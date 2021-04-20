Откуда в 1930-х у Магнитогорска появился нетипичный для СССР коттеджный поселок

В пригороде Магнитогорска в 1930-х г. был возведен благоустроенный поселок, в котором царил коммунизм (пос. «Березки»). | Фото: pikabu.ru.

О таких жилищных условиях десятки лет не мог даже мечтать советский народ (пос. «Березки», фото 1937 г.). © Владислав Микоша

Первое впечатление комсомольцев, приехавших на строительство Магнитогорского металлургического комбината. | Фото: inosmi.ru.

Первые строители Магнитки из вынужденных переселенцев жили в таких землянках. | Фото: inosmi.ru.

Всего в 7 километрах от бараков и землянок находился благоустроенный поселок «Березки» (фото 1937 г). © Владислав Микоша.

Широкие улицы и двухэтажные коттеджи американцам напоминали их родные места (пос. «Березки», фото 1937 г). © Владислав Микоша.

Фото населенного пункта для иностранцев «Березки» в советские времена были представлены как «рабочий поселок» (фото 1937 г). © Владислав Микоша.

Благоустроенные дома были построены по западноевропейским стандартам (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: yaplakal.com.

Ухоженные дворы и красивые дома разительно отличались от жилья простых рабочих завода (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: yaplakal.com.

В домах были установлены стеклопакеты(!), специально доставленные из Соединенных Штатов (пос. «Березки», Магнитогорск). | Фото: pikabu.ru.

План-чертеж стандартного коттеджа в поселке «Березки» (фото 1937 г). © Владислав Микоша. | Фото: yaplakal.com.

После того, как уже советская элита покинула поселок он много десятилетий лишь разрушался (пос. «Березки», Магнитогорск).

Некоторые дома неплохо сохранились и их постепенно восстанавливают (пос. «Березки», Магнитогорск).

В поселке снова появляются благоустроенные коттеджи (пос. «Березки», Магнитогорск).