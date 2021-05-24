Что происходит в семьях, где детям никогда не говорят «нет»

Споры о том, что «правильно» и что «неправильно» в воспитании детей никогда не утихнут, и каждый раз, когда на ребенок балуется или устраивает истерику на публике, найдется человек, который обвинит в таком поведении ребенка родителей. Особенно такой критике подвержены последователи так называемого «бережного родительства» — кодекса поведения, когда детей не наказывают и не говорят им «нет».
Наталья, 38 лет, писательница
Семья Натали и Роба.
У Натали из Великобритании трое детей — Блюбелл (7 лет), Максимилиан (4 года) и двухлетка Мэриголд. Дома нередко случаются обычные детские ссоры, и тогда дети таскают друг друга за волосы, бросают друг в друга предметы, пинают и бьют друг друга. Иногда случаются истерики — с криком, с разбиванием вещей. На все это Натали ни разу не повысила голоса и уж тем более даже не отшлепала ни одного из своих детей. Вместо этого, как она сама призналась, она сама уходит в туалет «прийти в себя».
«Я закрываюсь в туалете на пять минут и обдумываю ситуацию», — говорит Натали. Делает она это потому, что первой ее реакцией по-прежнему остается подойти к ребенку, накричать на него, наругать его и грубо одернуть или поставить на пол. «Но это против моего кодекса воспитания», — говорит Натали. — «Я не хочу воспитывать детей на повышенном голосе».
Натали, писательница.
Что же в таких случаях делает Натали? Она старается выяснить, почему так вел себя ребенок — может, он устал, хочет спать, голодный, или наоборот хочет подвигаться — за каждой истерикой стоит какая-то другая, неочевидная, причина, уверена Натали. И тогда она объясняет своим дочкам или сыну, что такое поведение неприемлемо в их доме, и что оно может иметь нежелательные последствия. Именно поэтому же она почти никогда не говорит «нет» своим детям.
«Когда Блюбелл была еще малышкой, у нас был угол для наказаний. Ну, у всех же был. Но когда мы ее послали в него на ее второй день рождения и я увидела какое у нее удрученное лицо, и подумала, что должен быть и другой способ воспитания. С тех пор мы решаем все вопросы с помощью разговоров».
Натали со своими детьми.
Натали признается, что ее муж Роб не поддерживает ее методы. «Он считает меня слабохарактерной». Так же не поддерживает этот вид воспитания мама Натали. «Она гораздо строже ведет себя с моими детьми». Там, где ребенок клянчит конфеты, мама Натали способна полчаса препираться с ребенком и постоянно говорить говорить твердое «нет», тогда как сама Натали признается, что уже дала бы ребенку эту конфету, лишь бы не травмировать свои отношения с ним такими ссорами.
«Если они хотят посмотреть телевизор или съесть печенье, я обычно им не отказываю. Во-первых, у меня не только трое детей, у меня еще и работа есть. А во-вторых, я объясняю им кратко, что будет если они возьмут печенье, а потом уже переговариваться с ними у меня нет времени. Я бы не стала 20 минут препираться».
Вспоминая свое собственное детство, Натали признается, что ее воспитывали совершенно иначе. «Мама никогда не объясняла почему нам не разрешено делать то или то. Наверное, было тяжело постоянно говорить детям бесконечное „нет“. Но я никогда не спрашивала ее, что она думает о моем способе родительства».
Эмма, 39 лет, графический дизайнер
Эмма и ее дочь Отти.
Эмма и ее муж Саймон оба приветствуют «бережное родительство» в своем доме. «Мы никогда не говорим „нет“ своей дочери. Это слово ничего не значит. Мы никогда не говорим „непослушные“, или „хорошо“ или „плохо“ по отношению к поведению детей. Стоит сказать, что ребенок непослушный, и другие взрослые уже ведут себя соответсвующе. У любой истерики есть причины — их и нужно искать».
