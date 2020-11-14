18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройств

Гениальность и безумие всегда существуют где-то рядом. Уж не потому ли в последнее время стало модным если и не приписывать себе какие-то психические расстройства, то признаваться в их наличии. Ведь совсем недавно подобные откровения были бы скорее отталкивающими, а не делающими человека особенным обладателем тонкой душевной организации.
Если на Западе уже практически неприлично не иметь каких-то психических или психологических проблем, детских комплексов, не быть жертвой травли, насилия в прошлом, не иметь зависимостей, то в отечественном шоу-бизнесе подобные признание если и не редкость, то точно не повод для хайпа. Шаткое душевное здоровье – не повод для стеснения, а визиты к психотерапевту или психиатру – это тоже самое, что посетить семейного доктора – вот главный посыл всех этих откровений.
1. Леди Гага
Экстравагантный образ и сложный психологический портрет.
Эксцентричная певица первой открыто заявила о своих проблемах такого рода, впрочем, никто в этом ничего необычного не увидел, ведь все привыкли к тому, что она всегда ведет себя вызывающе-оригинально. Однако смелость была в том, что Леди Гага связала свои тревожные расстройства и депрессию с резко возросшей популярностью. Тогда она рассказала поклонникам, что всегда считала депрессию просто плохим настроением и вялостью – то есть попросту не относилась к ней всерьез. На самом деле все оказалось гораздо сложнее, а потому важно открыто признавать свои проблемы.
По словам певицы именно ее откровенность помогла побороть проблемы, пока они не приобрели затяжную форму и обратить внимание близких на себя, получить их помощь и поддержку.
2. Андрей Краско
Актер сам обратился за помощью.
Актер театра и кино успел получить лечение в психиатрической клинике, когда он еще был студентом театрального института. Он сильно переживал разлад с женой, которая ушла от него к однокурснику Игорю Скляру и обратился за помощью к психиатру, поняв, что самостоятельно ему не справиться. Ему был поставлен диагноз «маниакальный психоз».
Он получил масштабное лечение, начиная от лекарств и заканчивая популярным тогда гипнозом, к тому же при выписке сумел подделать справку, которая разрешала ему больше не посещать некоторые нелюбимые предметы. Например, политэкономию и историю партии. Он никогда не афишировал эту историю, но и не делал из этого тайны, для него это было частью его жизненного опыта.
3. Холли Берри
Семейная жизнь оказалась для нее слишком сложной.
Проблемы с психикой Холли начались после замужества и рождения ребенка. Казалось бы, самый счастливый период в жизни стал для нее настоящим испытанием, а очень скоро распался и их брак с актером Оливье Мартинесом, лишь усугубив ее тяжелое положение. В ее голове кроились суицидальные мысли, и она даже пыталась их осуществить, закрывшись в гараже и заведя мотор автомобиля.
Прекратить думать о негативе ей помогла имена эта стрессовая ситуация, она представила, как расстроится ее мама, которая столько сил вложила в нее и поняла, что не может доставить ей такие страдания. Суицидальная идеация до сих преследует ее, но она научилась с ней жить и периодически наблюдается у специалистов.
4. Виктор Сухоруков
Иногда ему самому становится дурно от тех, кого приходится играть.
Актер обладает весьма яркой внешностью, но типаж таков, что ему постоянно достаются роли мерзавцев. Причем весьма хитрых, беспринципных и умных. Сухоруков утверждает, что желание выпить начало преследовать его во время съемок фильма «Про уродов и людей». Персонаж, которого он воплощал, давался ему очень тяжело, поскольку даже для привыкшего актера он был редкостным мерзавцем. Сначала он пил дома, затем и на работе, переливая алкоголь в бутылку из под кефира.
В себя он пришел уже в клинике, лечение было долгим и сложным, врачи ему поставили «металкогольный психоз», а в простонародье «белая горячка». С тех пор Сухоруков не пьет уже почти второй десяток подряд. Этот эпизод в его жизни стал переломным, заставив его отказаться от пагубной привычки.
5. Мел Гибсон
Несмотря на скандалы вокруг его имени, поклонниц у актера меньше не стало.
