Карты мира, которые мы видим с детства — особенно те, что нам показывают ещё в школе — формируют наше представление о том, как устроен мир. В этом не было бы ничего плохого, если бы мы не забывали, что плоская карта — всего лишь условное и искажённое отображение круглого мира.



Однако многие из нас переносят усвоенные через карту стереотипы на личное отношение к реальному миру. Мы начинаем верить, что есть страны, которые играют в мире доминирующую роль, находятся в его центре, а есть те, которые играют роль подчинённую, находятся на его периферии.



Как будет видно ниже, в разных странах — России, Европе, США, Китае, Австралии, Чили, Южной Африке — карты мира очень сильно отличаются. Всё зависит от того, что выберет автор карты в каждом из следующих трех условий: 1) как центрировать карту относительно Запада и Востока; 2) как центрировать карту относительно Севера и Юга; 3) какой метод проекции использовать.



Карта мира для России

Карта мира для Европы

Карта мира для США

Карта мира для Китая

Карта мира для Австралии

Карта мира для Южной Африки

Карта мира для Чили