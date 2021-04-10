Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

Вы будете удивлены, но сюжеты очень многих фильмов основаны на реальных событиях. В некоторых случаях история будет сильно переделана сценаристом и режиссером. Но некоторые фильмы передают реальную историю достаточно точно и правдиво. Вот список наиболее интересных фильмов, основанных на реальных событиях.











1. Выжить.

2. Вся президентская рать.

3. Амистад.

4. Чёрный ястреб.

5. Шпионский мост.

6. Поймай меня, если сможешь.

7. Аполлон-13.

8. Донни Браско.

9. Отель Руанда.

10. Мюнхен.

11. В центре внимания.

12. Последний король Шотландии.

13. Операция Валькирия.

14. Зодиак.