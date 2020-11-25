Секретная рюмка Никиты Хрущева: почему генсек пил, но не пьянел

Пьет и не пьянеет

Как бы то ни было, ясно одно – Никита Хрущев никогда трезвенником не был. Впрочем, алкоголиком Хрущева тоже назвать нельзя. По крайней мере, в непотребном состоянии генсека не видели.

Однако если верить авторам сборника «Хрущев, Брежнев, Горбачев. Догнать и перегнать» (редактор Д. О. Хвостова), многие замечали, как Хрущев во время приемов осушал одну рюмку за другой, но отчего-то не пьянел. Об этой особенности Никиты Сергеевича вспоминал и Самуил Микунис, генеральный секретарь коммунистической партии Израиля. Микунис писал о том, что во время очередного Кремлевского вечера «Хрущев пил много, но нисколько не пьянел». «Хрущев подходил ко многим и едва ли не с каждым пил – и я снова подумал: «Сколько он может пить!»» - рассказывал Микунис. Микунис заподозрил неладное и выяснил, что в бутылке, из которой Никита Сергеевича наполнял свою рюмку, была обыкновенная вода.