Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Прима-балерина Императорского театра Матильда Кшесинская была не только одной из ярчайших звезд русского балета, но и одной из самых скандальных фигур в истории ХХ в. Она была любовницей императора Николая II и двух великих князей, а впоследствии стала женой Андрея Владимировича Романова. Таких женщин называют роковыми – она использовала мужчин для достижения своих целей, злоупотребляла личными связями в карьерных целях. Ее называют куртизанкой и обольстительницей, хотя никто не оспаривает ее таланта и мастерства.











Родители Матильды Юлия и Феликс Кшесинские



Мария-Матильда Кржезинска родилась в 1872 г. в Петербурге в семье балетных танцовщиков, которые происходили из рода разорившихся польских графов Красинских. С самого детства девочка, выросшая в артистической среде, мечтала о балете.







Знаменитая прима-балерина







Николай II и Матильда Кшесинская



В 8 лет ее отдали в Императорское театральное училище, которое она окончила с отличием. На ее выпускном спектакле 23 марта 1890 г. присутствовала императорская семья. Именно тогда ее впервые увидел будущий император Николай II. Позже балерина в своих мемуарах призналась: «Когда я прощалась с Наследником, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения друг к другу».











После окончания училища Матильда Кшесинская была зачислена в труппу Мариинского театра и в первый же свой сезон приняла участие в 22 балетах и 21 опере. На золотом браслете с бриллиантами и сапфирами – подарке цесаревича – она выгравировала две даты, 1890 и 1892 гг. Это был год их знакомства и год начала отношений. Однако их роман продлился недолго – в 1894 г.

было объявлено о помолвке наследника престола с принцессой Гессенской, после чего он расстался с Матильдой.Кшесинская стала прима-балериной, и весь репертуар подбирали специально под нее. Директор императорских театров Владимир Теляковский, не отрицая незаурядных способностей танцовщицы, говорил: «Казалось бы, балерина, служа в дирекции, должна принадлежать репертуару, а тут оказывалось, что репертуар принадлежит М. Кшесинской. Она считала балеты своею собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим».Прима плела интриги и многим балеринам не давала выходить на сцену. Даже когда на гастроли приезжали зарубежные танцовщицы, она не разрешала им выступать в «своих» балетах. Она сама выбирала время для своих спектаклей , выступала только в разгар сезона, позволяла себе длительные перерывы, во время которых прекращала занятия и предавалась развлечениям. При этом Кшесинская первой из русских танцовщиц была признана звездой мировой величины. Она поразила зарубежную публику своим мастерством и 32 фуэте подряд.Великий князь Андрей Владимирович и его жена Матильда КшесинскаяВеликий князь Сергей Михайлович опекал Кшесинскую и потакал всем ее капризам. Она выходила на сцену в безумно дорогих ювелирных украшениях от Фаберже. В 1900 г. на сцене Императорского театра Кшесинская отметила 10-летие творческой деятельности (хотя до нее балерины давали бенефисы только после 20 лет на сцене). На ужине после спектакля она познакомилась с великим князем Андреем Владимировичем, с которым у нее начался бурный роман. При этом балерина продолжала официально жить с Сергеем Михайловичем.В 1902 г. у Кшесинской родился сын. Отцовство приписывали Андрею Владимировичу. Теляковский не выбирал выражений: «Неужели это театр, и неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями и не только это не скрывающую, а, напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий циничный венок людской падали и разврата».Слева – Матильда Кшесинская с Великим князем Андреем Владимировичем и сыном Владимиром, 1906. Справа – Матильда Кшесинская с сыном, 1916Слева – М. Томсон. Портрет Матильды Кшесинской, 1991. Справа – Матильда Кшесинская, фото в цветеПосле революции и гибели Сергея Михайловича Кшесинская с сыном бежала в Константинополь, а оттуда – во Францию. В 1921 г. она обвенчалась с великим князем Андреем Владимировичем, получив титул княгини Романовской-Красинской. В 1929 г. она открыла в Париже свою балетную студию, которая пользовалась успехом благодаря ее громкому имени.Матильда Кшесинская в своей балетной школеОна умерла в 99 лет, пережив всех своих именитых покровителей . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)