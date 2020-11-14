18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройств

1. Леди Гага

Экстравагантный образ и сложный психологический портрет.

2. Андрей Краско

Актер сам обратился за помощью.

3. Холли Берри

Семейная жизнь оказалась для нее слишком сложной.

4. Виктор Сухоруков

Иногда ему самому становится дурно от тех, кого приходится играть.

5. Мел Гибсон

Несмотря на скандалы вокруг его имени, поклонниц у актера меньше не стало.

6. Ирина Дубцова

Ирина умеет любит не жалея себя.

7. Жан-Клод Ван Дамм

Оказалось, что актер маниакально зациклен на спорте.

8. Лолита Милявская

Лолита никогда не скрывает своих настоящих эмоций.

9. Принцесса Диана

Любовь миллионов не смогла ее уберечь.

10. Дима Билан

Ситуация надломила его, но он вовремя обратился за помощью.

11. Бритни Спирсhttp://navote.ru/?p=21306

Бритни не выдержала испытание славой.

12. Виктор Цой

Даже лечение в клинике Цой использовал как повод для создания песни.

13. Анжелина Джолли

Возможно секрет глубоко взгляда Джолли в ее постоянных переживаниях страхах?

14. Оксимирон

Сложный характер и шаткая психика как залог успешных текстов песен.

15. Джим Керри

Даже у Джима Керри бывает депрессия.

16. Наталья Назарова

Трагическая случайность сыграла злую роль.

17. Орландо Блум

Орландо страдает дислексией с детства.

18. Влад Топалов

Проблемы Влада остались в прошлом.