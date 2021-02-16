Как удалить нагар с противня, спасти пересоленное блюдо и другие кухонные лайфхаки

1. Как спасти пересоленное блюдо

Не спешите ставить крест на пересоленном блюде, ведь его можно спасти / Фото: zhirunet.com

Продукты-абсорбенты впитают излишки соли: картофель, зелень, макаронные изделия

2. Как использовать одну разделочную доску для всего

Для каждой категории продуктов должна быть отдельная разделочная доска / Фото: img.moyo.ua

3. Как почистить вытяжку

Нашатырный спирт эффективно справляется с жировыми отложениями / Фото: assets.epicurious.com

4. Как правильно хранить чеснок и лук

5. Как избавиться от неприятного запаха из контейнеров

Пластик быстро впитывает запахи, поэтому важно сразу мыть контейнеры / Фото: img.alicdn.com

6. Как продлить срок годности молока

Щепотка соли продлит срок годности молочного напитка/ Фото: 3kmu.ru

7. Как отчистить сковороду

Отмыть сковороду легко - просто добавьте немного соли / Фото: lemurov.net

8. Как хранить бананы

Обмотайте ножки бананов фольгой или пленкой - так они дольше сохранят свежесть / Фото: inspirationdesigncenter.com

9. Как удалить нагар с противня

Сода и перекись водорода помогут избавиться от нагара на противне / Фото: zhenskayaplaneta.ru

Как быстро почистить вареное яйцо

Яйцо будет чиститься проще, если перед отвариванием проткнуть его иглой / Фото: media4.s-nbcnews.com