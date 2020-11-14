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18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройств


18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройств

Гениальность и безумие всегда существуют где-то рядом. Уж не потому ли в последнее время стало модным если и не приписывать себе какие-то психические расстройства, то признаваться в их наличии. Ведь совсем недавно подобные откровения были бы скорее отталкивающими, а не делающими человека особенным обладателем тонкой душевной организации.

Если на Западе уже практически неприлично не иметь каких-то психических или психологических проблем, детских комплексов, не быть жертвой травли, насилия в прошлом, не иметь зависимостей, то в отечественном шоу-бизнесе подобные признание если и не редкость, то точно не повод для хайпа. Шаткое душевное здоровье – не повод для стеснения, а визиты к психотерапевту или психиатру – это тоже самое, что посетить семейного доктора – вот главный посыл всех этих откровений.

1. Леди Гага


Экстравагантный образ и сложный психологический портрет.

Экстравагантный образ и сложный психологический портрет.

 

Эксцентричная певица первой открыто заявила о своих проблемах такого рода, впрочем, никто в этом ничего необычного не увидел, ведь все привыкли к тому, что она всегда ведет себя вызывающе-оригинально. Однако смелость была в том, что Леди Гага связала свои тревожные расстройства и депрессию с резко возросшей популярностью. Тогда она рассказала поклонникам, что всегда считала депрессию просто плохим настроением и вялостью – то есть попросту не относилась к ней всерьез.
На самом деле все оказалось гораздо сложнее, а потому важно открыто признавать свои проблемы.

По словам певицы именно ее откровенность помогла побороть проблемы, пока они не приобрели затяжную форму и обратить внимание близких на себя, получить их помощь и поддержку.

2. Андрей Краско


Актер сам обратился за помощью.

Актер сам обратился за помощью.

 

Актер театра и кино успел получить лечение в психиатрической клинике, когда он еще был студентом театрального института. Он сильно переживал разлад с женой, которая ушла от него к однокурснику Игорю Скляру и обратился за помощью к психиатру, поняв, что самостоятельно ему не справиться. Ему был поставлен диагноз «маниакальный психоз».

Он получил масштабное лечение, начиная от лекарств и заканчивая популярным тогда гипнозом, к тому же при выписке сумел подделать справку, которая разрешала ему больше не посещать некоторые нелюбимые предметы. Например, политэкономию и историю партии. Он никогда не афишировал эту историю, но и не делал из этого тайны, для него это было частью его жизненного опыта.

3. Холли Берри


Семейная жизнь оказалась для нее слишком сложной.

Семейная жизнь оказалась для нее слишком сложной.

 

Проблемы с психикой Холли начались после замужества и рождения ребенка. Казалось бы, самый счастливый период в жизни стал для нее настоящим испытанием, а очень скоро распался и их брак с актером Оливье Мартинесом, лишь усугубив ее тяжелое положение. В ее голове кроились суицидальные мысли, и она даже пыталась их осуществить, закрывшись в гараже и заведя мотор автомобиля.

Прекратить думать о негативе ей помогла имена эта стрессовая ситуация, она представила, как расстроится ее мама, которая столько сил вложила в нее и поняла, что не может доставить ей такие страдания. Суицидальная идеация до сих преследует ее, но она научилась с ней жить и периодически наблюдается у специалистов.

4. Виктор Сухоруков


Иногда ему самому становится дурно от тех, кого приходится играть.

Иногда ему самому становится дурно от тех, кого приходится играть.

 

Актер обладает весьма яркой внешностью, но типаж таков, что ему постоянно достаются роли мерзавцев. Причем весьма хитрых, беспринципных и умных. Сухоруков утверждает, что желание выпить начало преследовать его во время съемок фильма «Про уродов и людей». Персонаж, которого он воплощал, давался ему очень тяжело, поскольку даже для привыкшего актера он был редкостным мерзавцем. Сначала он пил дома, затем и на работе, переливая алкоголь в бутылку из под кефира.

В себя он пришел уже в клинике, лечение было долгим и сложным, врачи ему поставили «металкогольный психоз», а в простонародье «белая горячка». С тех пор Сухоруков не пьет уже почти второй десяток подряд. Этот эпизод в его жизни стал переломным, заставив его отказаться от пагубной привычки.

5. Мел Гибсон


Несмотря на скандалы вокруг его имени, поклонниц у актера меньше не стало.

Несмотря на скандалы вокруг его имени, поклонниц у актера меньше не стало.

 

Его взлет был головокружительным, сразу две номинации на Оскар, образ крутого парня, миллионы поклонниц – все это мгновенно перевернуло его жизнь с ног на голову. Его популярность росла, а образ «спасителя мира» играл лишь на пользу. Но примерно в это же время его стали задерживать за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а затем и вовсе предъявили обвинения в бытовом насилии – это просто переполнило чашу терпения поклонников, которые больше не видели в нем хорошего парня.

