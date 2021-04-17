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Сталинские высотки в Европе: Где их можно увидеть и как сложилась их судьба


Сталинские высотки в Европе: Где их можно увидеть и как сложилась их судьба

В середине прошлого века Москву украсили так называемые Сталинские высотки. У каждой из них – своя история, и каждое здание по-своему уникально. Впрочем, у этих «семи сестер» есть и другие «родственницы». Аналогичные здания в 1950-х годах были возведены и в нескольких городах СССР, и даже за пределами Советского Союза. Три «высотки-сталинки» появились в столицах трёх соцстран Восточной Европы. Их строили как дань огромного уважения Сталину, сейчас же жители европейских столиц стараются об этом не вспоминать.

Сталинская высотка в Варшаве


Дворец культуры и науки, построенный в польской столице в начале 50-х годов прошлого века, до сих пор считается самым высоким зданием города. Появление этой высотки анонсировалось как подарок советского народа польским братьям.
Высотку в Варшаве возводили советские строители по проекту советского архитектора. /Фото:AP

Высотку в Варшаве возводили советские строители по проекту советского архитектора. /Фото:AP

 

Возводили здание по проекту советского архитектора Льва Руднева несколько тысяч рабочих из СССР. Жили они в отдельном районе, который был специально возведен для них рядом с местом строительства. Здесь были свой кинотеатр, бассейн, клуб.
Строительство здания в Варшаве. /Фото:pkin.pl

Строительство здания в Варшаве. /Фото:pkin.pl

 
Строительные работы. /Фото:pkin.pl

Строительные работы. /Фото:pkin.pl

 

Прежде чем составить проект, архитектор Руднев посетил самые известные польские города (Краков, Казимеж, Хелмно, Ярославль, Сандомир, Замостье), чтобы ознакомиться с национальной архитектурой.
Поэтому здание в Варшаве, несмотря на общую стилистику сталинских высоток (за основу были взяты здание МГУ и проект так и не построенного «Зарядья»), имеет некоторые польские «черты». Например, в оконечности башни Дворца культуры и науки явно угадывается краковская башня Ратуши. В итоге получилась смесь польского историзма с неоампиром.

Посоветовавшись с польскими гражданами, правительство выбрало этот проект из нескольких вариантов, предложенных Руденвым.
Сталинская высотка в Варшаве в наши дни./Фото:sergeyurich.livejournal.com

Сталинская высотка в Варшаве в наши дни./Фото:sergeyurich.livejournal.com

 

Здание возведено из 40 миллионов кирпичей, высота его – 188 метров (изначально планировалось строить его более низким, но в процессе идея чуть изменилась).

Интересно, что огромные часы, которые в наше время можно видеть на здании, были установлены только в 2001 году. Диаметр каждого из четырёх дисков циферблата – шесть метров.
Часы установили уже в XX веке. /Фото:Piotr Brichacek

Часы установили уже в XX веке. /Фото:Piotr Brichacek

 

Изначально название высотки звучало длиннее: «Дворец культуры и науки имени Сталина», но с изменением политической ситуации в стране окончание, напоминающее о социалистическом прошлом, убрали. Имя Сталина было высечено и на книге, которую держит в руках одна из каменных фигур, установленных на фасаде. После охлаждения отношений между двумя государствами надпись убрали – равно как и скульптуру человека с советским флагом в руке, которая раньше стояла в главном зале здания.
Имя Сталина из этого списка убрали. /Фото:wikipedia.org

Имя Сталина из этого списка убрали. /Фото:wikipedia.org

 

В последние годы в Польше то и дело возникают разговоры о том, что это здание нужно снести. Амбициозная высотка вызывает раздражение у некоторых граждан не только как память о неоднозначном для польского народа прошлом, но и как здание с дурной славой. Дело в том, что на 30-м этаже высотки есть смотровая площадка, и уже на второй год после сдачи здания в эксплуатацию с террасы повадились прыгать самоубийцы. В 1970-х годах было принято решение поставить на смотровой площадке оградительные решетки, суициды прекратились, однако неприятный осадок у горожан остался.

Кстати, трагические происшествия происходили здесь еще на стадии строительства: от несчастных случаев в разное время погибли 16 рабочих. Все они были похоронены на православном кладбище в варшавском районе Воля.

