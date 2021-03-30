Как костяные пластины превратились в современные очки и причём здесь католики

Прежде чем приобрести современный вид, очки проделали долгий путь. Первые приборы для усовершенствования человеческого зрения – костяные пластины с узкими щелями или изогнутый кусок горного хрусталя – и очками-то не назовешь, а все же они стали хорошим подспорьем для человека прошлого, позволяя видеть больше и четче. А сами очки своим появлением на свет обязаны в первую очередь католической церкви.
Очки и линзы до нашей эры
О том, когда все-таки изобрели очки, спорили еще в XVII веке. Согласно одной точке зрения, нечто похожее использовали еще в древности. А по другой версии, первые такие приборы появились на закате Средневековья. На самом деле, способы улучшить зрение или защитить глаза от яркого солнца существовали еще до наступления нашей эры. Очками те изделия назвать трудно, разве что в кавычках, а все же принцип их использования не особенно отличался от того, что практикуется в новое время.
Древние солнцезащитные очки
Прежде всего, следует различать историю солнцезащитных очков и линз с диоптриями, призванных компенсировать недостаточную остроту зрения. Чтобы справиться со слепящим светом отраженных от снега солнечных лучей, народы Севера, Азии и Америки изготавливали специальные пластины, в которых делали узкие прорези – так воздействие солнца на глаза существенно снижалось. Эти «очки» делали из костей животных, и в том числе мамонта, а еще – из кусков древесной коры.
Другая, довольно современная, казалось бы, функция солнцезащитных очков – скрывать от окружающих глаза - успешно применялась в Китае с XV века: рассматривая судебные дела, чиновники таким образом прятали взгляд от других участников процесса.
Такие очки защищали от снежной слепоты
А о свойстве определенных прозрачных материалов «помогать зрению» знали еще в античности, во всяком случае, о таких «линзах» писал еще Птолемей; а римский император Нерон использовал специальным образом обработанный изумруд, наблюдая за состязаниями гладиаторов. Но собственно очки и даже их предшественники появились в Европе значительно позднее.
Камни для чтения и другие оптические приборы
Камень для чтения
Средневековые монахи использовали свойства линз для чтения рукописей – для этого применялись «камни», обработанные специальным образом. Материалом для изготовления камней для чтения служили горный хрусталь, берилл или стекло. Было это уже в конце первого тысячелетия новой эры. О полусферических линзах писал средневековый философ Роджер Бэкон еще в XIII веке.
Долгое время не существовало никаких приборов для коррекции близорукости, и все изобретения были ориентированы на дальнозорких. Еще одна особенность – «зрительные линзы» использовались лишь для одного глаза.
Первое в истории изображение очков - фрагмент фрески из Тревизо, XIV век.
А первые очки, то есть две линзы, закрепленные на основе-оправе, сконструировали в конце XIII века в Италии. Документально авторство никак не подтверждено, но принято считать, что изобретателем был некий Алессандро Спина, монах из Пизы. Доподлинно известно, что к середине XIV века очки уже вовсю использовались теми, кто стремился видеть более отчетливо, и что вещица эта была тогда штукой новой и встретившей признание. Итальянцы даже стали производить их на экспорт – в большом количестве. Так первые очки попали и в Китай – как раз тогда их усовершенствовали для чиновников суда.
Скульптура собора в Мо, Франция
Мода на очки стремительно распространялась по Европе, поначалу главным образом по монастырям. А первый специализированный магазин очков был открыт в Страсбурге, на территории Священной Римской империи, в 1466 году.
Известно, что царь Алексей Михайлович пользовался очками в серебряной оправе с диоптриями. Дужек в те времена еще не существовало – их изобрел в начале XVIII века английский оптик Эдвард Скарлетт.
Эль Греко. Кардинал Ниньо де Гевара. Около 1600 г.
Наполеон Бонапарт перед походом в Египет заказал изготовление крупной партии очков для своей армии – очков, защищающих глаза. Южное солнце было губительно для глаз европейцев, не привыкших к яркому свету. Решение себя полностью оправдало, те, кто избегал приказа о ношении очков, позже страдали от глазных заболеваний, часто необратимых, вплоть до катаракты.
Очки XVI века
Монокли, лорнеты и другие «дедушки» современных очков
Если сейчас для коррекции зрения используются очки, то в относительно недавнем прошлом перечень оптических приборов на службе человека был несколько шире. Вплоть до XX века сохраняли популярность монокли, пенсне и лорнеты, их можно увидеть не только на картинах, но и на фотографиях, и даже на кинопленках.
Михаил Булгаков с моноклем
Монокли использовались с XIV века, некоторое время линзу закрепляли на длинной деревянной ручке и таким образом подносили к глазу. Другим, более поздним, способом применения монокля, уже без руки, было зажимать его мышцами лица, к моноклю крепилась цепочка, которая, присоединенная к лацкану пиджака или другой одежде, не давала линзе потеряться.
Монокль придавал аристократизм и солидность тому, кто смотрел таким образом на собеседника
Пользование моноклем придавало его обладателю довольно характерный вид, отчего стало некоторым символом аристократизма и даже снобизма. Особенно модными монокли стали начиная со второй половины XIX века, главным образом – в Германии, но мода эта сошла на нет с началом Первой мировой войны: мир стал избегать неприятных ассоциаций.
Антон Чехов в пенсне
Великий князь Константин Николаевич Романов
Другим известным аксессуаром стало пенсне, названное так от французского pince-nez – «защемляю нос». Пенсне было лишено привычных сейчас заушных дужек, крепилось оно прямо на носу – отсюда и название. Чтобы не травмировать кожу, зажим оборачивали мягким материалом. С XIX века производство и продажа пенсне переживали настоящий бум, покупателям предлагались самые разные оправы и модели пенсне.
Из кинофильма «Формула любви»
Но если пенсне считалось довольно-таки демократичным аксессуаром, то лорнет ассоциировался прежде всего с аристократами. Существовал даже термин «лорнирование» - то есть прямой взгляд на собеседника сквозь лорнет – разумеется, в обстановке салонов или театров. Вообще, функция этого прибора была сходной с той, что выполнял театральный бинокль. Оправа, в которую вставлены линзы, закреплялась на длинной рукоятке, лорнет прикладывали к лицу.
Из кинофильма «Королевство кривых зеркал»
Довольно часто для его изготовления и украшения использовали драгоценные материалы – как благородные металлы, так и дорогие камни. Двадцатый век стал для лорнетов периодом постепенного забвения, к началу Второй мировой войны их уже не изготавливали.
Бифокальные очки
Изделия для улучшения зрения содержали линзы, которые либо помогали читать, либо увеличивали четкость предметов, находящихся на расстоянии. А вот Бенджамину Франклину принадлежит изобретение таких очков, которые позволяли видеть и близкое, и далекое. Президент США рассказывал в письме другу, что он взял одну пару очков для близоруких, одну – для дальнозорких, вытащил линзы и разрезал их пополам. Потом вставил в оправу сверху – тех, что «видели» на расстоянии, а снизу – те, что для чтения. Получились бифокальные линзы. Произошло это в 1784 году.
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Бенджамин Франклин - один из тех, кто связывал ясную голову и повышенную сообразительность с вегетарианством.
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