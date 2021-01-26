10 мотивирующих фильмов о превращении «гадкого утёнка» в настоящую красавицу

Не зря говорят, что не бывает некрасивых женщин. Каждая представительница прекрасного пола, даже если её внешность далека от стандартов красоты, способна при желании выглядеть действительно прекрасно. Именно это свойство женщин на протяжении многих лет вдохновляет режиссёров,
и они снова и снова снимают фильмы о чудесных превращениях дурнушек в красавиц. Но самих женщин больше всего мотивирует не только смена наряда и причёски, но возможность стать другим человеком.
«Моя прекрасная леди», 1964 год, США, режиссёр Джордж Кьюкор
Старая, как мир, история о превращении Золушки. Юная Элиза, продающая цветы на улице, становится предметом
спора между профессором Генри Хиггинсом и его другом. И с этого самого момента профессор начинает превращать вчерашнюю цветочницу в великосветскую леди. Впрочем, превращение в фильме Джорджа Кьюкора коснулось не только милой Элизы, но и её наставника. Вчерашний убеждённый холостяк непосредственно на глазах зрителей превращается в счастливого влюблённого.
«Красотка», 1990 год, США, режиссёр Гэрри Маршалл
В этот раз именно красота заставила финансового магната обратить внимание на «ночную бабочку», поджидавшую клиентов. Эдвард Льюис оставляет красавицу Вивьен возле себя за отдельную плату, но и обращается с ней так, как обращались тысячи клиентов до него.
Вот только в самой Вивьен что-то изменилось, и Эдвард перестал быть для неё очередным спонсором. Конечно, финал этой истории
давно известен, но преображение женщины лёгкого поведения в настоящую принцессу не перестает впечатлять.
«Дьявол носит «Prada», 2006 год, США, Франция, режиссёр Дэвид Фрэнкел
На что способна девушка ради достижения своей цели? Как минимум – на преображение. Энди не готова лишиться своего места помощницы редактора самого модного журнала только потому, что начальница считает свою подчинённую недостаточно красивой и стильной. Она обязательно станет победительницей
, изменив себя не только снаружи, но и изнутри. За этим преображением можно наблюдать снова и снова, в очередной раз приходя к выводу, что не только имидж меняет человека.
«Мисс Конгениальность», 2000 год, США, режиссёр Дональд Питри
Может ли девушка, всю жизнь считавшаяся «своим парнем» с соответствующим имиджем, вдруг превратиться в покорительницу мужских сердец и настоящую королеву красоты? Если речь идёт о выполнении очень важного задания и задержании опасного преступника, то это почти не составит труда. Только нужно научиться ходить на каблуках, убрать из лексикона неподобающие выражения, примерить
на себя не только струящиеся шелка, но и непринуждённо выйти на дефиле в купальнике… А ещё почувствовать себя той, ради кого мужчины способны свернуть горы.
«Отпуск за свой счет», 1981 год, СССР, Венгрия, режиссёр Виктор Титов
Вряд ли Катю Котову, провинциалку, прибывшую в Москву за своей любовью, кто-то мог бы назвать дурнушкой. Она по-детски непосредственна и уверена в том, что для настоящих чувств преград не существует. Её ждёт множество разочарований и совершенно невероятное преображение, в результате которого она предстанет в образе настоящей тургеневской девушки. Вот только поможет ли это героине завоевать сердце своего принца, или
она так и останется для него мимолётным увлечением?
«Арлетт», 1997 год, Франция, режиссёр Клод Зиди
Может ли обычная официантка из придорожного кафе на глазах зрителей превратиться в белого лебедя при условии, что официантка эта не так уж молода и не знает правил игры, навязанных ей судьбой? Сама Арлетт даже не догадывается о том, что она – внебрачная дочь владельца игорного бизнеса, и не способна заподозрить в своём новом знакомом искушенного жиголо. Впрочем, любовь способна творить чудеса, а сказки в жизни случаются даже чаще, чем в кино.
«Забавная мордашка», 1957 год, США, режиссёр Стэнли Донен
Очередная история Золушки, которая на самом деле никогда не рассчитывала на появление Феи в своей жизни. Она просто стояла за прилавком книжного магазина и мечтала о любви. Конечно, даже в самых смелых мечтах она не могла себе представить, какие события приведут
её к встрече с принцем, и насколько круто это изменит её судьбу. Ведь трогательной Джо предстоит стать «лицом» гламурного журнала и настоящим эталоном красоты.
«Как стать принцессой», 2001 год, США, Великобритания, режиссёр Гэрри Маршалл
Американской школьнице
очень трудно представить себе, что ещё вчера она была обычным подростком, а сегодня вдруг оказалась самой настоящей принцессой. Только вот для принятия трона ей предстоит в совершенстве овладеть манерами истинной леди, изучить дворцовый этикет, познать вековую мудрость правителей страны и доказать свою состоятельность в качестве наследницы престола. Удастся ли шестнадцатилетней девочке совладать со своими эмоциями и всё же взойти на трон?
«Служебный роман», 1977 год, СССР, режиссёр Эльдар Рязанов
Любовь способна растопить даже ледяное сердце и превратить вчерашнего «сухаря» и «мымру» в нежную очаровательную женщину. Однажды она войдет в здание учреждения, которое возглавляет, и заставит заговорить о себе. А всё лишь потому,
что нашёлся мужчина, сумевший за суровым и почти неряшливым образом строгой начальницы рассмотреть страстную натуру Женщины, так долго находившейся в ожидании своей любви.
«Это всё она», 1998 год, США, режиссёр Роберт Исков
Всего за шесть недель дурнушке Ленни предстоит превратиться в королеву школьного выпускного бала. Она всегда погружена в учёбу, носит какие-то странные балахоны вместо приличной одежды и, кажется,
даже не умеет ходить на каблуках и наносить макияж! Но у её одноклассника Зака Сайлера нет выбора: он заключил пари с приятелями и намерен вылепить свою Галатею, как настоящий Пигмалион.источник
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