Зачем масон-миллионер превратил ферму во дворец, и Что из этого вышло

Однажды в Португалии масон-миллионер купил участок земли, сменивший множество владельцев. Он задумал возвести там замок, но обнаружил множество подземных ходов и гротов, хранивших свои тайны. Многое в подземельях Кинта-да-Регалейры создано хозяином-мистиком, но кое-что и вправду появилось в незапамятные времена. Сегодня колодцы, лабиринты и загадочные символы «масонской фермы» Кинта-да-Регалейра привлекают сегодня туристов со всего мира…
Кинта-да-Регалейра. Вид сверху.
Кинта-да-Регалейра располагается недалеко от городка Синтра в Португалии. Земля, где сейчас раскинулся комплекс Кинта-да-Регалейра, постоянно переходила из рук в руки. Первое упоминание об этом месте документировано 1697 годом, когда его приобрел некто Жозе Лейту. Он владел землей восемнадцать лет, а затем на городских торгах участок приобрел инженер и предприниматель Франшиску Альберту де Кастр. Он мечтал расположить там водопроводную станцию, которая в дальнейшем обеспечивала бы водой городские фонтаны Синтры. Но его планам не суждено было сбыться.
Экстерьер дворца.
В 1840 году усадьба приобрела свое современное название. В то время владелицей земли стала баронесса да Регалейра, дочь купца из Порту. Она начала здесь строительство фермы – «кинта» и означает «ферма». Впрочем, есть и другая точка зрения – не место названо в честь человека, а госпожа да Регалейра получила титул по названию своего владения. А Кинта-да-Регалейра на самом деле значит «ферма царственного вида». В те годы основные постройки не были еще возведены, а на горе стоял небольшой монастырь, но красота природы завораживала каждого, кто попадал сюда – воистину «царственный вид». Как бы то ни было, ферма баронессы Рейгалера тихо существовала еще полвека, и никаких тайн и загадок за ней (за фермой; впрочем, и за самой баронессой) не водилось. Только немного подозрительным казался тот факт, что Кинта-да-Регалейра слишком уж часто меняет хозяев…
Фрагменты архитектуры дворца.
Наконец, на излете XIX века ферму купил Антонио Монтейру – человек во всех отношениях примечательный. Он был потомком древнего рода, прочно связанного с орденом тамплиеров, состоял в масонской ложе, получил блестящее образование и сколотил баснословное состояние. Монтейру обожал старинные и странные вещи – особенно дорогие. Он коллекционировал редкие книги, причудливые часы, скульптуры… Несмотря на оккультные пристрастия Монтейру, он очень полюбился местному церковному приходу, потому что жертвовал ему огромные деньги. Именно Монтейру превратил неприметную ферму в величественный, полный тайн замок, окруженный потрясающим парком. Основные работы велись под началом архитектора Луиджи Манини.
Вид на парковую зону.
Дворец Регалейра возведен в модном тогда эклектичном стиле. В его экстерьере можно обнаружить романские, готические, ренессансные мотивы, отсылки к исторической архитектуре Португалии. Здесь и барочные ритмы, и мрачные горгульи, и средневековый ритм башенок, и античные капители… Дворец выстроен из белоснежного камня – теперь, потемнев от времени, он производит мистическое впечатление. Играя с образами прошлого, не забыл архитектор и о технических новшествах – например, в замке есть лифт для доставки пищи с кухни в столовую (она же – охотничья комната). Интерьеры дворца столь же роскошны, как и его вид. В 1910 году в Португалии была упразднена монархия, однако Монтейру еще долгие годы хранил великолепно отделанный трон, будто ожидая в гости законного правителя этих земель. На третьем этаже дворца, рядом с библиотекой, располагалась алхимическая лаборатория. Не в том ли была причина богатства господина Монтейру – быть может, он сумел отыскать философский камень?
Интерьер дворца.
Но главное сокровище Кинта-да-Регалейра – не сказочный замок, а изощренно спроектированный многоярусный парк. Весь он наполнен символами мировых религий, мифов, алхимии и масонства. Сердце его – колодец Посвящения, спиральная галерея, уходящая вглубь земли. Вход в колодец Посвящения предваряет портал Хранителей, посвященный тритонам – мифологическим обитателям местного побережья. Спуск в колодец состоит из девяти пролетов – девяти кругов Ада Данте.
Колодец Посвящения.
«Сошедших во ад» на самом дне ожидает герб семьи Монтейру – восьмиконечная звезда и тамплиерский крест, а на стене сияет масонский треугольник. Этот колодец, предположительно, служил для церемонии инициации членов братства, которым предстояло пройти через испытания, чтобы очиститься от грехов и познать истину. Выбраться со дна колодца можно несколькими путями – но можно и пропасть в подземных лабиринтах. Система тайных ходов, гротов, подземелий существовала тут задолго до строительства дворца, Монтейру и Манини лишь доработали ее. Да и колодец Посвящения, говорят, выстроен на месте древней «перевернутой башни», назначение которой неизвестно…
Беседка. Герб Монтейру на дне колодца.
Сегодня «неправильные» выходы со дна колодца Посвящения подсвечены и оформлены для удобства передвижения туристов. Они ведут к искусственным водоемам и мостикам, где можно отдохнуть и сфотографироваться. Поплутав по извилистым туннелям, можно выбраться к часовне, гротам и другим достопримечательностям парка. Путешествие в подземелье символизирует путь из тьмы к свету, от смерти – к воскрешению.
Мостик, ведущий к гроту. Архитектурные капризы Регалейры.
Там, на поверхности, среди беседок, арок и скульптур возвышается башня-зиккурат, фонтаны искрятся на солнце, зеленые насаждения и клумбы кажутся слегка заброшенными, одичавшими… Католическая часовня наполнена мистицизмом не меньше, чем сам парк. Фрески изображают святых римско-католической церкви, на полу часовни – изображение армиллярной сферы, эмблема Ордена Христа и пентаграмма.
Фрагмент парковой зоны.
После смерти Монтейру усадьба вновь начала «кочевать» от одного владельца к другому и даже побывала зарубежным офисом одной японской корпорации. Каждый хозяин добавлял к творению Монтейру и Манини что-то свое. Так продолжалось до 1997 года, когда Регалейра перешла к государству и тут же была внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас она открыла для туристов.
Текст: Софья Егорова.
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