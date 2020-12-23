13 голливудских фильмов, во время просмотра которых не покидает ощущение дежавю

1. «Секс по дружбе» и «Больше чем секс»http://navote.ru/?p=21701

Афиши фильмов.

2. «Тихое место» и «Птичий короб»

Рекламные постеры похожи.

3. «Падение Олимпа» и «Штурм Белого дома»

Оба фильма собрали впечатляющие средства в прокате.

4. «Морской бой» и «Тихоокеанский рубеж»

Две зрелищные ленты о сражениях на море с инопланетными агрессорами.

5. «Небоскрёб», «Рэмпэйдж» и «Разлом Сан-Андреас»

Фильмы с Дуэйном Джонсоном, дублирующие друг друга.

6. «Жизнь жуков» и «Антц»

Великолепная компьютерная анимация от конкурирующих студий.

7. «Белоснежка. Месть гномов» и «Белоснежка и охотник»

Сразу две Белоснежки.

8. «Суши girl» и «Под солнцем Тосканы»

Романтические истории с лёгким философским налётом.

9. «Столкновение с бездной» и «Армагеддон»

Ленты о космической угрозе и человеческих отношениях.

10. «Дом-монстр» и «Не дыши»

Даже рекламные постеры один в один.

11. «Пик Данте» и «Вулкан»

Зрелищно и драматично.

12. «Шерлок» и «Элементарно»

Оригинально: в одной из версий Ватсон стал женщиной.

13. «Престиж» и «Иллюзионист»

Обе картины настолько по-своему хороши, что непонятно какая лучше.