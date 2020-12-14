Какой на самом деле была продолжительность жизни людей в древности

Долгие годы нам внушали, что еще в 19 веке в 30 лет человек считался стариком, а продолжительность жизни была почти в два раза меньше, чем сегодня. Современные исследования показали, что это заблуждение и вызвано оно неправильным толкованием статистических данных. Мы расскажем о том, сколько на самом деле жили люди в давние времена и откуда взялась информация о короткой жизни наших предков.







Когда мы слышим о средней продолжительности жизни, то, чаще всего, неверно понимаем этот термин. На самом деле нужно говорить о средней ожидаемой продолжительностью жизни, которая не может корректно рассказать о том, сколько жили люди в прошлые эпохи.



Сколько жили в каменном веке

Античные долгожители

Долгие лета в Средние века