Самые опасные диеты

Многие люди готовы на все, чтобы быстро сбросить лишний вес. Даже если на пути к намеченной цели их ждут весьма экзотические и опасные диеты.
Радужные диеты
Один из радикальных способов похудеть – диета-радуга. Продукты питания подбираются по цветам, один день диеты – один цвет. Соблюдать ее рекомендуют две недели.
В «красный» день худеющие могут есть мясо, красную фасоль, томаты и пить красные вина или соки. В «желтый», в пищу идут ананасы, персики, мед, чай с лимоном. В «фиолетовый» – баклажаны, темный виноград, чернослив, свекла. «Синий» – (он же «голубой») день разгрузочный: сливы, голубика и минеральная вода.
Разумеется, «радужная» диета не имеет никакого отношения к здоровому питанию. При составлении сбалансированного меню надо обращать внимание на калорийность продуктов, содержание витаминов и полезных веществ, а не на цвет.
Алкогольная диета
По легенде один из величайших правителей Англии Вильгельм Завоеватель с возрастом стал страдать от излишнего веса. Видимо, он и стал первым изобретателем и испытателем алкогольной диеты. Для того, чтобы избавиться от лишних килограммов король ограничил себя в пище, зато без ограничений пил различные спиртные напитки. Умер он, как ни странно, не от цирроза, а от несчастного случая. Правда, согласно источникам, на похоронах его желудок взорвался.
У Вильгельма и в наши дни находится немало последователей. Не учитывают они одно – алкоголь в основном очень калориен. Это вам подтвердит любой «счастливый» обладатель пивного брюшка.
Никто не отрицает пользы некоторых видов алкоголя в умеренных количествах. Бокал сухого красного вина оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень гемоглобина. Но в большом количестве вино негативно отражается на работе печени, вызывает скачки артериального давления, может стать причиной развития гипертонии, остеопороза, провоцирует развитие раковых опухолей.
В последнее время ученые вообще забили тревогу: все больше худеющих барышень понимают алкогольную диету как монодиету, и просто заменяют выпивкой приемы пищи. В Америке такие случаи считают пищевыми расстройствами и называют «дранкорексией».
Фотосинтез
Как известно, растения получают многие необходимые им вещества при помощи процесса фотосинтеза, то есть, создают их сами, используя углекислый газ и воду. В качестве энергии им служит солнечный свет.
Почему бы и человеку не попробовать? Экономист Эллен Грэв решила озаботиться этим вопросом всерьез. На основе индийских практик она сформулировала основные тезисы современного «солнцееденья». Эту диету, а вернее стиль жизни, называют «бретарианством» (от английского слова breath – дыхание) или «праноеденьем». Прана – это понятие из индийской культуры, жизненная сила, которая растворена во вселенной. Согласно Аюрведе, солнечный свет является основным источником праны.
Адепты бретарианства утверждают, что все необходимое для поддержания жизни они получают из воздуха. Их органы, после долгих тренировок, изменили сам принцип своей работы, и могут теперь перерабатывать солнечную энергию в полезные вещества.
Все бы ничего, в конце концов религия и образ жизни – это личный выбор каждого человека. Но все хорошо в меру. Из-за практик «солнцееденья» по всему миру от истощения и обезвоживания скончался уже не один человек.
Фаст-фуд диета
Еще одна крайне противоречивая диета – это питание фаст-фудом. С одной стороны, врачи-диетологи не устают повторять нам о вредности еды на скорую руку, особенно столь любимых всеми гамбургеров и картофеля-фри. Там и лишние калории, и канцерогены, и «быстрые углеводы», которые дарят нам чувство сытости лишь на короткий срок.
Но, тем не менее, находятся люди, которые считают, что именно фаст-фуд поможет им избавиться от лишнего веса.
На завтрак эта диета предлагает съесть кусочки курицы в панировке, на обед – большой сэндвич (правда, предлагают готовить его без соуса). На полдник – стакан колы или апельсинового сока, а на ужин – салат со сливочным соусом и котлета из гамбургера. Помимо того, что продукты эти не самые диетические, они еще и не содержат всех необходимых человеку питательных веществ. Более того, в больших количествах они могут причинить вред организму (а ведь придерживаться такой диеты нужно от двух недель до месяца).
«Заморить червячка»
Среди диет встречаются и совсем неприятные. Например, «солитерная» диета. Ее придумали в 1920-е годы в Америке, видимо уже тогда на Новом Свете остро стояла проблема лишнего вес.
Суть такой диеты в том, что желающий похудеть проглатывает личинки ленточного червя-паразита. Червь вылупляется и начинает расти, в процессе истощая организм. Да, не поспоришь, заражение паразитом и правда приведет к похудению. Но не стоит забывать, что такие черви достигают длины 35 метров, не считая того факта,что тело человека – их естественная среда для размножения. Это приводит к сильному отравлению, сопровождающемуся рвотой, диареей, анемией, головокружением.
Тем не менее, солитерная диета пользуется популярностью. Американская телеведущая и фотомодель Тайра Бэнкс в своем телешоу опросила внушительное количество знаменитых женщин, и они согласились, что яйца солитеров – достойный способ борьбы с лишним весом.
Диета из каменного века
Все новое – это хорошо забытое старое. В древности, например, не было толстых людей. Они занимались физическим трудом, много времени проводили на свежем воздухе и правильно питались. Нужно брать пример с наших предков! Лоран Кордэйн, профессор Государственного Университета Колорадо, разработала палеолитическую диету. В основе ее рацион палеолитических людей. Профессор Кордэйн утверждает, что надо просто питаться тем, на что нас «запрограммировала» природа.
Как же определить, что можно употреблять в пищу, а что нельзя? Задайте себе несколько вопросов: есть ли это в природе? Можно ли это добыть при помощи рук или простейших приспособлений? Можно ли это есть без обработки или с минимальной обработкой?
Эта диета не так ужасна, как многие перечисленные нами. Она включает в себя полезные продукты: овощи, рыбу, яйца. Она позволяет худеть без затраты энергии. Но минус ее в том, что люди палеолита не употребляли многие необходимые нам в современной жизни виды пищи, например, сахар, молочные продукты, оливковое масло.
Кроме того, не стоит забывать, что организм наших предков был лучше приспособлен к выживанию в суровых условиях. В отличие от нас, люди каменного века могли переваривать необработанную пищу, есть сырое мясо. Их мозг не нуждался в большом количестве глюкозы для умственной деятельности. Да и рацион свой первобытные люди выбирали не от хорошей жизни. Как нам известно, мало кто из них доживал до сорока лет.
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