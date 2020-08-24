Впечатляющая мощь барочных церквей

Глядя на великолепные драматические образы Барочных храмов, Кирилл Порчет проникся восхищением и уважением к человеческому гению, создавшим для потомков эти чудеса архитектуры. Свое восхищение он преобразовал в фотопроект «Обольщение». Однако во время съемок Кирилла Порчета больше интересовала не религиозная сторона сооружений, а очаровывающая красота внутреннего убранства.







Иглесия-де-ла-Картуха, Гранада, Испания.



Серия работ «Обольщение» сочетает в себе два интереса Порчета: визуальная сложность внутреннего объема церквей, и «головокружение», возникающее у человека от нахождения в архитектурной красоте.







Бесплатный Завтрак, Мюнхен, Германия.



Кирилл Порчет выпустил свою первую серию фотографий о церквях в Германии, Испании, и Австрии в 2009 году. В прошлом году он отправился в Мексику, Бразилию, Эквадор, чтобы запечатлеть еще более интересные церки в барочном стиле.







Альте Капелле, Регенсбург, Германия.







Клостеркирха, Бирнау, Германия.Викирха, Висе, Германия.Хотя фотографии запечатлевают места, которые существуют уже сотни лет, Кирилл Порчет видит «Обольщение» одним из составных частей исследования современной пропаганды.Иглесия-дель-Сальвадор, Севилья, Испания.Базилика Богоматери Окотлан, Тласкала, Мексика.Иглесия-де-Сан-Франциско, Кито, Эквадор.Ла Компания, Кито, Эквадор Альте Капелле, Регенсбург, Германия.Кафедральный Собор, Мехико, Мексика . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)