Его взлет был головокружительным, сразу две номинации на Оскар, образ крутого парня, миллионы поклонниц – все это мгновенно перевернуло его жизнь с ног на голову. Его популярность росла, а образ «спасителя мира» играл лишь на пользу. Но примерно в это же время его стали задерживать за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а затем и вовсе предъявили обвинения в бытовом насилии – это просто переполнило чашу терпения поклонников, которые больше не видели в нем хорошего парня.
Это фактически вынудила Мела Гибсона признаться в том, что он страдает биполярным расстройством – особое психическое расстройство, при котором маниакальное состояние сменяется депрессией. Говоря проще, человек чем-то одержим – алкоголем, покупками, играми, после активной фазы наступает затяжная депрессивная, с раскаянием за маниакальную фазу. Именно этим он и объяснил свою неуемную тягу к алкоголю. Получив лечение, Мел Гибсон, кажется, сумел вернуть свою репутацию, к тому же к нему даже начали относиться с большим трепетом, болен человек!
6. Ирина Дубцова
Ирина умеет любит не жалея себя.
Около 10 лет тому назад певица угодила в клинику для лечения психиатрических заболеваний после проблем в личной жизни. На тот момент Ирина встречалась с бизнесменом Тиграном, который никак не мог расставить все точки над i в отношениях с бывшей супругой. Обиженная женщина никак не хотела уступать и всячески донимала влюбленных.
Ирина, натура творческая, но стойкая и принципиальная, оказалась сломлена, ее положили в клинику с диагнозом «невроз». После лечения проблемы с психикой остались в прошлом, впрочем, как и сам Тигран.
7. Жан-Клод Ван Дамм
Оказалось, что актер маниакально зациклен на спорте.
Герой боевиков тоже признался в том, что у него «биполярка», однако его агрессия и ярость выражаются в спорте, причем очень давно. Он утверждает, что давно чувствовал, что ярость сменяется чувством подавленности, но считал это скорее нормой и полагал, что нечто подобное испытывают все без исключения.
После того как он прошел обследование и нашел корень проблемы, жить ему стало гораздо проще и дело не только в том, что он получил помощь специалиста, но и в том, что понял, что это не есть норма.
8. Лолита Милявская
Лолита никогда не скрывает своих настоящих эмоций.
Эксцентричная певица никогда особенно не скрывала своих проблем как психологического характера, так и зависимости от алкоголя. Такая вот она настоящая – страдает, когда ее бросают, обманывают или пользуются ею. Она не стесняется рассказывать о своих неудачах в личной жизни и про то, как она топила горе в алкоголе или заедала его.
Впервые в клинику она обратилась еще 20 лет тому назад, когда разводилась с Александром Цекало. С тех пор она периодически наблюдается у специалистов, хотя признается, что сейчас в клинику ее чаще приводит переутомление, а не любовные переживания.
9. Принцесса Диана
Любовь миллионов не смогла ее уберечь.
Всеми любимая принцесса Диана, пожалуй, всегда подкупала именно искренностью, также она открыто говорила и о своих проблемах с пищевым поведением – у нее была булимия, которая обострилась на фоне переживаний во время подготовки к свадьбе. Немудрено, ведь к ней было приковано внимание всего мира.
Она успешно скрывала свою проблему, но после проблем в личной жизни к ней добавилась еще и депрессия, но все равно Диана находила в себе ресурсы быть открытой и помогать другим людям, а не зацикливаться на собственных проблемах, как это часто бывает в большинстве случаев.
10. Дима Билан
Ситуация надломила его, но он вовремя обратился за помощью.
Певец попал в клинику, в которой лечится Лолита Милявская на стационарное лечение, после смерти своего первого продюсера Юрия Айзеншписа. Тогда Билан разорвал контракт с продюсерским центром Айзеншписа, чем навлек на себя гнев коллег по цеху, которые обвиняли его в предательстве, да еще и в сложный период.
Билан тяжело переживал это время и обвинения в свой адрес, поэтому решил обратиться к специалистам самостоятельно. После того как он заключил контракт с Яной Рудковской нападки в его адрес прекратились, да и Дима стал иначе смотреть на многие вещи.
11. Бритни Спирсhttp://navote.ru/?p=21306
Бритни не выдержала испытание славой.
Бритни успела продемонстрировать всему миру свои проблемы психологического характера, а апофеозом ее болезни стала бритая голова, после которой она и стала лечиться, а ее опекуном был определен ее отец. В этот же период она пыталась покончить собой.
