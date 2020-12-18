Как носили и брили бороды в разные эпохи

Следование моде обычно считают прерогативой женщин, однако и мужчины порой вынуждены следить за новым тенденциями, чтобы не выглядеть глупо, особенно – если дело касается растительности на лице. Ни один из модных вопросов не воспринимается ими столь серьезно, и на это есть весомые причины, ведь испокон веков именно борода или ее отсутствие были важным показателем мужественности, достоинства или принадлежности к определенной группе людей.







Надо сказать, что на протяжении многотысячелетней истории человечества можно найти гораздо больше примеров того, что борода была обязательна для взрослого мужчины и служила несомненным признаком его достоинства. У множества народов существовал схожий простой и эффективный способ оскорбить мужчину. Для этого достаточно было лишь нанести урон его главному украшению – дернуть за бороду, вырвать клок или, еще хуже – плюнуть на нее. В нашей стране такие традиции держались очень долго. Так, например, по Русской Правде за причинение ущерба бороде («А кто порветь бороду») или усам полагался особо высокий штраф — 12 гривен, это было ненамного меньше штрафа за убийство человека. А о жестоко осрамившемся мужчине еще не так давно говорили: «Свою бороду оплевал».

В средневековье для объявления войны достаточно было подпалить бороду послу, и его государь сразу видел, что «пахнет паленым». Однако в Древнем Египте право ношения бороды было монополизировано фараонами, правда, их бороды были прицепными, изготовленными из шерсти или срезанных волос, перевитых золотыми нитями. Зато этот царственный аксессуар, если на трон всходила женщина, для торжественных церемоний полагался и ей. Все остальные люди обязаны были ходить гладко выбритыми. Вероятно, желающих ослушаться этого правила находилось не очень много, ведь кроме нарушения закона подобный проступок означал еще и богохульство – оскорбление солнцеподобного правителя, напрямую связанного с высшими силами.Бороды в Древнем Египте В Древней Греции бритье вошло в обиход с IV века до н. э, а затем такую моду переняли и римляне. Известно, что Александр Македонский приказывал своим солдатам сбривать бороду. По одной из версий - для того, чтобы враги не могли схватиться за нее во время боя. В ту эпоху произошла резкая «смена имиджа» мужчин. Гладко выбритые и коротко подстриженные римляне считали, что таким образом они показывают свое превосходство над лохматыми варварами. Однако при императоре Адриане бороды опять вошли в моду. В дальнейшей европейской истории чередование усов, коротких, длинных бород и гладких подбородков происходило достаточно часто. При этом историки моды усматривают следующие тенденции: длинные бороды обычно сопутствовали коротким прическам , а небольшая, тщательно подстриженная растительность на лице – длинным волосам. Вообще же отсутствие бород обычно означало моду на «вечную молодость» и некую женоподобность мужчин, как было, например, в период позднего Средневековья и раннего Ренессанса.Мода на бороду в средние века была очень изменчивой В России самый громкий скандал по поводу бород устроил, конечно, Петр I. Требование брить растительность на лице в то время грубо нарушало увековеченные требования мужской чести, поэтому и вызвало столько проблем. Надо сказать, что запрет бритья был тогда не просто моральным правилом, а законом, закрепленным в письменных источниках: в Кормчих книгах, Номоканонах — сборниках правил, обязательных для всех православных, в решениях Стоглавого собора Русской поместной церкви (1551 года) и в Большом Потребнике. Поэтому требование о бритье бород, которое было введено Петром I в 1699 году, вызвало массовые протесты и неодобрение. 16 января 1705 года вышел указ, который позволял носить бороды, но за особую плату. Исключение было сделано только для священников и диаконов. Все же остальные, если хотели следовать традициям, должны были вносить в казну от 30 до 100 рублей (в зависимости от сословия). Заплатившие получали особую, специально отчеканенную бону – «бородовый знак», который подтверждал факт уплаты. Впрочем, еще чуть позднее Петр решил все-таки искоренить этот «пережиток прошлого» хотя бы в городах и совершенно запретил здесь бороды и русскую одежду, которой, кстати, нельзя было еще и торговать. Наказания для ослушников были суровыми: кнут и каторга. Старообрядцы стали исключением из этого правила, но они должны были за бороды платить. Кстати, правители после Петра еще долго потом искали путь выхода из этого «идеологического тупика».Бородовой знак 1705 года Сегодня строгие правила ношения или бритья бород касаются только служителей культа. В разных конфессиях к данному вопросу подходят прямо противоположно. Это различие опять же имеет глубокие корни. Так, во время Раскола христианской церкви в 1054 году одним из обвинений, которое выдвинули православные греки против латинян (католиков), было брадобритие: «И не желают они обратить внимание на Писание, которое говорит: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» (Лев.19, 27), как и совсем не хотят признать, что (лишь) женам благопристойно этот (вид) при творении устроил Бог, мужам же судил быть несообразным (сему виду).» Так и повелось, что католические священники бреются, а православные отличаются от них окладистыми бородами. Кстати, в иудаизме и исламе на этот счет существуют примерно такие же правила, оговаривается только размер бороды. Хочется отметить, что сегодня мода опять сделала в этом вопросе резкий поворот. Весь XX век растительность на лицах мужчин стремительно сокращалась, вплоть до полного исчезновения (конец тысячелетия даже называют «безбородым феноменом» в истории). И вот, вместе с новым веком окладистые и даже огромные бороды перестали быть признаком стариков, а стали достоянием новой формации «гламурных дровосеков». Оказывается, у такого стиля уже есть название – «ламбер» (впрочем, этих молодых людей можно перепутать и с «хипстерами», которые тоже носят бороды).Современные модники тратят много усилий, чтобы поддерживать красоту бороды и усов Главное для современной моды – это тщательный уход за «главным мужским украшением». Борода и усы должны быть тщательно вымыты и расчесаны, только тогда ты – брутальный модник, а не дедушка с завалинки. Вместе с тенденцией появились и специальные мужские «цирюльни», в которых помогут красоту содержать в порядке . Поэтому нужно признать, что современные бородачи тоже платят за бороду, причем порой немало.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: