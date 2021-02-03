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10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Не спешите выбрасывать пустую упаковку из-под чипсов. Вы можете превратить её во что-нибудь красивое и полезное – нужно лишь немного фантазии и старания. Вот несколько идей, которые нравятся нам больше всего:

10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Декоративная вазочка


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Для того, чтобы превратить упаковку в декоративную вазу, нужно лишь украсить её внешнюю поверхность тем, что найдётся под рукой.

Упаковка для подарка


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Упаковка подарков давно уже превратилась в отдельное искусство. Цилиндрическая коробка из-под чипсов идеально подойдёт для того, чтобы упаковать и преподнести в дар что-нибудь съедобное – например, печенье или конфеты.

Контейнер для макарон или крупы


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Упаковка цилиндрической формы идеально подойдёт для хранения спагетти, как, впрочем, и для любых других видов макаронных изделий, а также круп.

Контейнер для ватных дисков или полиэтиленовых пакетов


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Для того, чтобы превратить упаковку из-под чипсов в отличный контейнер для ватных дисков, достаточно проделать небольшое круглое отверстие в его основании. А если вы решите использовать упаковку для хранения полиэтиленовых пакетов, то просто отверстие нужно проделать в пластиковой крышке.

Калейдоскоп


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Это замечательная идея рукоделия для детей и родителей. Вам понадобится проделать небольшую дырку на дне цилиндра, обернуть стенки голографической бумагой, и приклеить горстку разноцветных блестящих камешков.

Коробка для рукоделия


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Пустой цилиндр отлично подойдёт для хранения тесьмы, лент, бечёвки и прочих подобных мелочей. Катушки крепятся внутри, а концы продеваются в специально проделанные отверстия.

Отливная форма для свечей


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Пустой цилиндр можно наполнить расплавленным воском от старых остатков свечей в различных по цвету комбинациях.

Солнечная печь для приготовления сосисок на природе


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

По правде говоря, это не самый простой и быстрый способ готовки сосисок, но на природе в жаркий солнечный день вполне сгодится.

Игрушечный замок


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Упаковка из-под чипсов может стать отличной основой для игрушечной башни или даже замка. Если хорошо постараться, никому и в голову не придёт, из какого материала сделана эта красота.

Органайзер для канцелярских мелочей и вязальных спиц


10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Самый простой контейнер для хранения ручек, карандашей, кисточек, вязальных спиц и любых других продолговатых мелочей.

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