20 лучших двойников «звёзд», которых практически невозможно отличить от знаменитостей

Всём людям нравится думать о том, что они уникальны. И это в действительности так: нет второго человека с такими же способностями, мыслями, чувствованиями. Но иногда бывает, что идя в городе, по своим делам, мы замечаем человека, как две капли воды, внешне, похожего на кого-то, кого мы знаем. А самое интересное, когда мы встречаем человека похожего на какую-то знаменитость. Именно поэтому идея Фредди Сливинского, человека, который создал в Instagram сообщество «Same de la Same», посвящённое двойникам «звёзд», снискала такой успех.
Люди, похожие на знаменитостей, со всего мира присылают Фредди свои фотографии. В этой подборке фотографий двойников «звёзд» есть такие, что начинаешь задумываться, на которой из них подлинник, а где двойник. Некоторые люди даже не подозревают о том, что они очень похожи на прославленного актёра или певца, или политического деятеля. Они спокойно живут своей жизнью. Напротив есть те, кто умудряется извлечь из этого выгоду. Вот подборка из 20 лучших двойников известных личностей.
#1. Шакира
Ребекка Майелано и Шакира.
По невероятному совпадению, тоже певица, Ребекка Майелано (Rebeca Maiellano) живёт и работает в Венесуэле. По её словам, ей не просто не мешает удивительное сходство с Шакирой (Shakira), а очень даже помогает. Её шоу пользуются популярностью, её приглашают на телевидение, берут комментарии и интервью. Она на полную катушку использует выпавший ей шанс: записывает песни, выступает с концертами. Также она взяла себе весьма красноречивый псевдоним Shakibecca (от имен Шакира и Ребекка).
#2. Кейт Мосс
Дениз Онона и Кейт Мосс.
Тут даже можно запутаться где кто. На фото слева — двойник, а справа — настоящая Кейт. И здесь тоже совпадение! И Дениз и Кейт — супермодели. Девушка из маленького английского городка Ормскирк, Дениз Онона, жила своей обычной жизнью. Вышла замуж, родила ребёнка и даже не подозревала о том, какое будущее ей уготовано. Когда прохожие на улице стали не давать ей прохода, путая с Кейт Мосс, она решила этим воспользоваться и, в конце концов, тоже стала супермоделью. У Дениз нет отбоя от поклонников. Она благодарна судьбе за то, что так похожа на Кейт. «Благодаря этому моя жизнь заполнена интересными событиями. Я много путешествую. Жизнь — это приключение!» - говорит Дениз Онона.
#3. Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк и его двойник.
Справа настоящий Джастин, а слева его американский двойник, зарегистрированный в сети как «justintimberlakelookalike» (выгляжу как джастин тимберлейк). Вот, что он говорит:
«Люди так волнуются, когда меня видят. Для меня большая честь выглядеть как Джастин, учитывая, как сильно любят и уважают его фанаты».
#4. Меган Маркл
Стюардесса из Британии и Меган Маркл.
Британская стюардесса Кристина Матис невероятно похожа на бывшую американскую актрису и нынешнюю Герцогиню Сассекскую. По её словам, пассажиры, всегда, когда видят её, улыбаются и сообщают о том, как она похожа на Меган.
#5. Элтон Джон
Сэр Элтон и его фанат Дэйв Биллс.
Американец Дэйв Биллс просто в восторге от своего сходства с сэром Элтоном. Он его фанат и даже знаком с ним лично! «Это так весело!», - говорит он: «Я был на концерте Элтона в Лестере, Великобритания, пару лет назад, и, естественно, оделся как Элтон. Весь вечер меня «атаковали» его фаны, я даже дал несколько автографов».
#6. Ким Чен Ын
Ким Чен Ын и его копия.
Двойнику грозного предводителя КНДР 31 год, он родился в Уругвае. Когда ему было 14 лет, он с родителями переехал в Израиль. Работает копирайтером. О своём сходстве с северокорейским лидером говорит так: «Это прикольно! Люди просто замирают в замешательстве на несколько секунд, когда меня видят. Потом начинают смеяться, но очень редко хотят продолжить общение.»
