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10 любимых книг голливудских звёзд, которые они рекомендуют прочесть своим поклонникам


10 любимых книг голливудских звёзд, которые они рекомендуют прочесть своим поклонникам

Несмотря на то, что электронные гаджеты давно и прочно вошли в нашу жизнь, бумажные книги по-прежнему пользуются спросом. И многие знаменитости предпочитают даже на съёмочной площадке в свободную минуту читать произведения любимых авторов. Какие книги предпочитают голливудские знаменитости? Анжелина Джоли, Дэниэл Рэдклифф, Джонни Депп и другие способны удивить своим выбором.


Дэвид Швиммер – Федор Достоевский, «Идиот»


Дэвид Швиммер. / Фото: www.krot.info

Дэвид Швиммер. / Фото: www.krot.info

 

Актёр, прославившийся съёмками в культовом сериале «Друзья», на первое место в списке своих литературных предпочтений ставит роман Фёдора Достоевского «Идиот». Увлекательный сюжет, душевные терзания героев, драматические диалоги приводят Дэвида Швиммера в настоящий восторг.

Джулия Робертс – Уильям Фолкнер, «Дикие пальмы»


Джулия Робертс. / Фото: www.fanpop.com

Джулия Робертс. / Фото: www.fanpop.com

 

Признанная красавица любит книги о трагической любви, а потому часто берёт в руки «Дикие пальмы» Уильяма Фолкнера. Испепеляющие чувства и увлекательные приключения героев произведения заставляют актрису на время забыть обо всём на свете.

Джонни Депп – Джек Керуак, «В дороге»


Джонни Депп. / Фото: www.imgur.com

Джонни Депп. / Фото: www.imgur.com

 

Известный актёр с удовольствием предаётся чтению, а произведение классика американской прозы Джека Керуака позволяет ему не только посмеяться вместе с героями, но и продолжить их рассуждения о смысле жизни, удивиться искренним чувствам.
Тем более, что произведение основано на реальных событиях, а герои его – сам автор и друг Нил Кэссиди. Джонни Депп признаётся: роман заставляет его думать и открывать в себе новые качества.

Мел Гибсон – Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»


Мел Гибсон. / Фото: www.zirki.info

Мел Гибсон. / Фото: www.zirki.info

 

Литературные предпочтения Мела Гибсона позволяют сделать справедливые выводы о хорошем литературном вкусе актёра. Своей любимой книгой Гибсон называет антиутопию, по ходу действия которой книги сжигались лишь за то, что заставляли читателя задуматься о смысле жизни, а сам читатель мог сразу же угодить за решётку.

Дрю Бэрримор – Виктор Франкл, «Человек в поисках смысла»


Дрю Бэрримор. / Фото: www.kleo.ru

Дрю Бэрримор. / Фото: www.kleo.ru

 

Актриса, прославившаяся благодаря съёмкам в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин», отдаёт предпочтение довольно сложной книге Виктора Франкла. Автор, переживший все ужасы концлагерей Освенцим и Дахау, делится своими размышлениями о жизни и о том, что позволяло людям во время самых страшных и жестоких испытаний сохранять самих себя и не предавать свои ценности.

Дэниэл Рэдклифф – Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»


Дэниэл Рэдклифф. / Фото: www.guns.ru

Дэниэл Рэдклифф. / Фото: www.guns.ru

 

Исполнителю роли Гарри Поттера роман Булгакова настолько пришёлся по душе, что актёр во время своего визита в Россию специально отправился на Патриаршие пруды и даже нанёс визит в ту самую «нехорошую квартиру», которая фигурирует в романе. А ещё Дэниэл Рэдклифф признался, что хотел бы сняться в экранизации «Мастера и Маргариты» и сыграть роль Кота Бегемота.

Анжелина Джоли – Брэм Стокер, «Дракула»


Анжелина Джоли. / Фото: www.temperaturka.com

Анжелина Джоли. / Фото: www.temperaturka.com

 

Выбор актрисы кажется весьма удивительным: представительницы прекрасного пола довольно редко в числе своих любимых произведений называют роман о таинственном и кровожадном вампире. Но книга наполнена не только леденящим страхом, в ней есть место любви, есть возможность задуматься о способности человека концентрироваться перед лицом смертельной опасности.

Хью Джекман – Джон Стейнбек, «Гроздья гнева»


Хью Джекман. / Фото: www.goodfon.ru

Хью Джекман. / Фото: www.goodfon.ru

 

Исполнитель роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов «Люди Икс» своей любимой книгой назвал культовый роман Джона Стейнбека. Актёра можно понять, ведь не зря автор получил за свои «Гроздья гнева» Пулитцеровскую премию. Стойкость и мужество людей, отправившихся на поиски лучшей жизни в годы Великой депрессии, вызывают восхищение.

Кира Найтли – Джейн Остин, «Гордость и предубеждение»


Кира Найтли. / Фото: www.million-wallpapers.ru

Кира Найтли. / Фото: www.million-wallpapers.ru

 

Любовь актрисы к роману Джейн Остин вполне понятна и объяснима: ей самой довелось сыграть эмоции и чувства главной героини романа. Кира Найтли, воплотившая на экране образ Элизабет Беннет, с удовольствием в свободное время читает «Гордость и предубеждение», находя роман актуальным и сегодня. Увлекательный сюжет, судьбы действующих лиц и их любовные переживания не оставляют актрису равнодушной, сколько бы раз она не перечитывала роман.

Антонио Бандерас – Мигель де Сервантес, «Дон Кихот»


Антонио Бандерас. / Фото: www.hdwallsource.com

Антонио Бандерас. / Фото: www.hdwallsource.com

 

Испанскому актёру приключения Дона Кихота кажутся весьма современными и поучительным. И с ним просто невозможно не согласиться. Несмотря на то, что действие романа Мигеля де Сервантеса разворачивается ещё в эпоху Возрождения, похождения идальго удивляют и заставляют задуматься о вечном: о любви и благородстве, отваге и целеустремлённости.

Во время вынужденной самоизоляции многие знаменитости, призывая своих поклонников и подписчиков оставаться дома, щедро делились советами о том, чем можно заняться, практически неотлучно находясь в четырёх стенах. Не остался в стороне и Билл Гейтс. Рекомендуемый список литературы от Билла Гейтса – это не только серьёзные произведения, практические руководства и научные труды.

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