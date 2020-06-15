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Путешествие на Камчатку

Камчатка — загадочный и далекий край, считающийся многими туристами одним из самых красивых уголков нашей планеты. Главными достопримечательностями Камчатки являются вулканы. Гигантские каменные исполины, возвышающиеся над тундрой. Здесь их более 300, и около 30 считаются активными. Вулканы Камчатки включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отправляемся в небольшое путешествие на Камчатку. Путешествие на Камчатку

Путешествие на Камчатку Водопад Опасный. Слева внизу можно найти фигурки людей: Путешествие на Камчатку Ключевская группа вулканов — крупнейшая группа вулканов в России. В ней находятся 12 вулканов, три из которых — действующие: Ключевская Сопка, Безымянный, Плоский Толбачик Путешествие на Камчатку Вулкан Толбачик. Около 1:30 ночи, выдержка 30 минут: Путешествие на Камчатку На краю: Путешествие на Камчатку Мертвый лес: Путешествие на КамчаткуПутешествие на Камчатку Следующее место нашего путешествие именуется «Копытом». Легенда гласит, что на карте это место выглядит именно как копыто. Путешествие на КамчаткуПутешествие на КамчаткуПутешествие на Камчатку Местный зверек — Еврашка из рода сусликов: Путешествие на Камчатку Бухта Тихая: Путешествие на Камчатку Новый вулкан Толбачик или конусы Большого Трещинного Толбачинского Извержения: Путешествие на Камчатку Фотографии Дениса Будькова Самый большой вулкан Евразии — Ключевская сопка (4750 метров). Нет ни одного вулкана на Земле, который почти прямо от уровня моря поднимал бы свою вершину почти на пять тысяч метров. Ее видно с моря на расстоянии 400 километров.

За последние 200 лет произошло 20 крупных извержений: Путешествие на Камчатку Вулкан Толбачик. Он особенно красив со своими стекающими с вершины ледяными языками. На самом деле это два вулкана: Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Острый Толбачик — потухший вулкан высотой 3 680 метров, покрытый ледниками. Рядом с ним расположен активный вулкан Плоский Толбачик высотой 3085 метров. На вершине вулкана образовалась кальдера диаметром около 3 км, заполненная застывшей лавой и льдом, а также кратер диаметром 1 800 м и глубиной более 500 м: Путешествие на Камчатку Лунные ландшафты: Путешествие на Камчатку Мертвый лес: Путешествие на Камчатку Внутри кратера вулкана Мутновский: Путешествие на Камчатку На Камчатке есть два вулкана, в кратере которых находятся изумительные по своей красоте кислотные озера. Одно находится в кратере вулкана Горелый: Путешествие на Камчатку Долина Великанов. Когда-то здесь водились северные олени, но деятельность человека принесла свои плоды, и сейчас олени остались только в Кроноцком заповеднике (кликабельно 1400 х 583 px): Путешествие на Камчатку Лунные ландшафты и марсианский закат Путешествие на Камчатку

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