Откуда в 1930-х у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок

Небольшой пригородный поселок «Березки» неподалеку Магнитогорского металлургического комбината начиная с 30-х годов прошлого века был особенным местом, о котором говорили не только на Урале, но и за рубежом. И это немудрено, ведь глядя на фото двухэтажных частных домов, ухоженные улочки и парки, невозможно было поверить, что этот населенный пункт расположен в Советском Союзе, причем рядом со стройкой, где люди живут впроголодь, в сырых бараках или брезентовых палатках. Для кого же такие блага создавались, и правда ли существовал такой райский уголок, попытаемся разобраться и мы.
В пригороде Магнитогорска в 1930-х г. был возведен благоустроенный поселок, в котором царил коммунизм (пос. «Березки»). | Фото: pikabu.ru.
О таких жилищных условиях десятки лет не мог даже мечтать советский народ (пос. «Березки», фото 1937 г.). © Владислав Микоша
В 30-е годы прошлого века на заре становления советской власти и зарождения индустрии в Магнитогорске началась грандиозная стройка, потребовавшая не только колоссальных финансовых затрат, но и тысячи жизней строителей. Именно тогда на Урале начали возводить очередной промышленный гигант – Магнитогорский металлургический комбинат, в простонародье «Магнитка».
Первое впечатление комсомольцев, приехавших на строительство Магнитогорского металлургического комбината. | Фото: inosmi.ru.
Бравые комсомольцы по оргнабору, горевшие идеей строительства коммунизма, тысячами отправлялись на стройку века. Но энтузиазм пропадал быстро, когда они попадали в нечеловеческие условия жизни и работы. Не было элементарных бытовых условий, полноценного жилья, тепла в помещении, соответствующего питания, медицинской помощи, электричества, воды и канализации. Люди жили впроголодь в землянках, ветхих бараках, а порой даже в обычных брезентовых палатках – и это условия для строителей на Урале!
Первые строители Магнитки из вынужденных переселенцев жили в таких землянках. | Фото: inosmi.ru.
Исторические реалии: Естественно, молодежь быстро сбежала из этого трудового ада, и на их место потоком погнали вынужденных переселенцев, как правило, кулаков, мелких буржуа и интеллигенцию, которые ничего не понимали ни в строительстве, ни в литейном деле. Они жили в тех же жутких условиях, но еще и с семьями с маленькими детьми, за колючей проволокой и сбегать им было нельзя. Несмотря на то, что эту позорную страницу историю не хотят афишировать (погибло от голода, холода и тяжелого труда более 10 тыс. человек), благодаря именно этим людям в кратчайшие сроки был построен один из самых крупнейших металлургических заводов мира.
Всего в 7 километрах от бараков и землянок находился благоустроенный поселок «Березки» (фото 1937 г). © Владислав Микоша.
Так жили десятки тысяч вынужденных рабочих и энтузиастов, но всего лишь в нескольких километрах от этого ужаса был организован островок благоденствия, красоты, чистоты и полных удобств.
Широкие улицы и двухэтажные коттеджи американцам напоминали их родные места (пос. «Березки», фото 1937 г). © Владислав Микоша.
И строился он для иностранных специалистов, которые разрабатывали проект комбината, а в последствии и налаживали производство. Это был вынужденный шаг ярых противников капитализма обратиться именно к их наработкам и технологиям, ведь все линии металлопроката и оборудование вплоть до малейших деталей завозилось из Германии и США. В то время не было и быть не могло высококлассных инженеров и проектировщиков (их просто уничтожили), не говоря о промышленном оборудовании, поэтому и приглашались специалисты из крупных корпораций. Они не только разрабатывали проекты, но и обучали советских инженеров премудростям строительства гигантских комбинатов и литейному делу.
Фото населенного пункта для иностранцев «Березки» в советские времена были представлены как «рабочий поселок» (фото 1937 г). © Владислав Микоша.