У Бритни наложились друг на друга сразу несколько диагнозов – биполярное расстройство, послеродовая депрессия и плюс самолечение, которым она занималась, пытаясь скрыть имеющуюся проблему. К тому же ранняя популярность и неудачный брак никак не способствовали ее психологическому здоровью. Сейчас Бритни уже вернулась к нормальной жизни, но отголоски прежних проблем периодически дают о себе знать.
12. Виктор Цой
Даже лечение в клинике Цой использовал как повод для создания песни.
Лидер группы «Кино» провел в психиатрической клинике в Питере полтора месяца, ему был поставлен диагноз «маниакально-депрессивный психоз». Там же он работал над песней «Транквилизатор».
Но близкие люди Цоя уверяли, что нахождения певца в клинике было связано не с его болезнью, а желанием не угодить в армию. Во-первых, он не мог оставить группу на два года и отдавать долг Родине. Во-вторых, на тот момент в разгаре была Афганская война и ему с его то восточной внешностью был бы уготован билет именно в том направлении.
13. Анжелина Джолли
Возможно секрет глубоко взгляда Джолли в ее постоянных переживаниях страхах?
Первая красавица Голливуда обладает явно очень тонкой душевной организацией. Она неоднократно говорила об этом в интервью, первые проблемы психологического характера начались у девочки после развода родителей. В молодости она увлекалась и наркотиками и резала себя.
После смерти матери проблемы снова дали о себе знать, но Джолли, зная о своей склонности к депрессии и другим сопутствующим заболеваниям, регулярно обращается за помощью к специалистам и не пренебрегает их рекомендациями.
14. Оксимирон
Сложный характер и шаткая психика как залог успешных текстов песен.
Репер, чья популярность сейчас на взлете, никогда не скрывал, что имеет проблемы с психологическим здоровьем. У него даже есть песня «Биполярочка» и именно от биполярного расстройства он и лечился в свое время.
Он подчеркивает, что проблемы депрессивного характера начались у него еще в подростковом возрасте, у него даже был подтвержденный диагноз «депрессия», но он так и не лечился, поэтому его состояние ухудшилось до биполярного расстройства.
15. Джим Керри
Даже у Джима Керри бывает депрессия.
Грустный комик долгое время страдал от депрессии и пытался заглушить ее таблетками. Ситуация доходила до абсурда – весь съемочный день он веселился и дурачился перед камерами, а ночью, дома, глотал таблетки, чтобы дожить до утра. Кажется, примерно такую же ситуацию он сыграл в фильме «Маска».
После обращения к психотерапевту его проблемы стали менее выраженными, а сам актер признал, что проблему нужно искоренять, а не пытаться маскировать антидепрессантами.
16. Наталья Назарова
Трагическая случайность сыграла злую роль.
Некогда известная и востребованная советская актриса, сыгравшая в комедиях, сейчас борется с шизофренией в одиночку. В период ее востребованности и успешности, тогда она снималась у Михалкова и Тодоровского, на нее напал неизвестный и нанес ей удар по голове, несмотря на то, что девушка выжила, у нее начала развиваться шизофрения.
Первыми забили тревогу коллеги, которые стали замечать, что Наталья стала подозрительной, боялась сцены и неадекватно себя вела. Сейчас бывшая актриса театра и кино доживает свой век в одиночестве на окраине столицы, пожизненно состоя на учете у психиатра.
17. Орландо Блум
Орландо страдает дислексией с детства.
Актер, завоевавший всеобщую любовь благодаря роли во «Властелине колец», с детства борется с дислексией – это нарушение способности к обучению навыкам чтения и письма. При этом, это заболевание не имеет ничего общего с умственными способностями и никак не влияет на способности к обучению в целом.
Несмотря на то, что сейчас бороться с этой особенностью стало проще, периодически он испытывает проблемы, когда нужно быстро усвоить правки в сценарии и сыграть их, он чувствует себя хуже своих коллег по цеху.
18. Влад Топалов
Проблемы Влада остались в прошлом.
Некогда любимчик публики, красавчик и сердцеед, на некоторое время пропадал со сцены. Оказалось, что он лечился от депрессии и наркотической зависимости. Видимо, как это часто бывает, его психика не справилась с большой востребованностью и кажущейся вседозволенностью.
Сейчас Топалов полностью излечился и является сторонником не только здорового образа жизни, но и регулярного посещения психотерапевта.
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