Это фактически вынудила Мела Гибсона признаться в том, что он страдает биполярным расстройством – особое психическое расстройство, при котором маниакальное состояние сменяется депрессией. Говоря проще, человек чем-то одержим – алкоголем, покупками, играми, после активной фазы наступает затяжная депрессивная, с раскаянием за маниакальную фазу. Именно этим он и объяснил свою неуемную тягу к алкоголю. Получив лечение, Мел Гибсон, кажется, сумел вернуть свою репутацию, к тому же к нему даже начали относиться с большим трепетом, болен человек!

6. Ирина Дубцова


Ирина умеет любит не жалея себя.

Ирина умеет любит не жалея себя.

 

Около 10 лет тому назад певица угодила в клинику для лечения психиатрических заболеваний после проблем в личной жизни. На тот момент Ирина встречалась с бизнесменом Тиграном, который никак не мог расставить все точки над i в отношениях с бывшей супругой. Обиженная женщина никак не хотела уступать и всячески донимала влюбленных.

Ирина, натура творческая, но стойкая и принципиальная, оказалась сломлена, ее положили в клинику с диагнозом «невроз». После лечения проблемы с психикой остались в прошлом, впрочем, как и сам Тигран.

7. Жан-Клод Ван Дамм


Оказалось, что актер маниакально зациклен на спорте.

Оказалось, что актер маниакально зациклен на спорте.

 

Герой боевиков тоже признался в том, что у него «биполярка», однако его агрессия и ярость выражаются в спорте, причем очень давно. Он утверждает, что давно чувствовал, что ярость сменяется чувством подавленности, но считал это скорее нормой и полагал, что нечто подобное испытывают все без исключения.
После того как он прошел обследование и нашел корень проблемы, жить ему стало гораздо проще и дело не только в том, что он получил помощь специалиста, но и в том, что понял, что это не есть норма.

8. Лолита Милявская


Лолита никогда не скрывает своих настоящих эмоций.

Лолита никогда не скрывает своих настоящих эмоций.

 

Эксцентричная певица никогда особенно не скрывала своих проблем как психологического характера, так и зависимости от алкоголя. Такая вот она настоящая – страдает, когда ее бросают, обманывают или пользуются ею. Она не стесняется рассказывать о своих неудачах в личной жизни и про то, как она топила горе в алкоголе или заедала его.

Впервые в клинику она обратилась еще 20 лет тому назад, когда разводилась с Александром Цекало. С тех пор она периодически наблюдается у специалистов, хотя признается, что сейчас в клинику ее чаще приводит переутомление, а не любовные переживания.

9. Принцесса Диана


Любовь миллионов не смогла ее уберечь.

Любовь миллионов не смогла ее уберечь.

 

Всеми любимая принцесса Диана, пожалуй, всегда подкупала именно искренностью, также она открыто говорила и о своих проблемах с пищевым поведением – у нее была булимия, которая обострилась на фоне переживаний во время подготовки к свадьбе. Немудрено, ведь к ней было приковано внимание всего мира.

Она успешно скрывала свою проблему, но после проблем в личной жизни к ней добавилась еще и депрессия, но все равно Диана находила в себе ресурсы быть открытой и помогать другим людям, а не зацикливаться на собственных проблемах, как это часто бывает в большинстве случаев.

10. Дима Билан


Ситуация надломила его, но он вовремя обратился за помощью.

Ситуация надломила его, но он вовремя обратился за помощью.

 

Певец попал в клинику, в которой лечится Лолита Милявская на стационарное лечение, после смерти своего первого продюсера Юрия Айзеншписа. Тогда Билан разорвал контракт с продюсерским центром Айзеншписа, чем навлек на себя гнев коллег по цеху, которые обвиняли его в предательстве, да еще и в сложный период.
Билан тяжело переживал это время и обвинения в свой адрес, поэтому решил обратиться к специалистам самостоятельно. После того как он заключил контракт с Яной Рудковской нападки в его адрес прекратились, да и Дима стал иначе смотреть на многие вещи.

11. Бритни Спирсhttp://navote.ru/?p=21306


Бритни не выдержала испытание славой.

Бритни не выдержала испытание славой.

 

Бритни успела продемонстрировать всему миру свои проблемы психологического характера, а апофеозом ее болезни стала бритая голова, после которой она и стала лечиться, а ее опекуном был определен ее отец. В этот же период она пыталась покончить собой.

