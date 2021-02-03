10 замечательных вещей, которые легко смастерить из цилиндрической упаковки из-под чипсов

Не спешите выбрасывать пустую упаковку из-под чипсов. Вы можете превратить её во что-нибудь красивое и полезное – нужно лишь немного фантазии и старания. Вот несколько идей, которые нравятся нам больше всего:









Декоративная вазочка

Упаковка для подарка

Контейнер для макарон или крупы

Контейнер для ватных дисков или полиэтиленовых пакетов

Калейдоскоп

Коробка для рукоделия

Отливная форма для свечей

Солнечная печь для приготовления сосисок на природе

Игрушечный замок

Органайзер для канцелярских мелочей и вязальных спиц