Как в СССР отмечали 6 праздников, которые ждали все без исключения

При СССР люди всегда ждали и с удовольствием отмечали праздники. /Фото: yandex.ru
Люди любят праздники. Это возможность отдохнуть, встретиться с друзьями, расслабиться, вкусно поесть. Сегодня праздников много, а некоторые из них стали отмечать в стране не так давно, как например, день Святого Валентина. А чего стоят длинные новогодние каникулы! В советские времена праздникам уделялось большое внимание. Люди много работали и хотели отдыхать. Трудовой календарь был единым для всех, и дней, окрашенных красным, ждали с нетерпением. К ним готовились, о них говорили, предвкушали. Читайте о том, какие праздники были самыми популярными при Советском Союзе и как люди их отмечали.
Мужское-женское, 23 февраля и 8 марта и что подарить мужчине на День советской армии, чтобы получить хороший презент на Женский день
8 марта школьники поздравляли своих учительниц. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Одним из самых любимых праздников советского народа был День советской армии, 23 февраля. В этот день в 1918 году Красная Армия одержала победу над войсками кайзеровской Германии. Такое название праздник носил только с 1949 года, до этого он был днем Красной Армии.
В советские времена большинство мужчин служили в армии, это считалось уделом настоящих мужчин. Поэтому праздник отмечался широко и повсеместно. Постепенно 23 февраля стали называть мужским днем. Во всех коллективах в этот февральский денек женщины поздравляли коллег-мужчин, а дома мужей, братьев, отцов и дедов ждали подарки.
Заканчивался февраль, наступала весна, март, и советские женщины с нетерпением ждали 8 марта. Это был Международный женский день, который в народе с любовью называли днем Клары Цеткин и Розы Люксембург. Мужчины поздравляли любимых, мам и бабушек, сестер и подруг. Символом 8 марта стала мимоза, эти милые веточки с желтыми шариками мужчины дарили своим избранницам.
Женщины шутили, что если хочешь получить хороший подарок на 8 марта, то постарайся подарить своему мужчине что-нибудь приятное на 23 февраля. Выбор в Советском Союзе был не особо большой, но женщины старались. Купленная «по блату» электробритва, одеколон, качественные носки. Да-да, именно носки, которые были в дефиците и достать их было не так-то просто. Речь не о странных растягивающихся моделях отечественного производства, а, например, о прибалтийской продукции, которая хоть и считалась советской, но отличалась высоким качеством и всегда сметалась с прилавков.
День победы – любимый праздник всего народа и продуктовые наборы ветеранам
Ветеранов часто приглашали в школы на открытые уроки. /Фото
Еще один праздник, которые отмечали во всех семьях и коллективах - это День победы, когда по радио и телевидению Лев Лещенко исполнял знаменитую песню, ветераны надевали пиджаки с медалями, а на Красной площади проходил парад, начинавшийся с тревожной мелодии «Вставай, страна огромная».
Парад смотрели по телевизору, выискивая в толпе лица знакомых. Это был действительно прекрасный праздник, когда люди вспоминали о победе над фашизмом, плакали, смеялись, поздравляли друг друга.
Ветераны получали продуктовые наборы, в которые входили некоторые дефицитные продукты, например зеленый горошек, гречневая крупа, сервелат, сгущенка. К сожалению, на каждую «вкусняшку» приходилось некоторое количество неликвида – макарон плохого качества, морской капусты в банках, сухарей. Но зато в так называемых Столах заказов при магазинах можно было заранее подать заявку, предъявив удостоверение участника войны, а потом выкупить продукты. Тогда ветераны были еще относительно молоды, их было не так мало, как сегодня, и праздник действительно отмечался широко и приносил много радости людям.
Первомай и 7 ноября – демонстрации, на которые ходили коллективами
Школьники на демонстрации: «Мир! Труд! Май!». /Фото: cn15.nevsedoma.com.ua
В мае советские люди отмечали Первомай, или День международной солидарности трудящихся. И вот, демонстрируя эту самую солидарность с трудовым народом всего мира, люди выходили на демонстрацию и шествовали мимо трибун, на которых располагались официальные лица, в основном обкомовское и райкомовское руководство. Воздушные шары, плакаты, флаги, искусственные цветы, смех, веселье и музыка - это был Первомай. Несмотря на политическую подоплеку, праздник очень нравился советским людям. Это была возможность собраться, расслабиться, прогуляться по улице, попеть песни, пусть патриотические (а иногда и не очень), почувствовать весну и единение.
7 ноября отмечалась Великая Октябрьская Социалистическая революция. Многих удивляло, почему революция октябрьская, а праздник 7 ноября. Учителя объясняли школьникам, что это расхождение в старом и новом стиле, но это было на самом деле не так уж и важно. В отличие от Первомая, на демонстрацию посвященную этому празднику люди ходили не слишком охотно - возможно, дело было в том, что в ноябре во многих регионах уже холодало, часто шли дожди, да и от самого названия праздника как-то не веяло безмятежностью и счастьем. Зато праздновали 2 дня - седьмого и восьмого ноября, а в гастрономах можно было найти дефицитные продукты, о которых в обычные дни даже и мечтать не приходилось. В трудовых коллективах обычно вывешивался приказ об обязательном посещении демонстрации. Нарушителей ждало общественное порицание и иногда даже лишение премии.
Новый год: «Ирония судьбы» по телевизору и забег по магазинам 31 декабря
Новый год - особенный праздник, который любят и взрослые , и дети. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Ну и несомненно фаворитом среди праздников был, да и, пожалуй, остается Новый год. Его любили все и всегда. 31 декабря было напряженным днем, люди готовились к празднику, докупали необходимые продукты из тех, что можно было найти в магазинах, паковали подарки, созванивались с друзьями, решали организационные вопросы. 31 декабря все работали и приходили домой всего лишь на час раньше. Практически в каждой семье устанавливалась елка, которая тщательно и с любовью наряжалась, развешивались фонарики, гирлянды, флажки и снежинки, вырезанные из бумаги.
Ну и какой Новый год в советские времена без знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром». Его всегда показывали в последний день года. Это был своеобразный символ праздника, без которого сложно было себе представить, что через несколько часов наступит новогодняя ночь. У школьников начинались каникулы, самые длинные, зимние, которые длились почти 2 недели. Многие получали билеты на так называемые елки, театрализованные представления, где также вручали подарки.
В разноцветных коробочках обязательно были мандарины и вафли. Дед Мороз поздравлял людей с экранов телевизоров, по радио, а на улицах можно было встретить этого забавного старика в белой шубе, с посохом и мешком подарков. И не одного, а много. Новогодние праздники были горячим временем заработка для артистов. Дедов Морозов заказывали для празднования Нового года на предприятиях, их вызывали на дом для поздравлений, они участвовали в елках и новогодних спектаклях. Кстати, у взрослого населения каникул не было: 2 января все должны были быть на работе.
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