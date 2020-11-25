Как в СССР отмечали 6 праздников, которые ждали все без исключения

При СССР люди всегда ждали и с удовольствием отмечали праздники. /Фото: yandex.ru

Мужское-женское, 23 февраля и 8 марта и что подарить мужчине на День советской армии, чтобы получить хороший презент на Женский день

8 марта школьники поздравляли своих учительниц. /Фото: ic.pics.livejournal.com

День победы – любимый праздник всего народа и продуктовые наборы ветеранам

Первомай и 7 ноября – демонстрации, на которые ходили коллективами

Школьники на демонстрации: «Мир! Труд! Май!». /Фото: cn15.nevsedoma.com.ua

Новый год: «Ирония судьбы» по телевизору и забег по магазинам 31 декабря

Новый год - особенный праздник, который любят и взрослые , и дети. /Фото: 2.bp.blogspot.com