Вот какие изменения происходят в теле человека, бросившего курить

Ученые не раз доказывали и убеждали, что курение негативно влияет на весь наш организм. Но порой избавиться от вредной привычки психически не так-то просто и, возможно, человеку просто не хватает мотивации, чтобы начать заботиться о своем здоровье.



Мы делимся с читателем информацией о том, что происходит, когда человек бросает курить:



Работники Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели исследования и предоставили данные о состоянии организма после отказа от вредной привычки.



Спустя 20 минут после последней сигареты организм начнет серию изменений, которые будут длиться годами.









20 минут

12 часов

От 2-х недель до 3-х месяцев

От 1 до 9 месяцев

1 год

5 лет

10 лет

15 лет