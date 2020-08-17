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Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

На сегодняшний день винтовые закаточные крышки твист-офф, пожалуй, лидируют по популярности. Но и цена у них повыше, чем у обычных жестяных. Поэтому неудивительно, что многие хозяйки хотели бы превратить одноразовые крышки в многоразовые.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Проблема в том, что в процессе использования лаковое покрытие на внутренней стороне зачастую повреждается. Это приводит к появлению ржавчины (особенно когда банки хранятся в погребе).

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Использовать такие крышки повторно нежелательно. Мы знаем лайфхак, позволяющий это сделать без ущерба для твоих закруток еще как минимум раз.

ОДНОРАЗОВЫЕ КРЫШКИ


Помести крышки и банки в миску, залей водой и поставь на огонь стерилизоваться.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Тебе понадобится хорошая пергаментная бумага, которая не пропускает влагу и жиры. Лучше, если это будет прочная бумага с силиконовой пропиткой.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Заранее вырежь из пергамента круги, диаметр которых на 3–4 сантиметра больше горлышка банки (могут подойти также пищевая пленка и фольга).

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Заполни банки подготовленной консервацией. Возьми пинцетом один из бумажных кругов и опусти его на секунду в кипяток.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Теперь накрой им заполненную банку и плотно закрути сверху стерилизованной крышкой.

Как превратить одноразовые крышки в многоразовые

Пекарская бумага создаст преграду на пути соприкосновения продуктов и вторично используемой крышки.


Как превратить одноразовые крышки в многоразовые
Если твои заготовки прекрасно переживут зиму, а новых изъянов на крышках не появится, то их можно будет использовать и в третий раз. Главное — открывать аккуратно, не поддевая ножом.
Чтобы убедиться в качестве крышек, можно провести несложный тест. Переверни закрытую банку вверх дном и подержи так 10–15 минут. Если после этого на ободке не появится ни капли жидкости, значит консервация закрыта качественно и будет храниться долго.
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