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Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Прима-балерина Императорского театра Матильда Кшесинская была не только одной из ярчайших звезд русского балета, но и одной из самых скандальных фигур в истории ХХ в. Она была любовницей императора Николая II и двух великих князей, а впоследствии стала женой Андрея Владимировича Романова. Таких женщин называют роковыми – она использовала мужчин для достижения своих целей, злоупотребляла личными связями в карьерных целях. Ее называют куртизанкой и обольстительницей, хотя никто не оспаривает ее таланта и мастерства.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Родители Матильды Юлия и Феликс Кшесинские

Мария-Матильда Кржезинска родилась в 1872 г. в Петербурге в семье балетных танцовщиков, которые происходили из рода разорившихся польских графов Красинских. С самого детства девочка, выросшая в артистической среде, мечтала о балете.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Знаменитая прима-балерина

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Николай II и Матильда Кшесинская

В 8 лет ее отдали в Императорское театральное училище, которое она окончила с отличием. На ее выпускном спектакле 23 марта 1890 г. присутствовала императорская семья. Именно тогда ее впервые увидел будущий император Николай II. Позже балерина в своих мемуарах призналась: «Когда я прощалась с Наследником, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения друг к другу».

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

После окончания училища Матильда Кшесинская была зачислена в труппу Мариинского театра и в первый же свой сезон приняла участие в 22 балетах и 21 опере. На золотом браслете с бриллиантами и сапфирами – подарке цесаревича – она выгравировала две даты, 1890 и 1892 гг. Это был год их знакомства и год начала отношений. Однако их роман продлился недолго – в 1894 г.

было объявлено о помолвке наследника престола с принцессой Гессенской, после чего он расстался с Матильдой.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Кшесинская стала прима-балериной, и весь репертуар подбирали специально под нее. Директор императорских театров Владимир Теляковский, не отрицая незаурядных способностей танцовщицы, говорил: «Казалось бы, балерина, служа в дирекции, должна принадлежать репертуару, а тут оказывалось, что репертуар принадлежит М. Кшесинской. Она считала балеты своею собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим».

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Прима плела интриги и многим балеринам не давала выходить на сцену. Даже когда на гастроли приезжали зарубежные танцовщицы, она не разрешала им выступать в «своих» балетах. Она сама выбирала время для своих спектаклей, выступала только в разгар сезона, позволяла себе длительные перерывы, во время которых прекращала занятия и предавалась развлечениям. При этом Кшесинская первой из русских танцовщиц была признана звездой мировой величины. Она поразила зарубежную публику своим мастерством и 32 фуэте подряд.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Великий князь Андрей Владимирович и его жена Матильда Кшесинская

Великий князь Сергей Михайлович опекал Кшесинскую и потакал всем ее капризам. Она выходила на сцену в безумно дорогих ювелирных украшениях от Фаберже. В 1900 г. на сцене Императорского театра Кшесинская отметила 10-летие творческой деятельности (хотя до нее балерины давали бенефисы только после 20 лет на сцене). На ужине после спектакля она познакомилась с великим князем Андреем Владимировичем, с которым у нее начался бурный роман. При этом балерина продолжала официально жить с Сергеем Михайловичем.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

В 1902 г. у Кшесинской родился сын. Отцовство приписывали Андрею Владимировичу. Теляковский не выбирал выражений: «Неужели это театр, и неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями и не только это не скрывающую, а, напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий циничный венок людской падали и разврата».

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Слева – Матильда Кшесинская с Великим князем Андреем Владимировичем и сыном Владимиром, 1906. Справа – Матильда Кшесинская с сыном, 1916

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Слева – М. Томсон. Портрет Матильды Кшесинской, 1991. Справа – Матильда Кшесинская, фото в цвете

После революции и гибели Сергея Михайловича Кшесинская с сыном бежала в Константинополь, а оттуда – во Францию. В 1921 г. она обвенчалась с великим князем Андреем Владимировичем, получив титул княгини Романовской-Красинской. В 1929 г. она открыла в Париже свою балетную студию, которая пользовалась успехом благодаря ее громкому имени.

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Матильда Кшесинская в своей балетной школе

Как роковой красотке Матильде Кшесинской удалось выйти замуж за князя Андрея Романова

Она умерла в 99 лет, пережив всех своих именитых покровителей.

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