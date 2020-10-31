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7 культовых эротических романов для томного вечера

«Любовный роман» — у многих эта фраза ассоциируется исключительно с низкопробными книжками, где на обложке страстно обнимаются мускулистый мачо и томная красотка. Но эротическая проза появилась давно, и образчиков прекрасной литературы в этом жанре написано немало. Знакомим тебя с лучшими примерами прозы для взрослых, которые развеют твою скуку дождливым вечером.

«Милый друг» (Bel-Ami), Ги де Мопассан
1885 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Об этом романе Лев Толстой в свое время написал: «Погибло и погибает все чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно». Вероятно, именно эта «антиреклама» и привлекла столько внимания к этому произведению.

В наши дни «Милый друг» считается классикой эротической прозы. При этом, с точки зрения современного человека, написан он в трогательной и почти невинной манере.

7 культовых эротических романов для томного вечера

Речь в романе идет о молодом человеке по имени Жорж Дюруа, который живет в Париже и мечтает о больших деньгах и блестящей карьере. Но единственный его талант — способность покорять сердца дам. Чем он, собственно, и занимается на протяжении всего романа.

«Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание».

«Венера в мехах» (Venus im Pelz), Леопольд фон Захер-Мазох
1870 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что в культовом романе праотца мазохизма речь пойдет о женском доминировании. В роли Кристиана Грея выступает Ванда фон Дунаева — жестокая красавица, облаченная в меха и бархат. Именно ее художник Северин фон Кусимски уговаривает стать своей госпожой и предлагает обращаться с ним, как с настоящим рабом.

Роман во многом автобиографичен, так Захер-Мазох опирался на собственный опыт совместной жизни с Авророй фон Рюмслин, которая писала под псевдонимом «Ванда фон Дунаева».

7 культовых эротических романов для томного вечера

В этом романе ты не встретишь графического описания секса, и все же он удивляет своей откровенностью.

«Я думаю, — сказала она /Ванда/, – что для того, чтобы навеки привязать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда либо так, как боготворят гетеру?»

«История глаза» (фр. Histoire de l'œil), Жорж Батай
1928 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Жорж Батай — французский писатель и философ, интересовался политикой, религией, мистикой и, разумеется, эросом.

Некоторые из его публикаций долгое время были запрещены, а первый роман «История глаза», написанный под псевдонимом Лорд Ош, считался чистой порнографией. Много позже критики и исследователи отыскали в романе «двойное дно» — философский подтекст и эмоциональную глубину.

7 культовых эротических романов для томного вечера

«Иным мир кажется благонравным: он кажется благонравным людям благонравным, ибо у них кастрированы глаза. Поэтому они боятся бесстыдства. Они не испытывают никакой тревоги, когда слышится крик петуха или открывается звездное небо. В общем, "плотские удовольствия" нравятся им при условии, что они пресны».

Роман очень подробно и откровенно описывает зарождающуюся сексуальность двух подростков. Надо признать, что чтение это не для стыдливых — графичность произведения местами вызывает шок.

«Дельта Венеры» (Delta of Venus), Анаис Нин
1940-е год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Роман французской писательницы Анаис Нин был опубликован уже после ее смерти, спустя почти сорок лет после его написания. Он содержит в себе 15 рассказов о страсти и сексе. Писатель Генри Миллер, друг и любовник Анаис Нин, описал эту книгу как «поэтическую и порнографическую, чувственную и чувствительную», это — «бесстыжая красивая книга».

«Дельта» входит в список лучших произведений этого жанра.

«Богоматерь цветов» (фр. Notre Dame des Fleurs), Жан Жене
1942 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Это первый роман «поэта парижского дна» Жана Жене, написанный в тюрьме, где автор произведения сидел за кражу из книжного магазина. Жан Жене записывал свои эротические фантазии, не предназначенные тогда для широкой аудитории, на коричневой бумаге, которую в тюрьме выдавали заключенным, чтобы те делали из нее коробочки.

7 культовых эротических романов для томного вечера

Центральным героем романа является юноша-проститутка Дивина, который, умирая от туберкулеза в камере, описывает прожитую жизнь. Позже роман был отредактирован самим Жене, который убрал оттуда самые шокирующие эпизоды.

«История О» (фр. Histoire d'O), Полин Реаж
1954 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

По сравнению с этим романом, «Оттенки серого» покажутся тебе диснеевским мультфильмом. Произведение вышло из-под пера французской писательницы Доминик Ори, которая лишь за 4 года до собственной смерти призналась в том, что она является его автором.

7 культовых эротических романов для томного вечера

Речь в романе идет о молодой женщине, чье имя на протяжении всего текста пишется как «О». О попадает в замок Руаси — место, которое принадлежит тайному обществу садомазохистов. Здесь мужчины властвуют над женщинами. В первый же вечер О проходит обряд инициации, отдаваясь четверым мужчинам в масках.

7 культовых эротических романов для томного вечера

О всячески протестует против такого положения вещей, но терпит все издевательства над собой ради своего возлюбленного Рене.

«Эммануэль» (Emmanuelle), Эммануэль Арсан
1959 год


7 культовых эротических романов для томного вечера

Жизнь автора одного из самых известных эротических романов XX столетия, чья экранизация вошла в историю как классика эротического кино, и сама напоминала роман. Официальным автором «Эммануэли» долгое время считалась Марайя Бибид. Она родилась в знатной тайской семье. Девочку отправили учиться в Швейцарию, где она в 16 лет и встретила своего будущего мужа, французского дипломата Луи-Жак Ролле-Андриана. Говорят, это была любовь с первого взгляда.

7 культовых эротических романов для томного вечера

Эротический детектив «Эммануэль» впервые был опубликован во Франции в 1959 году, без указания авторства. Роман считается в некоторой степени автобиографическим.

Позже выяснилось, что настоящим его автором был Луи-Жак, а вовсе не его супруга.

Роман начинается с описания того, как 19-летняя Эммануэль, жена французского инженера, летит на самолете в Бангкок, направляясь к своему мужу. В том же самолете она и отдается попутчикам.

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