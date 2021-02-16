Как удалить нагар с противня, спасти пересоленное блюдо и другие кухонные лайфхаки

Ведение хозяйства - нелегкая задача. Постоянная уборка и готовка может свести с ума кого угодно. Зная несколько эффективных лайфхаков, вы сможете не только упростить свою жизнь, но и сэкономить семейный бюджет.
1. Как спасти пересоленное блюдо
Не спешите ставить крест на пересоленном блюде, ведь его можно спасти / Фото: zhirunet.com
Если вы варите суп или борщ и чувствуете, что пересолили, первая мысль - разбавить блюдо водой и довести до кипения. Такой прием хорошо подойдет для соусов и подливок, но не для супа, который может утратить свой вкус.
На помощь придут абсорбенты. Это продукты, способные впитывать излишки соли, не влияя на вкус. Среди них: картофель, макаронные изделия, крахмалистые крупы и свежая зелень. Достаточно поместить в суп очищенную сырую картофелину или тканевый мешочек с крупами, а затем вынуть, когда доведете блюдо до готовности.
Продукты-абсорбенты впитают излишки соли: картофель, зелень, макаронные изделия
Если вы пересолили макароны, крупы или овощи, достаточно промыть их под проточной водой, прокипятить и оставить на несколько минут. Вода впитает солевые излишки и можно подавать блюдо.
Существует и более радикальный метод - переработка пересоленных продуктов. Например, из мяса или рыбы можно сделать начинку для пирога или протушить с овощами. Из овощей легко приготовить пюре, если смешать их с несолеными продуктами.
А если исправить ничего не удалось? Создайте гармоничный тандем - пересоленное блюдо и недосоленный гарнир (пюре, тушеные овощи, крупы). Другой вариант - подайте к ужину игристое вино. Пузырьки нейтрализуют излишки соли, а после нескольких бокалов это и вовсе будет неважно.
2. Как использовать одну разделочную доску для всего
Для каждой категории продуктов должна быть отдельная разделочная доска / Фото: img.moyo.ua
Для различных категорий продуктов (мяса, рыбы, овощей и т.д.) рекомендуется использовать разные разделочные доски. Зачем? В целях гигиены. На разделочных досках сохраняются остатки пищи. Птица, мясо, рыба поддаются обязательной тепловой обработке, а, например, хлеб - нет. При использовании одного кухонного предмета необработанные частички могут попасть в организма человека и занести инфекцию.
Что делать, если дома только одна досточка? Правильно ее дезинфицировать. Насыпьте на поверхность поваренную соль, смочите лимонным соком и тщательно протрите цитрусом. После этого промойте доску, высушите и приступайте к нарезанию продуктов.
3. Как почистить вытяжку
Нашатырный спирт эффективно справляется с жировыми отложениями / Фото: assets.epicurious.com
Вытяжка - одна из проблемных зон на кухне. На ней регулярно скапливаются остатки жира, масла и пыли. Однако не обязательно использовать профессиональное средство, чтобы корпус вытяжки вновь засиял. Смочите салфетку в нашатырном спирте и пройдитесь по поверхности. Средство моментально растворит даже толстый слой жира и застарелые отложения.
4. Как правильно хранить чеснок и лук
Чаще всего мы храним овощи в холодильнике, положив в пакет. Однако так мы лишь ускоряем процесс их гниения. Чтобы продлить свежесть лука и чеснока, положите их в бумажные пакеты с небольшими отверстиями. Так вы обеспечите продуктам естественную вентиляцию и продлите срок их годности на 2-4 месяца.
5. Как избавиться от неприятного запаха из контейнеров
Пластик быстро впитывает запахи, поэтому важно сразу мыть контейнеры / Фото: img.alicdn.com
Пластиковые контейнеры - палочка-выручалочка всех хозяек. В них удобно хранить еду и использовать в качестве ланч-боксов. Замечали, что со временем у пластика появляется характерный запах? Дело в том, что материал впитывает посторонние ароматы, если своевременно не помыть контейнер. Однако выход есть. Тщательно вымойте пластиковую посуду, насыпьте на дно немного поваренной соли, плотно закройте крышкой и оставьте до следующего использования. Соль впитает все неприятные запахи.
6. Как продлить срок годности молока
Щепотка соли продлит срок годности молочного напитка/ Фото: 3kmu.ru
Если опасаетесь, что не успеете выпить все молоко до окончания срока годности, можно воспользоваться маленькой хитростью. Сразу после вскрытия упаковки или открытия бутылки добавьте в молоко щепотку соли. Такой прием увеличит срок годности продукта на несколько дней.
7. Как отчистить сковороду
Отмыть сковороду легко - просто добавьте немного соли / Фото: lemurov.net
Иногда после приготовления пищи отмыть сковороду достаточно сложно. Жир и остатки еды будто въедаются в поверхность, и обычным моющим средством тут не обойтись. Насыпьте в грязную сковороду немного соли и нагрейте на небольшом огне. Продукт впитает масло и позволит быстрее отмыть посуду.
8. Как хранить бананы
Обмотайте ножки бананов фольгой или пленкой - так они дольше сохранят свежесть / Фото: inspirationdesigncenter.com
Любители экзотических фруктов запасаются бананами сразу в больших количествах. Чтобы они хранились подольше, разделяйте крупные связки на несколько мелких. Ножки обмотайте фольгой или пищевой пленкой.
Если вы покупаете зеленые бананы и хотите, чтобы они быстрее созрели, положите их в разогретую духовку на несколько минут.
9. Как удалить нагар с противня
Сода и перекись водорода помогут избавиться от нагара на противне / Фото: zhenskayaplaneta.ru
Пригоревший противень - еще одна кухонная боль. Важно не только отмыть изделие, но и не повредить его покрытие. Смешайте 1 ст.л. соды с 1 ст.л. перекиси водорода и обработайте поверхность. Оставьте противень на 15 минут, а затем промойте его водой и просушите. Изделие готово к новым кулинарным шедеврам.
Как быстро почистить вареное яйцо
Яйцо будет чиститься проще, если перед отвариванием проткнуть его иглой / Фото: media4.s-nbcnews.com
Обычно чистка вареных яиц не занимает много времени, но порой скорлупа отходит с трудом или вместе с белком. Чтобы избежать этого, перед отвариванием проткните сырое яйцо с тупой стороны тонкой иглой. В процессе отваривания внутрь попадет вода и скорлупу будет проще снять.
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