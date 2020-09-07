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Виды Венеции со стороны Гранд канала

Гранд канал является самым известным и большим каналом Венеции — города в Северной Италии на побережье Адриатического моря. Между прочим, Венеция постепенно уходит под воду, и по прогнозам ученых может стать непригодной для жизни уже в 2028 году. Ну а пока этого не произошло, познакомимся с видами Венеции со стороны Гранд канала, ведь вдоль него расположены самые красивые здания города.

Виды Венеции со стороны Гранд канала

Фотографии Евгения Еремеева Виды Венеции со стороны Гранд канала Для справки: длина Гранд канала составляет 3 800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — не более 5 метров. В целях безопасности, скорость движения по каналу ограничена до 7 км/ч. Мост Скальци (Мост босоногих) соединяет районы Санта-Кроче и Каннареджо. По одной версии, название появилось из-за большого количества нищих, обитавших в районе моста, по-другой, более вероятной, из-за одноименной церкви босоногих монахов-кармелитов, находящейся рядом. Строительство современного моста было завершено в 1934 году: Виды Венеции со стороны Гранд канала Внутри церкви Сан-Джеремия в стеклянном гробу и алом одеянии выставлены мощи многострадальной святой Луции. Сначала в 1204 году венецианцы украли ее тело из Константинополя, потом в XIX веке церковь Св. Луции разрушили и на ее месте построили вокзал, а мощи перенесли сюда, после чего в 1994 году их снова украли и только недавно вернули на место.

Такая вот история: Виды Венеции со стороны Гранд канала Церковь Сан-Стае известна, главным образом, представленной коллекцией живописи. Здесь сохранились произведения Риччи, Тьеполо, Питтони и Пьяццетта: Виды Венеции со стороны Гранд канала Набережных у Гранд канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду. Перемещаться по каналу можно на гондолах или речной трамвайчике. Виды Венеции со стороны Гранд канала Гранд канал проходит через весь город. Он является одной из главных транспортных артерий города. Виды Венеции со стороны Гранд канала Проплываем под мостом Риальто. Он является самым первым и самым древним мостом через канал. Первоначально был деревянным, но был разрушен во время мятежа. В 1444 году мост рухнул. Отстроенный заново опять из дерева, он приобрёл встроенный механизм, позволявший разводить мост для прохода судов. Более прочное каменное сооружение было построено между 1588 и 1591 годами. В таком виде мост дошел до наших дней. До 1854 года он был единственным мостом через Гранд канал. Виды Венеции со стороны Гранд канала Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7.5 метрам. Он построен в самом узком месте Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. Всего в Венеции через Гранд канал перекинуты 4 моста. Виды Венеции со стороны Гранд канала Справа возвышается церковь Св. Апостолов. Ну а если кому интересно, то мы плывем приблизительно на таком же катере, как самый первый и самый маленький: Виды Венеции со стороны Гранд канала Венеция — город, стоящий на воде. Здесь нет машин, а улицы заменяют водные каналы. Здания в Венеции очень легкие: внешняя отделка выполнена из известняка, а внутренние перегородки — из дерева. Виды Венеции со стороны Гранд канала Дома стоят на многослойных фундаментах, а самый нижний слой, полностью находящийся в воде, состоит из столбов, выполненных из лиственницы — это дерево почти не гниет в воде. Виды Венеции со стороны Гранд канала Виды Венеции со стороны Гранд канала Тем временем, проплываем под последним мостом над Большим Каналом. В 2009 году городской совет объявил конкурс на полную реконструкцию моста Понте делл'Аккадемиа: Виды Венеции со стороны Гранд канала И вот перед нами открывается один из самых известных видов Венеции — Собор Санта-Мария делла Салюте. Он построен в честь избавления города от чумы 1630—1631 годов. Чума унесла около 100 000 жизней, что составляло более трети населения города. По сохранившимся данным, для фундамента церкви было использовано более миллиона деревянных балок, из них более 100 000 было забито в дно в качестве свай: Виды Венеции со стороны Гранд канала За Собором Санта-Мария делла Салюте Гранд канал сливается с более крупным каналом — Ла-Джудекка. Отсюда открывается вид на остров Сан-Джорджо-Мажоре с одноименным собором на нем. Церковь тут стояла уже в 790 году, а в конце X века был основан бенедиктинский монастырь, славившийся по всей Северной Адриатике: Виды Венеции со стороны Гранд канала Собор Сан-Джорджо-Мажоре: Виды Венеции со стороны Гранд канала Виды Венеции со стороны Гранд каналаВиды Венеции со стороны Гранд канала Еще раз оборачиваемся на Собор Санта-Мария делла Салюте. Здесь уже нашу лодку прилично покачивает на волнах: Виды Венеции со стороны Гранд канала Дворец дожей в Венеции — памятник итальянской готической архитектуры 14 — 15 веков: Виды Венеции со стороны Гранд канала Венеция постепенно уходит под воду — с этим фактом столкнулись еще древние поселенцы, которые были вынуждены два раза перестраивать город, перебираясь на более высокие острова. На протяжении 20 века Венеция погружалась в лагуну очень быстро (до 5 мм в год). В результате суша погрузилась на 23 см. Виды Венеции со стороны Гранд канала Если вы еще не были в Венеции, то стоит поторопиться: по расчётам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году. Виды Венеции со стороны Гранд канала Гранд канал. Фотография сделана с выдержкой 60 секунд: Виды Венеции со стороны Гранд канала Ночная Венеция и Гранд канал. Вид с моста Риальто: Виды Венеции со стороны Гранд канала Ночной вид возле моста Риальто с Гранд канала: Виды Венеции со стороны Гранд канала Виды Венеции со стороны Гранд канала

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