Дом свободной прессы в Бухаресте


Помпезный Дом свободной прессы, спроектированный в стиле сталинских высоток, был возведён в 1956-м. Строили его четыре года. Автором проекта стал румынский архитектор Хория Майку, который попытался сделать здание максимально приближенным к другим аналогичным высоткам.
Дом свободной прессы в Бухаресте в наши дни. /Фото:dreamstime.com

Дом свободной прессы в Бухаресте в наши дни. /Фото:dreamstime.com

 

Вплоть до 2007 года Дом свободной прессы, который можно увидеть при въезде в город, оставался самым высоким зданием не только Бухареста, но и всей Румынии. Высота его – 92 метра. Плюс – 12-метровый шпиль.

Изначально здание называлось «Полиграфический комбинат «Дом «Скынтеи» имени Иосифа Виссарионовича Сталина». «Скынтея» – по-румынски «Искра», и это название имела газета, редакция которой размещалась в высотке. Здесь же располагались и другие редакции, а также типографии города.

Через четыре года после постройки здания перед ним установили огромный памятник Ленину.
Высотка в Бухаресте и памятник Ленину на старинной открытке.

Высотка в Бухаресте и памятник Ленину на старинной открытке.

 

После того, как социалистический строй в Румынии пал, фигуру Ильича убрали. Но прежде чем ее демонтировали совсем, в 1990 году, этот памятник получил скандальную известность благодаря сатирическому проекту – вместо головы к скульптуре приделали извивающиеся змеями розы, и всё это назвали «Ленин-Гидра». Идею придумал Костин Ионицэ, иносказательно выразив отношение нового поколения румынов к политическим кумирам.
Ленин-гадра. /Фото:blogspot.com

Ленин-гадра. /Фото:blogspot.com

 

Сейчас в Доме свободной прессы располагаются издательства, а также различные фирмы. Сносить здание не планируется.

Сталинка в Праге


Гостиница International, расположенная в Праге, изначально называлась «Дружба». Эта «сталинка» входит в список памятников культуры Чехии.

Здание строили с 1952 по 1954 год. В роли архитектора выступил Франтишек Ержабек, а контролировал ход работ лично министр обороны Чехословакии Алексей Чепичка. Постройкой здания в духе сталинских высоток он планировал укрепить советско-чехословацкие отношения. Говорят, в этом здании Чепичка мечтал принять Иосифа Сталина. Впрочем, планам не суждено было осуществиться – в 1953 году советский вождь, как известно, умер.
В пражской высотке располагается шикарный отель. /Фото:internationalprague.cz

В пражской высотке располагается шикарный отель. /Фото:internationalprague.cz

 

Изначально власти собирались поселить в высотке чехословацких офицеров и сделать здание чуть ли не секретным объектом, однако впоследствии идея была пересмотрена, и здесь решили открыть гостиницу.

У здания, построенного в стиле сталинских высоток, 16 этажей. Также имеется огромное бомбоубежище, рассчитанное на 600 человек, которое в настоящее время используется как склад одежды и других хозяйственных вещей персонала.

Высота гостиницы – 88 метров, и это практически самое высокое здание в Праге.
Это самое высокое здание в городе, с верхних этажей которого открывается шикарный вид. /Фото:internationalprague.cz

Это самое высокое здание в городе, с верхних этажей которого открывается шикарный вид. /Фото:internationalprague.cz

 

После Бархатной революции 1989 года гостиница стала частью сети Holiday Inn. Красная звезда, венчающая шпиль здания, была перекрашена – ее сделали зеленой, как логотип компании-владельца. В 2007-м звезду перекрасили в золотой цвет, а еще позже отель стал частью другой гостиничной сети – Crowne Plaza. Несколько лет назад гостинице снова вернули название International.
Пражская высотка очень красива. /Фото:Матей Батьга

Пражская высотка очень красива. /Фото:Матей Батьга

 

Текст: Анна Белова

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Сталинские высотки в Европе: Где их можно увидеть и как сложилась их судьба

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Сталинские высотки в Европе: Где их можно увидеть и как сложилась их судьбаПодписаться на мой Instagram
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