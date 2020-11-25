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Секретная рюмка Никиты Хрущева: почему генсек пил, но не пьянел

Секретная рюмка Никиты Хрущева: почему генсек пил, но не пьянел

Секретная рюмка Никиты Хрущева: почему генсек пил, но не пьянел

Многие замечали, что Никита Сергеевич Хрущев, который никогда не брезговал алкоголем, на официальных приемах практически не пьянел. Оказывается, секрет заключался в «волшебной» рюмке генсека.

Алкогольные предпочтения генсека

Владимир Веденеев в своей книге «Великие тайны России ХХ века» пишет о том, что Никита Сергеевич Хрущев употреблял без разбора любые алкогольные напитки, но больше всего предпочитал самогон. Однажды, будучи на Кубе, он попробовал местную самоделку, от которой пришел в полный восторг, и тут же потребовал записать рецепт. Однако Сергей Хрущев, сын генсека, опровергал это утверждение и рассказывал о том, что его отец знал толк в изысканных напитках. По словам Хрущева-младшего, в коллекции Никиты Сергеевича хранились несколько бутылок сорокалетнего вина, открывавшихся только в особых случаях. А дорогой столетний коньяк, подаренный Шарлем де Голлем, Хрущев так и не осмелился откупорить при жизни. Его выпили в одну из годовщин смерти Никиты Хрущева его близкие.

Пьет и не пьянеет

Как бы то ни было, ясно одно – Никита Хрущев никогда трезвенником не был. Впрочем, алкоголиком Хрущева тоже назвать нельзя. По крайней мере, в непотребном состоянии генсека не видели.

Однако если верить авторам сборника «Хрущев, Брежнев, Горбачев. Догнать и перегнать» (редактор Д. О. Хвостова), многие замечали, как Хрущев во время приемов осушал одну рюмку за другой, но отчего-то не пьянел. Об этой особенности Никиты Сергеевича вспоминал и Самуил Микунис, генеральный секретарь коммунистической партии Израиля. Микунис писал о том, что во время очередного Кремлевского вечера «Хрущев пил много, но нисколько не пьянел». «Хрущев подходил ко многим и едва ли не с каждым пил – и я снова подумал: «Сколько он может пить!»» - рассказывал Микунис. Микунис заподозрил неладное и выяснил, что в бутылке, из которой Никита Сергеевича наполнял свою рюмку, была обыкновенная вода.

Секретная рюмка

Однако Никите Хрущеву не всегда удавалось хитрить таким образом. Бывало, что «собственной» бутылки у него не имелось. Но Хрущев все равно умудрялся держаться на ногах, когда остальные уже и лыка не вязали. Секрет заключался в рюмке генсека. «Тайная» рюмка, благодаря резьбе на стекле, на первый взгляд ничем не отличалась от своих «коллег», но на самом ее стенки и дно были утолщены. Это было сделано специально для того, чтобы уменьшить объем посуды: в такую рюмку помещалось не больше 30 граммов спиртного. Андрей Гальчук, автор книги «Удивительная Россия. 500 фактов о нашей стране, которые вас поразят», утверждает, что чудо-рюмку для Хрущева изготовили мастера из Гусь-Хрустального. Но, по словам Сергея Хрущева, «секретную» рюмку его отцу подарила жена американского посла Джейн Томпсон, потому что «господину Хрущеву часто приходилось бывать на приемах».

Юлия Попова

 

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