#7. Том Круз
Том Круз и его молодая версия.
Копия молодого Тома работает его двойником вот уже 9 лет. Люди любят ностальгировать о прошлом и с удовольствием фотографируются с молодой версией Тома Круза.
#8. Робби Уильямс
Робби Уильямс и Тони Льюис.
Тони Льюис — официальный двойник певца. Он уже 10 лет блестяще его имитирует. Это его профессия. По его словам, где бы он не был, кто-нибудь обязательно крикнет ему: «Робби!» Тони встречался с Уильямсом, они с удовольствием пообщались, поговорили о футболе.
#9. Дэниэл Крэйг (Daniel Craig) / Агент 007
Агент 007 и его двойник.
«Так здорово, что меня принимают за Джеймса Бонда. Меня останавливают почти каждый раз, когда я выхожу на улицу. Люди хотят сфотографироваться со мной. Я даже сам начал верить, что я — это он. Мне это нравится и, думаю, никогда не надоест!»
#10. Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и её двойник.
«Каждый раз, когда меня сравнивают с Анджелиной, будь то на работе, в Интернете, или просто на улице - мне очень приятно, и даже льстит. Но, честно сказать, меня саму удивляет наше сходство. Я думаю, что она абсолютно неподражаема!»
#11. Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч и его пародист.
«Очень часто знакомые говорили мне как я похож на Бенедикта. Мне было всё равно, я как-то не задумывался над этим. Потом я сыграл доктора Стрэнджа на Comic-Con и меня стали останавливать на улице, просить дать автограф и сфотографироваться».
#12. Джон Леннон
Джон Леннон и его двойник.
«Моё сходство с Джоном полностью естественное. Но я очень хотел его усилить и поработал над своей внешностью. У меня такой же стиль одежды, причёска. Люди обычно удивляются и волнуются, когда меня видят».
#13. Джонни Депп
«Израильский Джонни Депп» и настоящий Джонни Депп.
Этого человека называют «израильским Джонни Деппом».
#14. Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон и двойник.
«Люди просто каждый день говорят мне, что я похож на Сэмюэля Л. Джексона. Это потрясающе! Я действительно в восторге от нашего сходства!»
#15. Санса Старк (Sansa Stark) / "Игра престолов"
Школьнице часто говорили: «Эй, ты похожа на ту леди, которою я видел по телевизору».
"Всё началось в старшей школе, как шутка. Мне говорили что я похожа «на ту леди, которою я видел по телевизору». Были люди, которые останавливали меня на улице и просили сфотографироваться с ними. Один раз какой-то парень, проезжая мимо на машине и увидев меня громко крикнул: «Эй, ты Санса Старк, да?». Это было так смешно!»
#16. Psy
Как только его видят на улице, начинают танцевать как в «Gangnam Style».
«Это так забавно, когда ты просто идёшь по улице, особенно в солнечных очках, а люди внезапно начинают двигаться как в «Gangnam Style». Достают свои мобильные телефоны, чтобы сфотографироваться со мной».
#17. Рианна
Рианна и очень похожая на неё девушка.
«Мне очень нравится Рианна, поэтому мне очень приятно, когда говорят, что я на неё похожа. Рианна вдохновляет меня и многих других женщин по всему миру. Она замечательная!»
#18. Мэрайя Кэрри
Мэрайя Кэрри и её последовательница.
«Когда я появляюсь на мероприятии в роли подражательницы Мэрайи Керри, это невероятный опыт. Зрители так рады видеть меня в её образе и всегда очень тепло меня встречают».
#19. Джейсон Стэтхэм
Джейсон Стэтхэм и его добрый вариант.
«Когда люди видят меня в первый раз, они думают, что я настоящий Джейсон Стэтхэм. Только более внимательно посмотрев, они замечают разницу. Также многие думают, что мы близнецы».
#20. Мила Кунис
Мила Кунис и её копия.
«Люди часто спрашивают меня:« Ты знаешь на кого ты похожа?». Я по привычке отвечаю: «Да, конечно, на Милу Кунис». А потом они всегда говорят: «эта девушка из 70-х» шоу!"
По материалам boredpanda.com
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