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Впечатляющая мощь барочных церквей

Глядя на великолепные драматические образы Барочных храмов,  Кирилл Порчет проникся восхищением и уважением к человеческому гению, создавшим для потомков эти чудеса архитектуры. Свое восхищение он преобразовал в фотопроект «Обольщение». Однако  во время съемок Кирилла Порчета больше интересовала не религиозная сторона сооружений, а очаровывающая красота внутреннего убранства.

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Иглесия-де-ла-Картуха, Гранада, Испания.

Серия работ «Обольщение» сочетает в себе два интереса Порчета: визуальная сложность внутреннего объема церквей, и «головокружение», возникающее у человека от нахождения в архитектурной красоте.

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Бесплатный Завтрак, Мюнхен, Германия.

Кирилл Порчет выпустил свою первую серию фотографий о церквях в  Германии, Испании, и Австрии в 2009 году. В прошлом году он отправился в Мексику, Бразилию, Эквадор, чтобы запечатлеть еще более интересные церки в барочном стиле.

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Альте Капелле, Регенсбург, Германия.

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Клостеркирха, Бирнау, Германия.

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Викирха, Висе, Германия.

Хотя фотографии запечатлевают места, которые существуют уже сотни лет, Кирилл Порчет видит «Обольщение» одним из составных частей исследования современной пропаганды.

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Иглесия-дель-Сальвадор, Севилья, Испания.

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Базилика Богоматери Окотлан, Тласкала, Мексика.


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Иглесия-де-Сан-Франциско, Кито, Эквадор.

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Ла Компания, Кито, Эквадор.

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Альте Капелле, Регенсбург, Германия.

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Кафедральный Собор, Мехико, Мексика.

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