Сталинские высотки в Европе: Где их можно увидеть и как сложилась их судьба

Сталинская высотка в Варшаве

Высотку в Варшаве возводили советские строители по проекту советского архитектора. /Фото:AP

Строительство здания в Варшаве. /Фото:pkin.pl

Строительные работы. /Фото:pkin.pl

Сталинская высотка в Варшаве в наши дни./Фото:sergeyurich.livejournal.com

Часы установили уже в XX веке. /Фото:Piotr Brichacek

Имя Сталина из этого списка убрали. /Фото:wikipedia.org

Дом свободной прессы в Бухаресте

Дом свободной прессы в Бухаресте в наши дни. /Фото:dreamstime.com

Высотка в Бухаресте и памятник Ленину на старинной открытке.

Ленин-гадра. /Фото:blogspot.com

Сталинка в Праге

В пражской высотке располагается шикарный отель. /Фото:internationalprague.cz

Это самое высокое здание в городе, с верхних этажей которого открывается шикарный вид. /Фото:internationalprague.cz

Пражская высотка очень красива. /Фото:Матей Батьга