Как в СССР скрывали древние технологии

Уровень цензуры при Советском Союзе настолько высок, что до сих пор реальные технологии тех лет известны не многим. Сотрудники ЧК и НКВД каким-то образом смогли отвлечь внимание людей от целых карьеров, вырезанных по странным системам и до конца скрывали талантливых ученых, таких как Филимоненко.







Иван Филимоненко, подающий надежды молодой физик продемонстрировал свой опытный вариант магнелета еще в 1957 году. На испытаниях ученый заявил, что аппарат берет энергию из холодного синтеза, безопасного и для человека и для окружающего мира.







Работы Филимоненко курировал сам Курчатов. Его знал и уважал Королев, что не помешало сотрудникам уже КГБ закрыть проект в секретные архивы. Но если небольшие изобретения спрятать можно было действительно без особых усилий, то объяснить целые карьеры было уже сложнее. В частности, историки до сих пор пытаются понять схему, по которой был вырыт карьер в Шабровском.







Стены Старой Линзы слишком ровны для механической обработки. По краям, на самом верху, есть оплавленные места, будто породу срезали лазером.



СССР нет уже несколько десятков лет. А тайны того времени остались и пока не известно, когда ученые получат доступ ко всем архивам того времени.



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