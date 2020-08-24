Впечатляющая мощь барочных церквей

Глядя на великолепные драматические образы Барочных храмов, Кирилл Порчет проникся восхищением и уважением к человеческому гению, создавшим для потомков эти чудеса архитектуры. Свое восхищение он преобразовал в фотопроект «Обольщение». Однако во время съемок Кирилла Порчета больше интересовала не религиозная сторона сооружений, а очаровывающая красота внутреннего убранства.
Иглесия-де-ла-Картуха, Гранада, Испания.
Серия работ «Обольщение» сочетает в себе два интереса Порчета: визуальная сложность внутреннего объема церквей, и «головокружение», возникающее у человека от нахождения в архитектурной красоте.
Бесплатный Завтрак, Мюнхен, Германия.
Кирилл Порчет выпустил свою первую серию фотографий о церквях в Германии, Испании, и Австрии в 2009 году. В прошлом году он отправился в Мексику, Бразилию, Эквадор, чтобы запечатлеть еще более интересные церки в барочном стиле.
Альте Капелле, Регенсбург, Германия.
Клостеркирха, Бирнау, Германия.
Викирха, Висе, Германия.
Хотя фотографии запечатлевают места, которые существуют уже сотни лет, Кирилл Порчет видит «Обольщение» одним из составных частей исследования современной пропаганды.
Иглесия-дель-Сальвадор, Севилья, Испания.
Базилика Богоматери Окотлан, Тласкала, Мексика.
Иглесия-де-Сан-Франциско, Кито, Эквадор.
Ла Компания, Кито, Эквадор.
Альте Капелле, Регенсбург, Германия.
Кафедральный Собор, Мехико, Мексика.
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