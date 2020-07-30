25 фактов о Сирии

1. Столица Дамаск — древнейший непрерывно населенный город мира. Оценки его возраста разнятся — от 4000 до 10000 лет. Древнее его, пожалуй, всего один город — палестинский Иерихон. В Сирии есть еще один город с более чем 4000-летней историей — Халеб.







2. В Дамаске и Халебе сохранились целые кварталы, домам в которых больше 400 лет, а некоторые улицы спроектированы еще в античности. Улица Прямая упоминается в Библии. В Дамаске можно найти римские укрепления, византийские храмы и старейшие арабские мечети, воздвигнутые на древних храмах (например, минарет Исы (Иисуса) на древнем храме Юпитера). Древнейший христианский храм — подземная часовня Святого Анания (I век).



3. Алеппо (второе название Халеба) — самый крупный город страны. Город-миллионник, он расположен недалеко от турецкой границы и превосходит по численности Новосибирск. В Алеппо родился первый президент Армении. Второй миллионник — Дамаск.



4. Сирия находится на севере древнейшего очага цивилизации — Плодородного Полумесяца (Египет, Междуречье, Левант).



5. От её границ 250 километров до Египта, 120 до Кипра, 700 до Греции и около 650 до России.



6. Территория Сирии больше Греции, Болгарии, Венгрии или Австрии, но меньше Белоруссии.

7. В Сирии проживает около 20 млн. арабов и 2 млн. курдов, говорящих на курдском языке — потомке мидийского. Помимо арабов и курдов здесь обитают большие группы армян, черкесов, греков-мусульман, сирийских туркмен.8. Сирийские арабы говорят на особом диалекте арабского языка, заметно отличающемся от литературного. Жители центральных и северо-восточных областей также говорят на разных наречиях.9. Благодаря литературному арабскому, друг друга могут понимать более 200 миллионов арабов от Атлантики до Персидского залива.10. По-арабски название Сирии звучит как «Сурийя», а в полном варианте «аль-Джумухирийя аль-Арабийя ас-Сурийя» (Сирийская Арабская Республика).11. Около 90% населения живет в долине реки Евфрат либо в плодородных районах вблизи Средиземного моря, что вместе составляет всего треть территории страны. Остальную площадь занимает Сирийская пустыня, издревле разделяющая два региона — Междуречье и Левант (плодородный треугольник у моря: Израиль, Сирия, Палестина, Ливан). Различия в культуре и расположении этих двух регионов не раз становились причиной конфликтов.12. Чем Сирия похожа на Россию, так это своим расположением на стыке европейских и восточных культур. Одна её часть тяготеет к Западу, другая к арабскому миру Востока. Прибрежные регионы занимают преимущественно христиане вперемежку с мусульманскими сектами и несуннитскими течениями, пустынные же районы вдоль Евфрата тяготеют к суннитскому консерватизму. Благодаря своему положению, Сирия — одно из самых древних торговых государств. Некоторым городским рынкам около пятисот лет.13. Из двух миллионов сирийских христиан примерно половина — православные. Большинство населения (около 18 млн.) мусульмане.14. Сирия — родина множества христианских, исламских и других религиозных сект и оригинальных течений. Приверженцы алавизма, эзотерического направления ислама, превышают число христиан вдвое. Алавитам разрешается пить вино , молиться 2 раза в день и поститься всего две недели. Свою религию они считают тайным знанием, доступным только избранным. Президент Башар Асад — алавит.15. В международном христианском рейтинге «Open Doors» Сирия занимает 4-е место среди стран, где чаще всего притесняют права христиан.16. Независимая Сирия в современных границах существует с 17 апреля 1946 года, когда она освободилась от колониального господства Франции.17. На территории страны располагались древнейшие мировые цивилизации: Ассирия, Хеттское царство, Вавилония, Персидская империя, держава Александра Македонского. Эту землю по очереди занимали Римская империя, Византия, Арабский халифат, крестоносцы, монголы, Османская империя. В 1920 году страна стала французской колонией.18. Сегодня Сирия — самая «горячая» точка планеты. За время войны (2011 — н.в.) против Сирии были введены санкции ЕС, стран Персидского залива, практически исчез туристический сектор, резко упали продажи нефти, боевиками разграблено более 1000 фабрик и предприятий в Алеппо. По данным Учебного и научно-исследовательского института ООН разрушено около 300 культурных памятников. Одним из триггеров недовольства суннитского населения восточных регионов стала сильнейшая засуха (2006—2011 гг.), особенно затронувшая долину Евфрата и пустынные регионы.19. Сирия — колыбель христианства. В стране живет несколько десятков тысяч ассирийцев — потомков населения Великой Ассирии. Они говорят на новоарамейских языках. Именно по-арамейски написана часть книг Библии, на этом языке говорил Иисус Христос и его окружение. Народ исповедует преимущественно христианство, причем ассирийцы были одними из первых, кто в I веке принял эту веру.20. В Сирии заблокированы YouTube, Blogspot и Facebook.21. В стране бесплатная медицина и образование, а пенсия начисляется с 60 лет. Госслужащим компенсируют затраты на частные клиники, а грамотность составляет 83% (до независимости была 10%), что намного выше чем в Ираке и Египте.22. Больше 50 лет Сирия находится под управлением партии Баас (Партия арабского социалистического возрождения, сокращенно: «возрождение»).23. Первым днем недели согласно традиционному арабскому календарю считается воскресение «Аль-Ахад» (первый), а последним — суббота «Ас-Сабт» (отдых). Как и в России празднуются 8 марта, День матери, Новый год, День независимости и 1 мая.24. Отношения Сирии с СССР и Россией всегда были довольно теплыми. Это связано как с общим социалистическим прошлым, так и с противостоянием американской политике господства на Ближнем Востоке.Так, ещё в 1971 году в городе Тартус была размещена материально-техническая база Военно-морского флота СССР, а в 2005 году был списан 10-миллиардный долларовый долг Сирии. Однако Сирия до сих пор не признает Израиль. И если в паспорте есть израильская виза, то, скорее всего, доступ в эту страну будет закрыт.25. Сирия — родина выдающихся христианских и исламских мыслителей. Среди них философ Посидоний (I век до н. э.), философ Лукиан Самосатский (II век), писатель-аскет Исаак Сирин (VII век), философ-рационалист и вольнодумец Абуль-Ала аль-Маарри (XI век) (именно его статуе в 2013 году отсекли голову джихадисты), арабский средневековый математик Ас-Салар (XII век). В сирийской земле проповедовал Иоанн Златоуст, родившийся неподалеку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)