«Если моя дочь Отти говорит, что в садике кто-то „вел себя непослушно“, я исправляю ее и говорю, что просто мы не знаем причины, почему он так себя вел или он не знал как иначе выразить свои чувства. Если Отти что-то делает несмотря на то, что я попросила этого не делать, то это она не „непослушная“, а исследует мир опытным путем».
«Я помню как-то в магазине одежды у нее случилась истерика и она упала на пол с криками. Я села рядом и сказала: „Ну ладно, сейчас мы с этим разберемся“. Если бы я начала кричать, это бы не решило проблему. А другие люди смотрели на нас, не веря своим глазам».
Эмма признается, что такой вид поведения не означает, что детям все позволено. «У нас есть строгие правила — не ругаться, не пинаться, не биться. Если Отти нарушает эти правила, я говорю ей, что это недоброе поведение и спрашиваю ее, как она собирается разрулить эту ситуацию».
Биба, 38 лет, домохозяйка
Биба со своими дочками.
Биба говорит, что даже если ее пятилетняя дочь Табита достанет из ящика на кухне нож, она не скажет ей «нет». «Я позволю ей взять его, но объясню, что это опасно». Кроме пятилетки, у Бибы есть 14-летний сын от предыдущего брака и полуторагодоавалая дочь Лола. Несмотря на такую довольно рисковую манеру воспитания, Биба говорит, что несчастных случаев с ее детьми не было.
Биба не говорит *нет* своим детям.
«Дети не непослушные, она просто не знают, как выразить свои чувства», — говорит Биба. «Но люди не понимают моих методов воспитания. Думают, я какой-то фанатик-хиппи. Даже мужу иногда сложно. Он считает, что дети еще не способны понять таких сложных вещей. Он инстинктивно их успокаивает угрозами, вроде «не съешь ужин — не пойдешь гулять. Но это неправильно. Эти две вещи не связаны».
Биба уверена, что слово «нет» нужно говорить только в случае опасности для жизни детей. А если повторять его в повседневной жизни по любому поводу, оно теряет свою силу.
Амелия, 25 лет, домохозяйка
Амелия со своими детьми.
Амелия признается, что ее способ воспитания детей — это протест против того, как воспитывали ее саму. «У меня было сложное детство и родители, которые придерживались разных взглядов на воспитание. Папа был строг, а мама была пассивной, так что я никогда не знала, что делать».
«Я изучила несколько методов воспитания детей, и „бережное родительство“, когда ты общаешься с детьми так же, как и взрослыми, мне показалось наиболее адекватным». У нее и ее мужа Джоэла двое детей — Эйджею 4 года, и маленький Форест, которому всего 4 месяца.
«Мы не говорим, что Эйджей ведет себя хорошо или плохо, или что он непослушный. Мы не говорим „нет“ ему и не заставляем его извиняться. Если только он сам хочет извиниться. Если он ударил другого ребенка, то это потому что он растерян, а дети в его возрасте обычно выражают свои чувства физически. Я объясняю ему, что другому ребенку больно и что из-за его поступка он, скорее всего, больше не будет с ним играть».
Амелия, 25 лет.
Амелия признается, что такой метод воспитания не из легкий, и уж тем более нелегко объяснить другим мотивы своих поступков. «Моей естественной реакцией на упрямство сына является крик, особенно когда я сама устала. Но я стараюсь этого не делать. Сын просто начинает кричать на меня в ответ. Я делаю вдох-выдох и объясняю ему, почему так делать не стоит. Например, рядом с садом есть дорога, и я говорю ему, что там опасно, так что он становится более осторожным».
Детский психолог Олвин Моран соглашается, что постоянно говорить детям «нет» — это неправильно, как и кричать на детей. «Но как они собираются адаптировать своих детей к будущему, где их будут ждать эти „нет“ на каждом шагу?»
По материалам dailymail.co.uk
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