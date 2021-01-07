Нестандартное применение обычного лука

Обыкновенный репчатый лук, который известен каждой хозяйке, может быть применен не только в кулинарии, во время приготовления супа или вторых блюд. Лук — настоящий кладезь для хозяйки! О некоторых хитростях с репчатым луком, о которых знают лишь единицы, вы узнаете из советов ниже.







Нарезанный кольцами и оставленный в воде лук способен отгонять комаров. Поэтому, находясь на даче, обязательно воспользуйтесь этим советом! Также лук обладает антибактериальными свойствами, а значит, его сок поможет при укусах насекомых — снимет раздражение и покраснение.







Лук, как ни удивительно, поможет удалить с одежды пятна пота — просто капните луковый сок на загрязнения, оставьте на некоторое время и постирайте как обычно. Помимо этого, лук также борется и с другими загрязнениями, особенно на светлой одежде и обуви — для этого просто протрите луком подошву, ткань или кожу, оставьте на некоторое время и постирайте в машинке или вручную.







Удивительно, но на этом полезные в быту свойства лука не заканчиваются! Наколите половинку лука на вилку и протрите ею нагар на решётке после барбекю — лук не только нейтрализует неприятный запах, но и справится с нагаром. Просто промойте решётку под водой после процедуры.

Нарезанный на четвертинки вместе с шелухой красный лук добавит сочный и приятный розовый оттенок курице. Просто сварите её вместе с луком и шелухой, и тогда салат с курицей приобретёт аппетитный оттенок. Кстати, а знали ли вы, что для устранения неприятного лукового запаха изо рта нужно просто съесть несколько штучек миндаля или грецкого ореха?И, конечно же, лук широко используется в косметологии. Девушки активно применяют луковый сок в качестве маски для волос, которая активизирует волосяные луковицы и стимулирует рост волос. Такую маску достаточно подержать от 30 минут до 1 часа. В маску можно добавить немного мёда и оливкового масла для лучшего эффекта.Натуральный ароматизатор и усилитель вкуса — нарезанный четверть-кольцами и высушенный репчатый лук. Сушить его можно даже в духовке при низких температурах. Добавьте такой домашний сушёный лук в любую несладкую выпечку, и вы будете приятно удивлены чудесным ароматом и вкусом!