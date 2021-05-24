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5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Компьютерные технологии предоставили уникальную возможность создавать реконструкции древних городов исчезнувших цивилизаций. Благодаря трехмерным видео-реконструкциям можно увидеть, какими был Древний Рим, Древний Иерусалим, как выглядели памятники Древнего Египта и многие другие города и достопримечательности в далёком прошлом.

5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Древний Рим


5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

На этой цифровой модели можно увидеть, каким был Рим в 320 году. Это то время, когда Рим был на пике развития. К тому времени население города составляло около 1 миллиона человек, уже были построены первые христианские храмы. Ролик предоставляет уникальную возможность посмотреть на город с высоты птичьего полёта, заглянуть в Колизей, базилику императора Максенция и в Сенат.


Архитектурные памятники Древнего Египта


5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Храм царицы Хатшесуп.

Египет имеет внушительное и уникальное историческое наследие, и хорошо сохранившиеся архитектурные достопримечательности – одна из его составляющих. Эта реконструкция – прекрасная возможность увидеть главные архитектурные памятники древнего Египта во всей красе.


Древний Иерусалим


5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Древний Иерусалим упоминается в библейских преданиях как Иевус или Шалем. Он находился за стенами современного Иерусалима, южнее Храмовой Горы. Когда Давид завоевал этот город, он начал расширяться и на его территории оказалась вершина Сиона, где Соломон, сын Давида, построил Иерусалимский Храм.
Сегодня на этом холме – арабский район. А как выглядел город в древности позволяет увидеть реконструкция.


Древний Карфаген


5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Карфаген – древний исчезнувший город. Его руины находятся в современного пригорода Карфагена на берегу Тунисского залива. Благодаря раскопкам, которые в Древнем Карфагене ведутся с 1850-х годов и современным технологиям, сегодня можно увидеть, как выглядел этот величественный древний город.


Теночтитлан – древний город ацтеков


5 трехмерных видео-реконструкций, которые позволяют увидеть, каким был древний мир

Теночтитлан – древний город ацтеков – последний из великих городов коренных жителей Месоамерики. Он находился в долине Мехико. К 1521 году, времени испанского завоевания, этот город был столицей самой большой империи. Ученый считают, он организован этот город был лучше, чем европейские города XVI века.



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