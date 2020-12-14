Какой на самом деле была продолжительность жизни людей в древности

Долгие годы нам внушали, что еще в 19 веке в 30 лет человек считался стариком, а продолжительность жизни была почти в два раза меньше, чем сегодня. Современные исследования показали, что это заблуждение и вызвано оно неправильным толкованием статистических данных. Мы расскажем о том, сколько на самом деле жили люди в давние времена и откуда взялась информация о короткой жизни наших предков.
Когда мы слышим о средней продолжительности жизни, то, чаще всего, неверно понимаем этот термин. На самом деле нужно говорить о средней ожидаемой продолжительностью жизни, которая не может корректно рассказать о том, сколько жили люди в прошлые эпохи.
Сколько жили в каменном веке
Все дело в высокой детской смертности, которая уносила множество жизней еще в первой половине 20 века. Именно она портила общий показатель средней продолжительности, делая его пугающе низким. Ученые утверждают, что в эпоху палеолита средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла 20 лет. Но означало ли это, что человек каменного века в 20 лет был дряхлым стариком, стоящим на краю вечности?
Разумеется нет, и дело тут снова в детской смертности, которая была особенно высока в первые годы жизни. Дожив до 5 лет, древний человек вполне мог рассчитывать еще на 30-35 лет жизни. Палеоантрополог Эрик Тринкаус исследовал останки людей эпохи палеолита и определил, что большинство из них принадлежат мужчинам и женщинам, прожившим от 20 до 40 лет. При этом четверть прожила даже более 40 лет. Интересно то, что неандертальцы и кроманьонцы умирали примерно в одном возрасте. Ученые утверждают, что даже 40 лет — это не предел для людей эпохи среднего палеолита. Многие древние люди могли бы жить гораздо дольше, но пожилые люди были плохо приспособлены для постоянной погони за пищей. Останки стариков часто находят на местах стоянок, что говорит о том, что они просто отставали от своих молодых соплеменников и умирали от голода или становились жертвой хищников. Это может показаться невероятным, но современные представители племен охотников и собирателей, обитающие в отдаленных уголках мира, живут не меньше среднего россиянина или украинца, несмотря на суровый быт и отсутствие медицины. Антропологи Майкл Гурвен и Хиллард Каплан потратили немало времени на исследования народов хиви (Венесуэла и Колумбия), яномамо (Бразилия) и хадза (Танзания). У всех этих людей нет даже одежды и примитивных орудий, но живут они достаточно долго. Пакистанское племя хунза, живущее в весьма спартанских условиях, известно своими 120-летники старожилами.
При рождении ожидаемая продолжительность жизни у представителей этих народов не превышает 35 лет и это опять же следствие огромной детской смертности. Но умудрившись дожить всего до 3 лет, представители современных первобытных племен получают отличный шанс встретить старость и дотянуть до 70. В странах бывшего союза детская смертность составляет сейчас не более 1%, но при этом до 70 также доживают далеко не все.
Античные долгожители
У представителей большинства античных цивилизаций вероятная продолжительность жизни при рождении также составляла примерно 30 лет. В древних Риме, Греции и Египте тогда на первом году жизни умирало не менее 30% детей. Житель Рима, Афин или Коринфа, достигнув 15 лет, вполне мог жить еще 40, а то и больше. Да, это средние показатели и есть все основания считать, что обеспеченные люди того времени жили еще дольше.
Мумия Рамзеса II Древние Египтяне, любившие учет и порядок в записях, оставили немало документальных свидетельств о продолжительности жизни своих фараонов. Из их источников можно узнать, что Пепи II Неферкаре из 6-й династии умер в 68 лет, Тутмос III (18-я династия) прожил 56 лет, а Рамзес II (19-я династия) — так и вовсе отошел в мир иной в 90. Конечно, можно было бы предположить, что египетские писцы из лести приврали, но эта информация подтверждена современными исследователями. Профессор Манчестерского университета Майкл Циммерман произвел вскрытие более 300 египетских мумий разных эпох и, по его словам, многие из его «пациентов» отошли в мир иной в 80-90 лет. При этом они имели солидный багаж недугов, таких как диабет, артрит и остеопороз. Подтверждают высокую продолжительность жизни в античном мире и военные источники. В городах Эллады на войну призывали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а это значит, что на седьмом десятке древние греки были достаточно крепкими стариками, чтобы держать в руках меч и щит, ездить верхом, а также проходить большие расстояния на своих двоих.
Сократ принял яд в 70 лет Были долгожители и среди известных личностей Древней Греции. Пифагор умер в 75, Гиппократ, Демокрит и Софокл в 90, а Ксенофан, вообще, прожил до 95. В Риме дела обстояли не хуже — первый император Октавиан Август прожил до 75, а его преемник Тиберий — до 77. При этом Тацит подозревает, что последний умер не совсем по своей воле, а был отравлен или задушен, чтобы дать дорогу Калигуле.
Долгие лета в Средние века
Относительно недалекое от нас по времени Средневековье оставило огромный массив информации о жизни людей. Археолог из Австралийского национального университета Кристин Кейв вплотную занималась изучением продолжительности земного пути и причин смерти людей, живших в эпоху раннего Средневековья.
Кроме записей Кейв изучила останки с трех английских кладбищ 475–625 годов и, используя новый метод определения возраста по степени изношенности зубов, определила, что в могилах лежало немало людей, перешагнувших 70-летний рубеж. Украинские исследователи, изучив киевские захоронения, установили, что в Средние века житель города, отметивший 20 лет, вполне мог рассчитывать прожить как минимум еще столько же. Среди средневековой английской знати было немало долгожителей. В 13 веке аристократ, которому исполнился 21 год, мог прожить в среднем еще 43 года. А вот в 14 веке эта цифра резко упала до 24,5 лет, благодаря пришедшей в Европу «черной смерти». В 15 веке, относительно благополучном с точки зрения эпидемий, в 15 лет юноша мог рассчитывать на еще 48 лет жизни. Получается, что средневековые аристократы жили около 70 лет. Простолюдины в среднем жили меньше знати, но разница вряд ли была очень критичной — в то время главное было пережить первые несколько лет жизни. Как и в Древнем мире, в Европе Средних веков умирали до 30% малышей. В Англии 13 века до 10 лет доживали из 1000 детей 650, до 30 лет — 550, а до 50 — 300 человек. В 75 и позже умирали 70 из 1000, что, согласитесь, очень неплохо.
Получается, что во все времена в мире хватало долгожителей, причем не только из числа элиты, но и из простых людей. Пережил детские годы — значит дальше шанс дожить до преклонных лет довольно велик.
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