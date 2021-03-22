Суп харчо по старинному грузинскому рецепту: добавку требовать будут постоянно

Суп харчо – одно из самых старых грузинских блюд. Готовят его по сей день в каждом доме. Более того, данное изделие хорошо знают и любят во многих других странах. Существует огромное количество рецептов данного блюда. Значительная часть из них передается из поколения в поколения и является семейными традициями. Само собой, от века к веку супы постоянно улучшались. Сегодня как раз разберем один такой.
Что понадобится для супа
Говядина для супа. indeyka.by.
Для создания вкуснейшего супа харчо нам понадобится в первую очередь мясо баранины или телятины (600-700 гр). Если хочется, чтобы получился исключительно наваристый бульон, то лучше всего брать мясо с костью. Также для работа понадобится большое количества лука (порядка 300 гр), помидоры (300 гр) и рис (четверть граненого стакана), который будет выступать главным загустителем супа. Рекомендуется раздобыть соус ткемали. Он придает блюду кисловатый вкус. Используемые специи могут быть самыми разными. В обязательном порядке должны быть аджика или перец. Парочка зубиков чеснока.
Процесс приготовления
Варим варим бульон, параллельно делаем начинку. yandex.ru.
Основательно промываем заготовленное мясо в холодной воде. После этого тщательно отвариваем его. Пока вариться мясо не теряем времени даром и готовим все остальное. Первыми готовятся томаты – их нужно избавить от шкурки и перетереть так, чтобы получилось пюре. Следом измельчается и жарится на сковороде лук. Растительного масла при жарке используем немного. К луку добавляем также мелко порезанный чеснок. Смесь из лука и чеснока прогревается 60-70 секунд, после чего вываливается в пюре из томатов. Туда же идет и весь остальной набор специй.
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Полученная смесь отправляется тушиться на протяжении нескольких минут. Как только сварится бульон, его необходимо процедить и посолить, а извлечённое мясо покрошить на кусочки. В бульон добавляется рис и тушенная смесь, после чего варка продолжается до тех пор, пока рис не будет готов. В заключение блюдо украшается мелкой кинзой.
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