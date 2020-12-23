13 голливудских фильмов, во время просмотра которых не покидает ощущение дежавю

Вы когда-нибудь смотрели фильм впервые и думали, что уже видели его? Это потому, что Голливуд любит выпускать фильмы с одинаковыми сюжетами дважды в год. Конечно, есть масса кинофильмов на одну и ту же тему, даже персонажи могут быть теми же, но назвать эти ленты одинаковыми язык не поворачивается. Но с фильмами из данной подборки всё совершенно иначе. Попытаемся разобраться почему так?
Просматривая продукты голливудского кинематографа, можно заметить интересную закономерность: многие фильмы не просто похожи, а совершенно идентичны. Даже рекламные афиши этих фильмов были практически одинаковыми!
В Голливуде обычно видя успех какого-то фильма, как бы вдогонку выпускают ещё один похожий. Коммерция, без сомнения превыше всего. Да и Голливуд не случайно называют фабрикой. Есть определённые правила и набор структур успешности, которым следуют многие режиссёры, снимая кино. Но вот некоторые киноленты совсем копируют друг друга.
1. «Секс по дружбе» и «Больше чем секс»http://navote.ru/?p=21701
Афиши фильмов.
Совершенно идентичные по смыслу сюжета романтические комедии. В обоих фильмах герои окунаются в секс без обязательств, чтобы в итоге понять, что эти самые обязательства им нужны. И... Нежданчик! Любовный хеппи-энд!
2. «Тихое место» и «Птичий короб»
Рекламные постеры похожи.
Две картины с пост апокалиптическим душком. В одной нужно всегда молчать или за тобой явятся ужасные монстры и уничтожат. В другой - на новый мир нельзя смотреть, иначе умрёшь. И там, и там в центре сюжета мать, спасающая своих детей. Любителю философии и аллегорий больше понравится «Птичий короб». Он более глубок по сути и завораживает недосказанностью там, где в «Тихом месте» всё становится ясным.
3. «Падение Олимпа» и «Штурм Белого дома»
Оба фильма собрали впечатляющие средства в прокате.
Два абсолютно одинаковых боевика о террористах, мечтающих убить президента США и нападающих на Белый дом. Оба собрали огромные кассы. «Падение Олимпа» ещё и породило два сиквела.
4. «Морской бой» и «Тихоокеанский рубеж»
Две зрелищные ленты о сражениях на море с инопланетными агрессорами.
Два боевика об инопланетном вторжении. В обеих лентах действие разворачивается в Тихом океане. Сюжетные ходы, кульминация — всё то же. Меняются лишь актёры и антураж.
5. «Небоскрёб», «Рэмпэйдж» и «Разлом Сан-Андреас»
Фильмы с Дуэйном Джонсоном, дублирующие друг друга.
При кажущейся разнице в сюжете фильмов, одинаковыми их делают похожие приёмы, эмоциональная нагрузка, а в качестве приятного бонуса — Дуэйн «Скала» Джонсон в главной роли каждого из них.
6. «Жизнь жуков» и «Антц»
Великолепная компьютерная анимация от конкурирующих студий.
Оба прекрасных добрых мультика, созданных при помощи компьютерной анимации студиями Pixar и DreamWorks, рассказывают о жизни насекомых. С лентами связана скандальная история. Директора DreamWorks Джеффри Катценберга даже обвинили боссы Pixar в плагиате. Чтобы опередить конкурентов, Катценберг даже выпустил свой фильм раньше срока на экраны. Впрочем, кассовые сборы у «Жизни жуков» всё равно были несоизмеримо больше. Справедливость существует.
7. «Белоснежка. Месть гномов» и «Белоснежка и охотник»
Сразу две Белоснежки.
