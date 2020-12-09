Карты мира, которые мы видим с детства — особенно те, что нам показывают ещё в школе — формируют наше представление о том, как устроен мир. В этом не было бы ничего плохого, если бы мы не забывали, что плоская карта — всего лишь условное и искажённое отображение круглого мира.
Однако многие из нас переносят усвоенные через карту стереотипы на личное отношение к реальному миру. Мы начинаем верить, что есть страны, которые играют в мире доминирующую роль, находятся в его центре, а есть те, которые играют роль подчинённую, находятся на его периферии.
Как будет видно ниже, в разных странах — России, Европе, США, Китае, Австралии, Чили, Южной Африке — карты мира очень сильно отличаются. Всё зависит от того, что выберет автор карты в каждом из следующих трех условий: 1) как центрировать карту относительно Запада и Востока; 2) как центрировать карту относительно Севера и Юга; 3) какой метод проекции использовать.
Карта мира для России
Вертикальная ось мира (центрирование Запада и Востока) проходит через Москву. Обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира. Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.
Карта мира для Европы
Вертикальная ось мира проходит через Лондон. Как и для Российской карты тут обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира, а Тихий океан не воспринимается как целостное пространство. Кроме того, экватор (центрирование Севера и Юга) смещен в нижнюю половину карты, что делает Африку, Южную Америку и Австралию более мелкими по отношению к Северной Америке и Евразии, чем это есть на самом деле.
Карта мира для США
Вертикальная ось мира проходит через США. Америка оказывается «островом», омываемом Тихим океаном с запада и Атлантическим океаном с востока. Как и в европейской карте, тут экватор смещен в нижнюю половину карты, что делает размеры Северной Америки и Евразии гораздо большими по отношению к размерам Южной Америки, Африки и Австралии, чем то есть в реальности. Кроме того, для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая: эти страны присутствуют для американца дважды — на западе и на востоке.
Карта мира для Китая
Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход все континенты, кроме Африки и Европы, которые оказываются, таким образом, на периферии мира.
Карта мира для Австралии
Существует общий стереотип, что доминирует то, что находится выше, а то что ниже — находится в подчинённом положении. Австралийцы не только проводя вертикальную ось мира через свой материк, так ещё и помещают его сверху всех других, переворачивая карту на 180 градусов. Подобно США, они оказываются островом лежащим между тремя океанами: Тихим, Индийским и Южным. Ещё важную роль начинает играть Антарктика, спрятанная в самый низ на всех прочих картах.
Карта мира для Южной Африки
Южная Африка аналогично Австралии оказывается наверху, а не внизу карты, что заставляет воспринимать её как страну, доминирующую над всеми другими. ЮАР оказывается полуостровом, вклинивающемся между двумя океанами: Индийским и Атлантическим. Тихоокенский регион и Россия уходят на периферию мира.
Карта мира для Чили
Эта карта мира была разработана по заказу Военного географического института с целью дальнейшего внедрения в школьные учебники. Аналогично австралийской карте, эта тоже перевёрнута, благодаря чему Чили сразу занимает доминирующее положение в мире. В центре карты оказывается Тихий океан, и это напрямую связано с озвучиваемой политикой современных Чили, которые хотят стать одним из важных деловых центров в Тихоокеанском регионе. В этом плане Чили чем-то похожи на Китай. Точно также Африка и Европа оказываются у них на периферии мира.
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