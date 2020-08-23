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Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в истории

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в истории

В 1325 году между итальянскими городам Болонья и Модена произошло сражение, в котором погибли тысячи людей. Причинами войны стало политическое противостояние сторонников германского императора и папы римского. Поводом к кровопролитию послужило обычное деревянное ведро.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в истории

Новая Римская империя

Спустя 500 лет после падения вечного Рима, в центре Европы зародилась новая Священная Римская империя. Состояла она из сотен феодальных германских княжеств, герцогств, графств, Чехии, Бургундии, части Франции и Севера Италии. Однако немецкие наследники итальянских Цезарей стремились распространить свою власть на весь христианский мир.

В 1155 году императором стал Фридрих I Барбаросса, задумавший покорить всю Италию, которая хотя и была раздроблена на города-государства, подчинялись папе римскому.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в истории

Фридрих I Барбаросса

На Апеннинском полуострова произошел раскол. Поддерживающие императора, назвались гибеллины, а те, кто стал на сторону Священного Престола — гвельфами. Считается, что первую партию составили купцы, ремесленники и часть родовой аристократии. Костяком второй группировки стала феодальная знать, не желавшая подчиняться немцам.

Воробей против Болоньи

Средневековая Италия была богатым краем с многочисленным населением.

Города-государства разделяли десятки километров, а небольшие расстояния способствуют войне. Противникам не надо возить обозы, армия собиралась быстро, а трофеев было много. В 1296 году войска гвельфской Болоньи отобрали у соседней гибеллинской Модены часть земель. Папа поддержал своих сторонников, и война затянулась на несколько десятилетий.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в историиБитвы между гвельфами и гибеллинами, хроника Джованни Серкамби, 14 век.

В 1312 году за 20 тысяч флоринов один из лучших полководцев Италии Ринальдо Бонакольси, прозванный за свой малый рост Воробьем, выкупил у германского императора управление Моденой и стал готовиться к реваншу. В ответ болонцы сожгли несколько соседских ферм, а моденцы отбили у них форт Монтевейо. Однако полномасштабная война была впереди.

Роковое ведро

В одну из ночей моденские гибеллины решили показать свою удаль. Их отряд проник в Болонью и в темноте ограбил несколько богатых домов. Часть добычи налетчики сложили в ведро, которым болонцы набирали воду из городского колодца. Все украденное было частной собственность, и только ведро принадлежало городу. Болонья потребовала от соседей вернуть казенное имущество. Модена отказалась. Стороны стали обмениваться взаимными претензиями.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в историиКартина Луиджи Манзини по сюжету комической поэмы «Похищенное ведро» Алессандро Тассони.

Спор вокруг ведра гвельфы и гибеллины, посчитали стоящим поводом к войне. На выручку Болоньи прибыли отряды из Флоренции и Романьи. В объединенной армии сторонников папы собралось 32 тысячи воинов, из которых только две тысячи были кавалеристами, а остальные плохо вооруженные пехотинцы-ополченцы. Командование войсками взял на себя Малатестино Малатеста, прозванный «Одноглазым сеньором Римини».

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в историиМодена, также не осталась без поддержки. Свои отряды прислали союзные города Мантуя и Феррара, а правитель Милана Аццоне Висконти выслал на помощь 500 тяжеловооруженных немецких рыцарей — средневековый аналог танка. Своих солдат привел Кан Гранде делла Скала по кличке Большая Собака, вожак всех гибеллинов Италии. Сторонники германского императора собрали пять тысяч пехотинцев и две тысячи всадников. Командовал союзными войсками Ринальдо Воробей.

 

День битвы

Численный перевес был на стороне гвельфов, но армия гибеллинов состояла из профессиональных бойцов, всю жизнь ливших свою и чужую кровь. В полдень 15 ноября 1325 года войска противников сошлись у замка Дзапполино. Сражение начали гибеллины. По приказу Воробья наемная пехота ударила в центр армии гвельфов. Началась рукопашная рубка, в которой нехватку опыта сторонники Святого Престола компенсировали числом.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в историиТяжелая кавалерия времен противостояния гибеллинов и гвельфов

Когда основные силы папистов удалось сковать боем, полководец приказал немецкой бронированной кавалерии обойти врага и ударить во фланги боевых порядков врага. После двухчасового боя войска Болоньи начали отступление, обернувшееся паническим бегством. На поле сражения осталось лежать две тысячи убитых гвельфов.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в истории

 

Уличные бои

Преследуя противника, гибеллины с ходу захватили шесть замков и взяли в плен три десятка знатных сторонников Святого Престола. Победили, увлеклись грабежами предместья Болоньи, и ворваться в город не смогли. Однако добыча была огромна.

Позор Болоньи

Штурмовать поверженного врага сторонники императора не стали. Победили, ограничились рыцарским турниром: «в честь вечного позора Болоньи», который провели под городскими стенами. Через год обе стороны подписали перемирие. За выкуп победители отдали пленников и захваченные во время войны замки. Кроме денег, моденцам досталось и дубовое ведро, которое сегодня хранится в городской мэрии. Война гвельфов и гибеллинов с переменным успехом продолжалась до 1529 года.

Битва за деревянное ведро. Кто победил в самой глупой войне в историиВедро из Болоньи, хранящиеся в мэрии Модены

 

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