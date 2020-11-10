Девять планов МВД, о которых вы не знали

Если гопник Петя вскрыл чужую машину и колесит на ней по улицам, то его надо задержать, машину отобрать и вернуть владельцу. Это план «Перехват-1». По нему сотрудники правоохранительных органов занимают заранее определенные места на карте или патрулируют по утвержденному маршруту. Если полиции действительно нужен Петя, они могут привлечь дополнительные силы. С дополнительными силами это просто «Перехват».

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Если гопник Петя не только открыл чью-то машину, но и дал хозяину ломиком по голове, а потом еще и нарушил закон о запрете курения в общественном месте, то поиск машины отходит на второй план. Сейчас полицию больше интересует сам Петя, который в какой-то момент стал особо опасным вооруженным преступником (никому не известно, выбросил он ломик или нет).

Это план «Вулкан-5» — поимка особо опасных преступников. Всего пять «вулканов», они различаются степенью опасности и событиями. Например, «Вулкан-1» - это подавление беспорядков в лагерях беженцев, тюрьмах и изоляторах. «Вулкан-2» - поиск банды. В нашем примере, если у Пети есть сообщники Вася и Коля, против них будет возбужден второй «Вулкан».

Стоит отметить, что в разных регионах планы несколько отличаются друг от друга, кроме того есть «дублеры». Так, в Подмосковье против Пети скорее всего введут «Сирену». Именно этот план вводили для розыска убийцы пяти байкеров в начале мая 2016 года.

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