9 простых секретов для богатого урожая малины

Малина — одна из любимых ягод, а также довольно неприхотливое растение. Тем не менее, если ваш малинник не может похвастаться богатым урожаем, то запишите и применяйте 9 секретов, указанных ниже, и малина даст богатый урожай, всем на зависть!







Секрет № 1: малина любит много света, а потому не садите её в тени.

Секрет № 2: хороший и обильный полив — залог обильного урожая и здорового растения.

Секрет № 3: малина, как и любая другая культура, тоже любит правильную подкормку; перегной, компост и зола будут как нельзя кстати.







Секрет № 4: молодую поросль малины, которая появляется в течение вегетативного периода, нужно непременно срезать секатором.

Секрет № 5: землю возле малины следует регулярно мульчировать: тогда необходимая влажность и корневая система будут сохранены.

Секрет № 6: густые кусты малины необходимо подвязывать на шпалеру с первого же года посадки.





Секрет № 7: малина крайне нуждается в регулярной осенней обрезке, чтобы сохранять способность давать обильный урожай.

Секрет № 8: не забывайте, что даже малину нужно защищать от вредителей, но желательно без использования химии.

Секрет № 9: после сбора урожая малину рекомендуется сразу же обработать — удалить ветки, которые уже дали плоды, чтобы на следующий год они не мешали молодым веточкам.