Для строительства и запуска Магнитки Сталину пришлось приглашать специалистов из американской фирмы Arthur McKee & Co, которые практически повторили проект стального завода в Гэри, штат Индиана – крупнейшего в мире комбината в то время. Также были приглашены и сотрудники компании Demag, которая поставляла сталелитейное оборудование на завод. Именно для них в считанные месяцы был построен поселок, которой напоминал американским обитателям поселок Маунт-Вернон в штате Нью-Йорк. И это немудрено, ведь он был построен по западноевропейским стандартам, а быт организован так, чтобы технические руководители стройки ни в чем не нуждались.
Благоустроенные дома были построены по западноевропейским стандартам (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: yaplakal.com.
При перечислении всех благ и инфраструктуры небольшого населенного, состоящего всего лишь со 150 домов, создается стойкое впечатление, что это реклама современного поселка клубного типа. И это действительно так: красивые двухэтажные коттеджи, ухоженные приусадебные участки с выходом в природную зону, яркие клумбы и невиданные в те времена дорожки, отсыпанные галькой. Вся эта красота расположена на широких освещаемых улицах с асфальтированными пешеходными дорожками и отгорожена низенькими заборчиками.
Ухоженные дворы и красивые дома разительно отличались от жилья простых рабочих завода (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: yaplakal.com.
Общественное пространство не меньше впечатляет: помимо тополиной аллеи, детской площадки, магазина и клуба был обустроен теннисный корт, зимой превращающийся в каток. Стоит упомянуть, что здесь и вода была, и газ, и электричество, и даже центральное отопление с канализацией, а за территорией поселка ухаживали садовники и охраняли профессионалы.
В домах были установлены стеклопакеты(!), специально доставленные из Соединенных Штатов (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: pikabu.ru.
Планировке дома тоже стоит уделить внимание, ведь до сих пор многие из нас не могут себе позволить жить на таких площадях и с такими удобствами. Если вначале стройки в 1930 г. быстрыми темпами возводились щитовые одноэтажные дома, то в 1932 г. начали строить капитальные двухэтажные коттеджи из кирпича. На первом этаже располагались большой холл-гостиная, кабинет, столовая, кухня, благоустроенная ванная комната с санузлом, кладовая и закрытая летняя веранда. На втором этаже были оформлены три спальни, еще одна ванная, гардеробная и открытая терраса с зоной отдыха, которую использовали для утреннего и вечернего чаепития в хорошую погоду.
План-чертеж стандартного коттеджа в поселке «Березки» (фото 1937 г). © Владислав Микоша. | Фото: yaplakal.com.
Такое бытовое благоденствие подкреплялось еще и прекрасным жалованьем. Одни специалисты получали баснословные для советского человека деньги в валюте, другие предпочитали иметь оплату своего труда в золоте. Но те и другие в месяц зарабатывали столько, сколько работяга на стройке получал за 10 лет упорного труда.
После того, как уже советская элита покинула поселок он много десятилетий лишь разрушался (пос. «Березки», Магнитогорск).
Такая райская жизнь для иностранцев закончилась после того, как была запущена большая часть производственных мощностей, а потом власти разорвали все договора, и специалисты иностранных компаний вынуждены были покинуть благоустроенный поселок. Но свято место пусто не бывает, поэтому все красивые коттеджи очень быстро обжили начальники завода с семьями и партийная верхушка.
Некоторые дома неплохо сохранились и их постепенно восстанавливают (пос. «Березки», Магнитогорск).
Но времена меняются и некогда элитный поселок опустел, потому что экология в этом районе ухудшилась, и все начальники переехали на правый берег, а дома остались заброшенными. Много лет они пустовали, и лишь в последнее время начали реставрировать некоторые дома и вселяться люди. Некоторые коттеджи снова превращены в элитную недвижимость с прекрасными клумбами и дорожками, отсыпанными галькой, ну а планировке и участкам с выходом в природную зону можно только позавидовать даже современному человеку.
В поселке снова появляются благоустроенные коттеджи (пос. «Березки», Магнитогорск).
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