Общего у этих кинолент на самом деле только то, что обе они поставлены по сюжету знаменитой сказки братьев Гримм. Первая — это комедия, где Джулия Робертс просто потрясающе сыграла роль мачехи, с неожиданной концовкой и не очень строгому следованию канону сказки. Вторая картина — это серьёзная и точная экранизация известного сюжета, слегка мрачноватая, но всё же весьма увлекательная.
8. «Суши girl» и «Под солнцем Тосканы»
Романтические истории с лёгким философским налётом.
Фильм «Под солнцем Тосканы» породил множество похожих картин. «Суши girl» одна из них. По сюжету молодые женщины, пережив разочарование в личной жизни, отправляются в другие страны на поиски новых смыслов, занятий и для того, чтобы заново открывать самих себя. Лёгкие картины для приятного времяпровождения, для отдыха мозга.
9. «Столкновение с бездной» и «Армагеддон»
Ленты о космической угрозе и человеческих отношениях.
В обоих фильмах нашей планете угрожает полным уничтожением астероид. Оба с классным звёздным составом. И в «Столкновении», и в «Армагеддоне» храбрые астронавты взрывают астероид. Земля везде выжила. Первый привлекает своей человечностью, можно назвать его гимном жизни. Украшением второго, безусловно, является, хит группы «Aerosmith» «I Don't Want to Miss a Thing».
10. «Дом-монстр» и «Не дыши»
Даже рекламные постеры один в один.
Похожие сюжеты о домах, куда не стоило идти подросткам. Выжили не все. Равнодушными фильмы не оставят. Несмотря на то, что первый — это мультик, но совсем не детский. Хорошие фильмы для вечера в Хэллоуин.
11. «Пик Данте» и «Вулкан»
Зрелищно и драматично.
Пирс Броснан и Томми Ли Джонс передают друг другу эстафету. Сначала «бондиана» теперь фильмы о вулканах. В обеих лентах главные герои пытаются всех убедить в серьёзности происходящего, но не удаётся, пока люди не начинают умирать. Правильно, иначе бы кино не было.
12. «Шерлок» и «Элементарно»
Оригинально: в одной из версий Ватсон стал женщиной.
У историй о гениальном сыщике пера Артура Конан Дойла, Шерлоке Холмсе целых 292 экранизации по всему миру. Данные экранизации объединяет то, что они прочитывают историю Конан Дойла на современный лад. Оба фильма хороши. Герой «Элементарно» ближе к образу Шерлока из романа: он неряшлив, также он бывший наркоман. Герой Камбербетча получился великолепным, но пижоном по сути, что отдаляет его от образа классического Холмса.
От себя добавлю, что сколько существует экранизаций о знаменитом сыщике, но вот старая добрая советская классика вне конкуренции.
13. «Престиж» и «Иллюзионист»
Обе картины настолько по-своему хороши, что непонятно какая лучше.
Оба фильма об иллюзионистах. Первый о соперничестве двух фокусников. Во втором больше романтики. Во время просмотра обеих картин особых аналогий вы не найдёте, но концовка заставит вас сопоставлять их снова и снова.
Исторический аналитик Дэниел П. Кальвизи говорит, что важно проводить различие между формулой и формой. «Формула будет диктовать, что вы пишете. Форма диктует, как вы её структурируете, в какой момент вы раскрываете вещи, в какой момент история должна продолжать двигаться вперёд и продолжать течь, а не останавливаться на месте или просто вылиться в восьмистраничный диалог. Так что это не формула, это форма».
Всё на самом деле зависит от того, насколько хорошо фильм исследует определённые темы и характеры персонажей. Так что, если кто-то другой уже сделал нечто подобное, то создатели фильма берут на себя определённые обязательства. Им нужно придумать что-то новое и оригинальное, чтобы дополнить картину.
Так почему же студии идут на создание подобных друг другу картин? Может потому, что проторенной дорожкой идти легче, а рисковать репутацией ради чего-то принципиально нового страшно. А может это просто отказ от творческих амбиций в пользу банального коммерческого успеха. Ведь денег много не бывает.
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