7 культовых эротических романов для томного вечера

«Любовный роман» — у многих эта фраза ассоциируется исключительно с низкопробными книжками, где на обложке страстно обнимаются мускулистый мачо и томная красотка. Но эротическая проза появилась давно, и образчиков прекрасной литературы в этом жанре написано немало. Знакомим тебя с лучшими примерами прозы для взрослых, которые развеют твою скуку дождливым вечером.



«Милый друг» (Bel-Ami), Ги де Мопассан

1885 год

«Венера в мехах» (Venus im Pelz), Леопольд фон Захер-Мазох

1870 год

«История глаза» (фр. Histoire de l'œil), Жорж Батай

1928 год

«Дельта Венеры» (Delta of Venus), Анаис Нин

1940-е год

«Богоматерь цветов» (фр. Notre Dame des Fleurs), Жан Жене

1942 год

«История О» (фр. Histoire d'O), Полин Реаж

1954 год

«Эммануэль» (Emmanuelle), Эммануэль Арсан

1959 год