь судиться с производителем Pall Mall: мне 83, я курю Pall Mall с двенадцати лет, и эти лживые негодяи давно обещают меня убить, о чем сообщают прямо на упаковке. Но я жив.
- Никогда не доверяй уцелевшим, пока не выяснишь, каким это образом они уцелели.
- Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться нихренанеделанием. Не слушайте никого, кто будет уверять, что наше предназначение — в другом.
- «Тo be is to do» — Сoкрат.
«To do is to be» — Жан-Пoль Сартр.
«Do be do be do» — Фрэнк Синатра.
©
Свежие комментарии