Советский автотуризм 60-х годов: какой была дорога к морю для наших бабушек и дедушек

Сегодня автотуризм — это поездка в лес, на озеро или море. Ну или путешествие по Европе на собственном авто. При этом автолюбители не сильно заморачиваются по поводу набора инструментов, достаточно домкрата, доливки антифриза, омывайки, компрессора для подкачки шин, да и хорош. Но даже этот скромный перечень есть не у всех. То ли дело поездка на машине в 60-е годы: полный багажник железа, справочники, палатки, куча вещей на любой случай жизни — романтика…

В 50−60-е годы, во времена зарождения автотуризма, заправки были большой редкостью, даже в крупных городах их насчитывалось от силы по две-три штуки. Не было и навигаторов, их работу выполняли «Справочники автотуриста» с популярными маршрутами. Само собой, можно было особенно не рассчитывать и на встречу с автосервисом, а потому каждый водитель был готов решить любую проблему своими большими и сильными руками.

Никаких спонтанных путешествий! Поездки на курорт планировали по несколько месяцев, ведь автомобиль нужно было как следует подготовить, чтобы он не встал на дороге.

В дожигулевскую эпоху, в середине 60-х годов, список запчастей и инструментов, которые необходимо взять с собой, выглядел так: эксплуатационные жидкости и материалы; масло для смазки двигателя (на 5000 км пути) для одной заправки; смазка УС или УСс (солидол) — 1 кг, 1−13 (жировая) — 300 г; масло трансмиссионное — 0,5 л; тормозная жидкость — 0,5 л; дистиллированная вода — 0,5 л; восковая паста — 1 банка; изоляционная лента — 1 шт.

; клей 88, БФ-2 и БФ-6 — 3 тюбика; шпагат — 1 моток; проволока железная мягкая — 1 м; электропровод (осветительный, высоковольтный) — 1 м; аптечка для ремонта шин — 1 шт.; золотники в сборе — 2 шт.; мыло для стирки (хозяйственное) — 1 кусок; сургуч — 0,5 брусочка (тот, которым запечатывали конверты в старину); маслостойкая резина — 1 шт.; обтирочный материал (тряпки, ветошь).

«Ну и списочек!» — скажете вы. Да, но это далеко не все, дальше идут необходимые запчасти. Готовы? Поехали: автомобильные камеры — 2 шт., ремень привода вентилятора — 1 шт., фильтрующая вставка фильтра тонкой очистки масла — 1 шт., стакан отстойника топливного насоса — 1 шт. (грубо говоря, это был топливный фильтр в те времена), прокладка стакана отстойника топливного насоса — 2 шт., диафрагма топливного насоса в сборе — 1 шт., конденсатор — 1 шт. (в старых контактных распределителях зажигания был конденсатор), электролампы — 1 комплект, ротор распределителя зажигания — 1 шт., комплект контактов распределителя зажигания — 1 шт., контактный уголек крышки распределителя — 1 шт., щетки генератора — 2 шт., свечи зажигания — 1 комплект, предохранители — 4 шт., стекла передней фары и подфарника — по 2 шт., передний тормозной шланг — 1 шт., подшипники передних колес — 1 комплект, грязезащитные резиновые чехлы — 1 шт.

Фьюххх… Осталось совсем чуть-чуть! Канистра для бензина — 1 шт., воронка с сеткой для наливания бензина — 1 шт., ведро полиэтиленовое или складное брезентовое — 1 шт. (зачем?), губка для мойки машины — 1 шт., мягкая волосяная щетка для мытья автомобиля — 1 шт., струбцина для вулканизации камер — 1 шт., шланг с приспособлением для переливания бензина — 1 шт., полиэтиленовая канистра на 10 л или термос для воды — 1 шт., карманный электрический фонарь — 1 шт., буксирный трос — 1 шт., водонепроницаемая подстилка — 1 шт., малый разводной ключ — 1 шт., ножовка по металлу — 1 шт., напильники трехгранный, плоский, полукруглый — по 1 штуке, чехол для автомобиля или комбинированная тент-палатка — 1 шт., лопата туристическая (саперная), топорик и пила-ножовка по дереву — 1 шт.

А теперь представьте, что вы загружаете все это в машину и отправляетесь отдыхать на Кавказ или в Прибалтику. При этом ехать туда нужно несколько дней, ведь среднее расстояние, которое рекомендуется проезжать за сутки, — 500 км. Тут следует учесть, что автомобили тех лет ездили медленнее, да и нагрузка ого-го, как раз и выходит, что двигались они со средней скоростью 60 км/ч.

Кстати, в этот список стоит добавить еще и штатный набор инструментов, прилагающихся к автомобилю с завода. И не стоит забывать, что помимо бесконечного железа нужно взять и какие-то личные вещи.

Хорошо, если вы ехали в пансионат, но на машине обычно отправлялись кутить дикарями, а значит, нужна еще палатка и куча туристического инвентаря. А палатка в те времена — это не привычный компактный мешочек, а громоздкая брезентовая конструкция, занимавшая половину багажника.

Спальные мешки, наборы постельного белья, раскладные стулья, примус, небольшая печка, емкости для воды… Уже рады, что живете не в 60-х? А продвинутые автомобилисты вырезали из фанеры столик на руль и вешали на окна антимоскитные сетки.

Кажется, что все это влезет только в микроавтобус, но наши бабушки и дедушки умудрялись запихнуть такой арсенал в «Москвич», «Волгу», «Победу» и даже в маленький горбатый «Запорожец». В справочниках об этом тоже говорилось — там был краткий мастер-класс по распихиванию вещей в автомобиле.

Были и машины с прицепом — счастливчики! Но были и те, кто ездил к морю на мотоцикле, а то и вовсе на мотороллере. Конечно, вещей с собой было куда меньше, но никто вроде не жаловался.

Настоящий рассвет советского автотуризма пришелся на начало производства «Москвичей» второго поколения и «Волг» первого поколения. Именно эти автомобили можно увидеть на большинстве фотографий, связанных с той эпохой.

Новые авто отличались повышенной надежностью и не так часто требовали обслуживания. Более того, стало реальным доехать до моря из Москвы, ни разу не меняя масло! Просто фурор.

Возрос и уровень комфорта — например, разложенные сиденья «Москвича» образовывали приличное спальное место.

В Советском Союзе не было культа прицепов-трейлеров, как в Америке, хотя нечто подобное все же производилось. Прицепы были выпущены в 1958 году и назывались «Кемпер».

Модель не была популярной, хотя скорее она не была доступной. Автолюбители пытались исправить ситуацию своими силами. Вот, например, трейлер «Теремок», который рекомендовали соорудить в журнале «Моделист-конструктор» 1972 года.

Куда чаще автомобилисты ездили не к морю, а в соседний лес или на речку — можно было не брать с собой всю эту кучу инструментов.

Кстати, те же справочники рекомендовали не отправляться в дальние поездки в одиночку, желательно было двигаться колонной в 3−4 автомобиля. Во-первых, это взаимовыручка, а во-вторых, весь набор инструментов можно было разделить на несколько машин. И да, ехать рекомендовали в утренние часы, потом же жарко и двигатель может перегреться.

«Москвич» 408 и 412, «Запорожец» 966-й серии и вазовская «Копейка» дали нехилый толчок развитию советского автотуризма. Популярность такого вида отдыха начала активно расти, но необходимой инфраструктуры, к сожалению, так и не появилось. Но разве это кого-то останавливало?