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20 цитат от святого циника Курта Воннегута

20 цитат от святого циника Курта Воннегута

Один из ярчайших сатириков и фантастов нашего времени Курт Воннегут за свою жизнь прошел через войну, бомбардировки, карьерные неудачи и еще бог весть что, но так и не разочаровался в мире.

В своих книгах Воннегут издевался, иронизировал и язвил, не боясь посмеяться над чем и кем угодно. Просто такова была его манера — даже о самых кризисных и трагических моментах рассказывать со смехом.

20 самых известных и колоритных цитат писателя.



  1. Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.

  2. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать.

  3. Когда я пишу, я чувствую себя безруким и безногим человеком с карандашом во рту.

  4. Если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.

  5. Слова прощания никогда не могут быть ошибкой.

  6. Если бы у вас вместо мозгов был динамит, его не хватило бы даже на то, чтобы сдуть с головы вашу шляпу.

  7. И, хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день.

  8. В моем понимании святой — это такой человек, который и в непорядочном обществе остается порядочным человеком.

  9. Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз и как будто громадный глаз жаждет зрелищ.

  10. Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции.

  11. Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие.

  12. — Как тесен мир, — заметил я. — Особенно тут, на кладбище.

  13. Если вы всерьез хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, — идите в искусство.

  14. Жизнь и так трудная штука — зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег?!

  15. Тост за наших жен и любовниц! Пусть они никогда не встречаются!

  16. Я потерял много друзей-писателей. Все они давали мне свои работы со словами: «Прочти и скажи, что думаешь». Ну я и говорил.

  17. Я собираюсь судиться с производителем Pall Mall: мне 83, я курю Pall Mall с двенадцати лет, и эти лживые негодяи давно обещают меня убить, о чем сообщают прямо на упаковке. Но я жив.

  18. Никогда не доверяй уцелевшим, пока не выяснишь, каким это образом они уцелели.

  19. Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться нихренанеделанием. Не слушайте никого, кто будет уверять, что наше предназначение — в другом.

  20. «Тo be is to do» — Сoкрат.
    «To do is to be» — Жан-Пoль Сартр.
    «Do be do be do» — Фрэнк Синатра.



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