Камчатка — загадочный и далекий край, считающийся многими туристами одним из самых красивых уголков нашей планеты. Главными достопримечательностями Камчатки являются вулканы. Гигантские каменные исполины, возвышающиеся над тундрой. Здесь их более 300, и около 30 считаются активными. Вулканы Камчатки включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отправляемся в небольшое путешествие на Камчатку.



Водопад Опасный. Слева внизу можно найти фигурки людей: Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. В ней находятся 12 вулканов, три из которых — действующие: Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик Вулкан Толбачик. Около 1:30 ночи, выдержка 30 минут: На краю: Мертвый лес: Следующее место нашего путешествие именуется «Копытом». Легенда гласит, что на карте это место выглядит именно как копыто. Местный зверек — Еврашка из рода сусликов: Бухта Тихая: Новый вулкан Толбачик или конусы Большого Трещинного Толбачинского Извержения: Фотографии Дениса Будькова Самый большой вулкан Евразии — Ключевская сопка (4750 метров). Нет ни одного вулкана на Земле, который почти прямо от уровня моря поднимал бы свою вершину почти на пять тысяч метров. Ее видно с моря на расстоянии 400 километров.

За последние 200 лет произошло 20 крупных извержений:Вулкан Толбачик. Он особенно красив со своими стекающими с вершины ледяными языками. На самом деле это два вулкана: Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Острый Толбачик — потухший вулкан высотой 3 680 метров, покрытый ледниками. Рядом с ним расположен активный вулкан Плоский Толбачик высотой 3085 метров. На вершине вулкана образовалась кальдера диаметром около 3 км, заполненная застывшей лавой и льдом, а также кратер диаметром 1 800 м и глубиной более 500 м:Лунные ландшафты: Мертвый лес: Внутри кратера вулкана Мутновский:На Камчатке есть два вулкана , в кратере которых находятся изумительные по своей красоте кислотные озера. Одно находится в кратере вулкана Горелый:Долина Великанов. Когда-то здесь водились северные олени, но деятельность человека принесла свои плоды, и сейчас олени остались только в Кроноцком заповеднике (кликабельно 1400 х 583 px): Лунные ландшафты и марсианский закатЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: