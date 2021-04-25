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Каким образом немцы боролись с танками емкостью с красной жижей


Каким образом немцы боролись с танками емкостью с красной жижей

Большинство соотечественников знает о том, что такое коктейль Молотова, и как именно он применялся в годы Второй мировой войны. При этом мало кто хотя бы слышал про такую немецкую штуку, как «Blendkorper», которая использовалась в немецкой армии. Данное приспособление имеет кое-что общее с советской бутылкой с зажигательной смесью, хотя и используется совершенно иначе. Для чего же она нужна?

Переносились в специальных сумках. /Фото: m.fishki.net.

Переносились в специальных сумках. /Фото: m.fishki.net.

 

В плане экономики до начала Второй мировой войны Германия была известна как страна, имевшая сильнейшую химическую промышленность. Достижения немцев в данной области были огромны: новые виды резины, многочисленные суррогаты топлива и взрывчатых веществ. Увы, в 1920-1930-е годы все это научное великолепие уже работало на грядущую войну. В 1942 году в Рейхе появился новый предмет снаряжения для солдат вермахта – химическая граната «Blendkorper».
Использовались для лишения танков обзора. /Фото: m.123ru.net.

Использовались для лишения танков обзора. /Фото: m.123ru.net.

 

По своему принципу действия «Blendkorper» похож на коктейль Молотова. В стеклянной емкости находится химически активная субстанция. Бутылку следовало бросать во вражеский танк так, чтобы она разбилась и ее содержимое вступило в контакт с воздухом, после чего начиналась химическая реакция, которая вызывала сильнейшее задымление на протяжении 15-20 секунд.
Поджигать «Blendkorper» было не нужно. Переносились хрупкие стеклянные емкости в специальной гранатной сумке.
Химическая дымовая граната. /Фото: livejournal.com.

Химическая дымовая граната. /Фото: livejournal.com.

 

Первая версия дымовой гранаты «Blendkorper» имела обозначение H1. Однако, она оказалась не слишком удобной, в результате чего немцам пришлось доработать химический реактив, а также саму стеклянную емкость. В итоге появилась граната Н2. Заправлялись они хлоридом кальция, тетрахлоридом титана и тетрахлоридом кремния. Когда все три жидкости перемешивались и вступали в контакт с воздухом появлялась дымовая завеса, эффективность которой была вполне сопоставима с обычными дымовыми шашками.
Колбы находят по сей день. /Фото: forum.guns.ru.

Колбы находят по сей день. /Фото: forum.guns.ru.

 

При этом никакого возгорания химические гранаты не вызывали, впрочем, дым был очень едким и иногда даже мог заставить экипаж танка покинуть свою машину, если бутылка разбивалась о броню рядом с техническими или смотровыми отверстиями.

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Каким образом немцы боролись с танками емкостью с красной жижей

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