Юла из шестеренки от часов, или Какие аналоги современных спиннеров были у советских детей

Хорошо всем известные игрушки «спиннеры» вызывают разные эмоции, особенно у людей старшего поколения. По версии некоторых из них, эти механизмы – не что иное, как путь к деградации молодого поколения, инструмент, показывающий уровень его умственного развития. Многие считают, что таким образом агрессивные, психически неустойчивые люди себя успокаивают. Но ведь и в СССР было множество аналогов спиннеров, и при этом никто из детей не стал дураком.
1. Юла
Игрушка юла была любимицей советских мальчиков и девочек / Фото: sibzaimka.ru
Давайте вспомним хотя бы популярную некогда игрушку под названием юла. Конечно, современные молодые люди, а тем более дети ее уже не помнят, но есть ведь еще старшее и среднее поколение, которые с ней игрались. С возрастом юла уходила на второй план. Она оставалась в доме на память, но не более того. Просто в юном возрасте, если нам попадала в руки обычная шестеренка от механических часов, мы ее запускали по тому же принципу. Неплохой аналог современного спиннера. Ничуть не хуже успокаивает, да и глаз радует это монотонное вращение.
2. Пропеллер
Из электрических двигателей для игрушек можно было соорудить пропеллер / Фото: pixabay.com
И это далеко не все. Есть много людей, помнящих электрические двигатели, устанавливаемые на игрушках того времени. Вращающийся элемент, ротор или якорь, как его еще называют, собирался из пластин.
Если провод отмотать, пластины эти снять и отогнуть имеющиеся лепестки, то получатся пропеллеры, при чем, несколько десятков. Его надевали на обычную шариковую ручку, на пишущий модуль. Оставалось на него подуть и можно сидеть, смотреть и наслаждаться процессом. Каждый мальчишка, при этом, фантазировал о своем – кто-то видел себя летчиком, кто-то представлял что-то другое.
3. Пуговица на нитке
Пуговица на нитке - любимое развлечение советских детей / Фото: x-faq.ru
Еще одна «болезнь» всех мальчишек в определенном возрасте – пуговица на нитках. Самое интересное, что этот механизм издавал звук – вой. Чем сама пуговица больше по размеру, тем громче издаваемые звуки. Конечно, нитка рвалась очень часто, но всегда можно было положить в карман катушку.
4. Аудиокассета
Перемотка кассеты, надетой на карандаш - аналог спиннера / Фото: cos.tv
С появлением в доме модных кассетных магнитофонов стала актуальной еще одна игрушка – перемотка кассет вручную. Кстати, это было и выгодно. Во время такой перемотки кассеты экономился заряд батареек. Ну а чтобы работа двигалась быстрее, использовалась ручка или карандаш (вставлялись в одно из отверстий кассеты). Их носили постоянно с собой. И снова, отличный аналог сегодняшних спиннеров.
К тому же, каждая игрушка интересна, пока она новая, только появилась в продаже. Но срок ее жизни всегда короток – такова закономерность. Эту тенденцию мы сегодня и наблюдаем в отношении спиннеров. Большинство пользователей их уже забросили на дальние полки.
В заключение
Советские мальчишки мастерили самокат из подшипников и досок / Фото:
Все мы в детстве были неравнодушны к подшипникам, правда, были они намного больше, чем в тех же спиннерах. Четыре большие подшипника и несколько досок позволяли нам смастерить нечто наподобие самокатов или санок на колесиках. А сколько было у советских мальчишек радости, когда они использовали свои изобретения в действии. И не важно, что скажет дома мама за разорванные штаны и разбитые коленки.
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