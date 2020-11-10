Девять планов МВД, о которых вы не знали

Сколько раз в новостях ты слышал: «Введен план «Перехват». А то нет-нет да и промелькнет в сводке план «Крепость». Что это за планы такие и сколько их вообще?
На самом деле «план» - не совсем правильное название. Официально это «особые сигналы МВД на случай ЧП». Однако вы не сможете говорить на таком языке, и в случае возникновения подобных чрезвычайных ситуаций вам придется говорить быстро. Поэтому принято обозначение «план».
Планы делятся на несколько больших групп и зависят от действий преступников. Рассмотрим их на примере гопника Пети. Так.
1
Если гопник Петя вскрыл чужую машину и колесит на ней по улицам, то его надо задержать, машину отобрать и вернуть владельцу. Это план «Перехват-1». По нему сотрудники правоохранительных органов занимают заранее определенные места на карте или патрулируют по утвержденному маршруту. Если полиции действительно нужен Петя, они могут привлечь дополнительные силы. С дополнительными силами это просто «Перехват».
2
Если гопник Петя не только открыл чью-то машину, но и дал хозяину ломиком по голове, а потом еще и нарушил закон о запрете курения в общественном месте, то поиск машины отходит на второй план. Сейчас полицию больше интересует сам Петя, который в какой-то момент стал особо опасным вооруженным преступником (никому не известно, выбросил он ломик или нет).
Это план «Вулкан-5» — поимка особо опасных преступников. Всего пять «вулканов», они различаются степенью опасности и событиями. Например, «Вулкан-1» - это подавление беспорядков в лагерях беженцев, тюрьмах и изоляторах. «Вулкан-2» - поиск банды. В нашем примере, если у Пети есть сообщники Вася и Коля, против них будет возбужден второй «Вулкан».
Стоит отметить, что в разных регионах планы несколько отличаются друг от друга, кроме того есть «дублеры». Так, в Подмосковье против Пети скорее всего введут «Сирену». Именно этот план вводили для розыска убийцы пяти байкеров в начале мая 2016 года.
3
Если в «обезьянник» поместили сообщника Пети Колю, то Петя может с горем перебрав, взяв с собой еще друзей, отправиться спасать своего друга из отделения милиции. Это план «Крепость» - пресечь захват собственных объектов МВД. Полиция закроет на нем все двери и будет отстреливаться от банды Пети, пока не прибудет подкрепление. Такой план часто внедрялся и внедряется на Северном Кавказе.
4
Если Петя пойдет брать не отделение полиции, а, к примеру, приемную мэра, то это уже план «Гроза» — пресечение преступлений на объектах госвласти. Тут надо отметить, что до 2009 года «Гроза» значила пресечение захвата заложников. Именно его вводили в Москве во время теракта на Дубровке. Однако приказ МВД № 400 от 2009 года несколько изменил формулировки, и сейчас «Гроза» лишь указывает на объект, на котором творится заварушка.
Точно так же, как «Сигнал» — это на железной дороге, «Тоннель» — в метро, а «Арсенал» — на военных объектах. Этих планов 13 штук, и отличаются они лишь местами действия. Отметим лишь самый важный план подгруппы — «Эдельвейс», общий сбор всех сотрудников МВД в субъекте Федерации. Как говорится, все в ружье!
5
Петю может заинтересовать, что будет, если на рельсы перед поездом положить бревно. Ну или набросать гвоздей на федеральную трассу. А будет план «Туман» — пресечение преступления против безопасности транспортных коммуникаций. Конечно, одинокому гопнику придется постараться, чтобы привлечь к себе столько внимания, но вот сообщение о том, что собираются подорвать конкретный участок дороги, вполне тянет на введение «Тумана».
6
Петя вообще может быть ни при чем, он просто пил пиво в подворотне, а тут началось землетрясение. В этом случае сотрудников полиции могут привлечь для помощи пострадавшим, в частности Пете. Это самые мирные планы — «Тайфун-1» и «Тайфун-2», ликвидация техногенных и природных ЧС.
А еще существует план «Лавина» — пресечение попытки госпереворота. Это если Петя решит совершить что-то более амбициозное, чем драка с монтировкой.
Однако все эти планы носят весьма условный характер, даже сотрудники МВД частенько в них путаются. Кроме того, на уровне субъекта Федерации есть еще несколько событий, которым названия придумывают на местах. К примеру, план «Вулкан-1», обозначающий пресечение беспорядков в тюрьмах, как только не обзывают! Тот же «Перехват» может быть связан с перекрытием дорог, а может — с усилением патрулей.
Такой хаос образуется из-за специфики каждого региона. Нападение на отделение полиции (план «Крепость») в Махачкале и в селе Бодуны (Смоленская область) вряд ли будут похожи. В Махачкале все серьезно, там в городе могут оказаться боевики. В Бодунах же речь пойдет, скорее всего, о нашем герое Пете с друзьями. Соответственно, уровень опасности и действия по планам будут несколько отличаться.
Артем Веров
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