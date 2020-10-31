7 культовых эротических романов для томного вечера

«Любовный роман» — у многих эта фраза ассоциируется исключительно с низкопробными книжками, где на обложке страстно обнимаются мускулистый мачо и томная красотка. Но эротическая проза появилась давно, и образчиков прекрасной литературы в этом жанре написано немало. Знакомим тебя с лучшими примерами прозы для взрослых, которые развеют твою скуку дождливым вечером.
«Милый друг» (Bel-Ami), Ги де Мопассан
1885 год
Об этом романе Лев Толстой в свое время написал: «Погибло и погибает все чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно». Вероятно, именно эта «антиреклама» и привлекла столько внимания к этому произведению.
В наши дни «Милый друг» считается классикой эротической прозы. При этом, с точки зрения современного человека, написан он в трогательной и почти невинной манере.
Речь в романе идет о молодом человеке по имени Жорж Дюруа, который живет в Париже и мечтает о больших деньгах и блестящей карьере. Но единственный его талант — способность покорять сердца дам. Чем он, собственно, и занимается на протяжении всего романа.
«Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание».
«Венера в мехах» (Venus im Pelz), Леопольд фон Захер-Мазох
1870 год
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что в культовом романе праотца мазохизма речь пойдет о женском доминировании. В роли Кристиана Грея выступает Ванда фон Дунаева — жестокая красавица, облаченная в меха и бархат. Именно ее художник Северин фон Кусимски уговаривает стать своей госпожой и предлагает обращаться с ним, как с настоящим рабом.
Роман во многом автобиографичен, так Захер-Мазох опирался на собственный опыт совместной жизни с Авророй фон Рюмслин, которая писала под псевдонимом «Ванда фон Дунаева».
В этом романе ты не встретишь графического описания секса, и все же он удивляет своей откровенностью.
«Я думаю, — сказала она /Ванда/, – что для того, чтобы навеки привязать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда либо так, как боготворят гетеру?»
«История глаза» (фр. Histoire de l'œil), Жорж Батай
1928 год
Жорж Батай — французский писатель и философ, интересовался политикой, религией, мистикой и, разумеется, эросом.
Некоторые из его публикаций долгое время были запрещены, а первый роман «История глаза», написанный под псевдонимом Лорд Ош, считался чистой порнографией. Много позже критики и исследователи отыскали в романе «двойное дно» — философский подтекст и эмоциональную глубину.
«Иным мир кажется благонравным: он кажется благонравным людям благонравным, ибо у них кастрированы глаза. Поэтому они боятся бесстыдства. Они не испытывают никакой тревоги, когда слышится крик петуха или открывается звездное небо. В общем, "плотские удовольствия" нравятся им при условии, что они пресны».
Роман очень подробно и откровенно описывает зарождающуюся сексуальность двух подростков. Надо признать, что чтение это не для стыдливых — графичность произведения местами вызывает шок.
«Дельта Венеры» (Delta of Venus), Анаис Нин
1940-е год
Роман французской писательницы Анаис Нин был опубликован уже после ее смерти, спустя почти сорок лет после его написания. Он содержит в себе 15 рассказов о страсти и сексе. Писатель Генри Миллер, друг и любовник Анаис Нин, описал эту книгу как «поэтическую и порнографическую, чувственную и чувствительную», это — «бесстыжая красивая книга».
«Дельта» входит в список лучших произведений этого жанра.
«Богоматерь цветов» (фр. Notre Dame des Fleurs), Жан Жене
1942 год
Это первый роман «поэта парижского дна» Жана Жене, написанный в тюрьме, где автор произведения сидел за кражу из книжного магазина. Жан Жене записывал свои эротические фантазии, не предназначенные тогда для широкой аудитории, на коричневой бумаге, которую в тюрьме выдавали заключенным, чтобы те делали из нее коробочки.
Центральным героем романа является юноша-проститутка Дивина, который, умирая от туберкулеза в камере, описывает прожитую жизнь. Позже роман был отредактирован самим Жене, который убрал оттуда самые шокирующие эпизоды.
«История О» (фр. Histoire d'O), Полин Реаж
1954 год
По сравнению с этим романом, «Оттенки серого» покажутся тебе диснеевским мультфильмом. Произведение вышло из-под пера французской писательницы Доминик Ори, которая лишь за 4 года до собственной смерти призналась в том, что она является его автором.
Речь в романе идет о молодой женщине, чье имя на протяжении всего текста пишется как «О». О попадает в замок Руаси — место, которое принадлежит тайному обществу садомазохистов. Здесь мужчины властвуют над женщинами. В первый же вечер О проходит обряд инициации, отдаваясь четверым мужчинам в масках.
О всячески протестует против такого положения вещей, но терпит все издевательства над собой ради своего возлюбленного Рене.
«Эммануэль» (Emmanuelle), Эммануэль Арсан
1959 год
Жизнь автора одного из самых известных эротических романов XX столетия, чья экранизация вошла в историю как классика эротического кино, и сама напоминала роман. Официальным автором «Эммануэли» долгое время считалась Марайя Бибид. Она родилась в знатной тайской семье. Девочку отправили учиться в Швейцарию, где она в 16 лет и встретила своего будущего мужа, французского дипломата Луи-Жак Ролле-Андриана. Говорят, это была любовь с первого взгляда.
Эротический детектив «Эммануэль» впервые был опубликован во Франции в 1959 году, без указания авторства. Роман считается в некоторой степени автобиографическим.
Позже выяснилось, что настоящим его автором был Луи-Жак, а вовсе не его супруга.
Роман начинается с описания того, как 19-летняя Эммануэль, жена французского инженера, летит на самолете в Бангкок, направляясь к своему мужу. В том же самолете она и отдается попутчикам.
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