У Бритни наложились друг на друга сразу несколько диагнозов – биполярное расстройство, послеродовая депрессия и плюс самолечение, которым она занималась, пытаясь скрыть имеющуюся проблему. К тому же ранняя популярность и неудачный брак никак не способствовали ее психологическому здоровью. Сейчас Бритни уже вернулась к нормальной жизни, но отголоски прежних проблем периодически дают о себе знать.

12. Виктор Цой


Даже лечение в клинике Цой использовал как повод для создания песни.

Даже лечение в клинике Цой использовал как повод для создания песни.

 

Лидер группы «Кино» провел в психиатрической клинике в Питере полтора месяца, ему был поставлен диагноз «маниакально-депрессивный психоз». Там же он работал над песней «Транквилизатор».

Но близкие люди Цоя уверяли, что нахождения певца в клинике было связано не с его болезнью, а желанием не угодить в армию. Во-первых, он не мог оставить группу на два года и отдавать долг Родине. Во-вторых, на тот момент в разгаре была Афганская война и ему с его то восточной внешностью был бы уготован билет именно в том направлении.

13. Анжелина Джолли


Возможно секрет глубоко взгляда Джолли в ее постоянных переживаниях страхах?

Возможно секрет глубоко взгляда Джолли в ее постоянных переживаниях страхах?

 

Первая красавица Голливуда обладает явно очень тонкой душевной организацией. Она неоднократно говорила об этом в интервью, первые проблемы психологического характера начались у девочки после развода родителей. В молодости она увлекалась и наркотиками и резала себя.

После смерти матери проблемы снова дали о себе знать, но Джолли, зная о своей склонности к депрессии и другим сопутствующим заболеваниям, регулярно обращается за помощью к специалистам и не пренебрегает их рекомендациями.

14. Оксимирон


Сложный характер и шаткая психика как залог успешных текстов песен.

Сложный характер и шаткая психика как залог успешных текстов песен.

 

Репер, чья популярность сейчас на взлете, никогда не скрывал, что имеет проблемы с психологическим здоровьем. У него даже есть песня «Биполярочка» и именно от биполярного расстройства он и лечился в свое время.

Он подчеркивает, что проблемы депрессивного характера начались у него еще в подростковом возрасте, у него даже был подтвержденный диагноз «депрессия», но он так и не лечился, поэтому его состояние ухудшилось до биполярного расстройства.

15. Джим Керри


Даже у Джима Керри бывает депрессия.

Даже у Джима Керри бывает депрессия.

 

Грустный комик долгое время страдал от депрессии и пытался заглушить ее таблетками. Ситуация доходила до абсурда – весь съемочный день он веселился и дурачился перед камерами, а ночью, дома, глотал таблетки, чтобы дожить до утра. Кажется, примерно такую же ситуацию он сыграл в фильме «Маска».
После обращения к психотерапевту его проблемы стали менее выраженными, а сам актер признал, что проблему нужно искоренять, а не пытаться маскировать антидепрессантами.

16. Наталья Назарова


Трагическая случайность сыграла злую роль.

Трагическая случайность сыграла злую роль.

 

Некогда известная и востребованная советская актриса, сыгравшая в комедиях, сейчас борется с шизофренией в одиночку. В период ее востребованности и успешности, тогда она снималась у Михалкова и Тодоровского, на нее напал неизвестный и нанес ей удар по голове, несмотря на то, что девушка выжила, у нее начала развиваться шизофрения.

Первыми забили тревогу коллеги, которые стали замечать, что Наталья стала подозрительной, боялась сцены и неадекватно себя вела. Сейчас бывшая актриса театра и кино доживает свой век в одиночестве на окраине столицы, пожизненно состоя на учете у психиатра.

17. Орландо Блум


Орландо страдает дислексией с детства.

Орландо страдает дислексией с детства.

 

Актер, завоевавший всеобщую любовь благодаря роли во «Властелине колец», с детства борется с дислексией – это нарушение способности к обучению навыкам чтения и письма. При этом, это заболевание не имеет ничего общего с умственными способностями и никак не влияет на способности к обучению в целом.
Несмотря на то, что сейчас бороться с этой особенностью стало проще, периодически он испытывает проблемы, когда нужно быстро усвоить правки в сценарии и сыграть их, он чувствует себя хуже своих коллег по цеху.

18. Влад Топалов


Проблемы Влада остались в прошлом.

Проблемы Влада остались в прошлом.

 

Некогда любимчик публики, красавчик и сердцеед, на некоторое время пропадал со сцены. Оказалось, что он лечился от депрессии и наркотической зависимости. Видимо, как это часто бывает, его психика не справилась с большой востребованностью и кажущейся вседозволенностью.

Сейчас Топалов полностью излечился и является сторонником не только здорового образа жизни, но и регулярного посещения психотерапевта.

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18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройств

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18 знаменитостей, которые лечились от психических расстройствПодписаться на мой Instagram
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