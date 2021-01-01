Как легко и без следов отклеить наклейку от стекла, пластика или керамики

Наклейки – настоящая головная боль для покупателей. Они встречаются повсюду: пластиковые окна, посуда, стеклянные банки и бутылки, автомобильные стекла, мебель, кухонная утварь, инструмент… устанешь перечислять.

Ниже перечислены пять лучших способов удаления этикеток и остатков наклеек, которые позволят вам не повредить сам предмет, а затем лучший способ для каждого типа поверхности. Итак, начинаете вы с новой наклейки на только что приобретенном товаре или с застарелой этикетки один из этих советов вам обязательно поможет.

Обязательно сначала протестируйте метод на небольшом участке, чтобы оценить любые реакции между средством удаления и вашим предметом.



Методы по типу удаления

Метод 1: Средство для снятия лака и медицинский спирт



Метод 2: Вода



Метод 3: Фен



Метод 4: Уксус

Метод 5: WD-40

Методы по типу поверхности

Стекло

Металл

Пластик

Керамика

Фарфор

Нанесите обильное количество жидкости для снятия лака на ватный диск, ткань или бумажное полотенце. Приложите ткань и дайте ей постоять, пока вы не увидите, как средство для удаления впитывается. Начните снимать этикетку, при необходимости с помощью губки сотрите остатки, оставшиеся на поверхности.Наполните раковину или емкость теплой, а лучше горячей водой. Добавьте немного средства для мытья посуды, чтобы усилить эффект. Погрузите предмет в воду или нанесите на поверхность и дайте впитаться.Для этикеток разной прочности и силы клея потребуется разное время замачивания, можно оставить замачиваться даже ночь, но в большинстве случаев достаточно 10-20 минут. Когда будете готовы, отклейте один угол этикетки, а остальная часть должна аккуратно последовать за ней. Используйте влажную губку, чтобы удалить остатки клея с поверхности.Примечание: Если вы используете этот метод для удаления наклейки с пустой бутылки, можно также наполнить бутылку теплой водой.Поводите феном над этикеткой около минуты, нагрев должен ослабить клей. Продолжайте нагревать феном наклейку пока он полностью не отклеится. Используйте влажную губку, чтобы удалить остатки клея с поверхности.Нагрейте уксус в микроволновке или на плите, не доводя до кипения. Если позволяет размер, погрузите вещь в теплую жидкость. Если нет, смочите ткань в жидкости и накройте ею предмет. Дайте уксусу впитаться в этикетку на 15-30 минут. Начните отрывать один угол наклейки, остальной часть должна последовать за ним. Используйте влажную губку, чтобы удалить остатки клея с поверхности.WD-40 — это идеальная смазка, и знаете ли вы, что она может ослабить удерживающую силу клея, например на стикерах? Все, что вам нужно сделать, это просто нанести на наклейку немного смазки. После нанесения оставьте на несколько минут, а затем вытрите чистой тряпкой остатки.Стекло — одна из наиболее часто встречающихся поверхностей. Самый простой способ удалить этикетки со стекла — это замочить его в воде, можно даже без мыла или средства для мыться посуды. Это особенно хорошо подходит для бутылок из-под вина / пива / воды, стеклянных рамок для картин, банок из-под варенья и т. д.Для текстурированных или блестящих поверхностей лучше всего смочить наклейку или этикетку смазкой WD-40. Можно прикрепить влажную ткань к поверхности и оставьте ее, пока лицевой слой этикетки и клей не ослабнут.Обычные пластиковые контейнеры, контейнеры для хранения продуктов, товары для дома, детские игрушки и оконные рамы. Пластик может быть особенно сложным для удаления с него этикеток, поэтому необходимо использовать более надежную альтернативу. Сюда входят жидкость для снятия лака, медицинский спирт, уксус, фен или WD40. Все они разрушают клей и облегчают его удаление.Большинство компаний используют бумажные этикетки на керамике. Это означает, что наклейка будет более склонна к разрыву, в результате чего остается много мелких кусочков и липкая поверхность. Используйте уксус, чтобы удалить всю этикетку или остатки клея, прилипшие к кружкам, тарелкам и другой новой посуде.На предметах из фарфора тоже чаще всего используются бумажные этикетки. Сначала их легко очистить, но, скорее всего, они разорвутся на мелкие кусочки. Уксусный метод поможет удалить остатки клея.