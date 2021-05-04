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Царский стол: Какую еду предпочитали русские правители, и Чем отличалась ли она от крестьянской


Царский стол: Какую еду предпочитали русские правители, и Чем отличалась ли она от крестьянской

У правителей российских были самые разные кулинарные пристрастия. Кто-то предпочитал еду изысканную, кому-то по душе была простая крестьянская пища. Сегодня многие бы удивились, узнав, что именно подавали на царский стол, а некоторые блюда прочно забыты. Читайте, какие излишества позволяли себе императоры, кто был великим трезвенником, а кому ежедневно подносили к обеду водку.

Петр I - любитель кислых шей и студня


Петр I очень любил кислые щи. /Фото: hramy-janevo.ru

Петр I очень любил кислые щи. /Фото: hramy-janevo.ru

 

Петр Первый разделял пищу на официальную и домашнюю. Первый вариант использовался при организации публичных обедов для иностранных министров. Тут подавались блюда европейской кухни. Но дома царь предпочитал простую еду и очень любил русскую кухню, сытную, вкусную, обильную. Из импортного на его столе были только хорошее вино да сыр, чаще голландский.

Петр I любил побаловать студнем с чесночком, кислыми щами и квашеной капустой, любил он каши, а жаркое приказывал подавать с огурчиками и солеными лимонами. Начинал трапезу с рюмки анисовой водки, а во время еды пил квас.

Екатерина II : изысканные завтраки и плотный ужин со смородиновой водой


Плотный обед Екатерина II запивала смородиновой водой. /Фото: ideireceptov.ru

Плотный обед Екатерина II запивала смородиновой водой. /Фото: ideireceptov.ru

 

Екатерина II любила разнообразие и изысканность.
На столе всегда присутствовали как традиционные блюда, так и экзотические: компьенский гато, пулярды с трюфелями, чирята с оливками. День императрицы начинался рано, в шесть утра, тогда же подавался завтрак, состоящий из гренок и кофе со сливками. Зато обед был весьма обильным — самые разные супы, куриное мясо с овощами, отварная говядина и тушеная утка, лангусты, ягненок. Одних салатов можно было насчитать не менее 12 видов. Гарниры делали из грибов и тушеных овощей.

После обеда Екатерина с удовольствием ела десерты — она была без ума от слоеных пирожков с яблоками, бисквитов. Фрукты тоже входили в меню, а в Новый год предприниматель, чье имя не сохранилось, дарил императрице золотое блюдо, наполненное отборными персиками, сливами и грушами, что вызывало неизменный восторг у Екатерины.

Любимым блюдом императрицы была отварная говядина с квашеной капустой или солеными огурчиками. И ни один обед не обходился без смородиновой воды, которой Екатерина запивала калорийные блюда.

Павел I – борец с роскошью, щи да каша и Александр I – сторонник здорового питания


Земляника была любимой ягодой Александра I. /Фото: i.artfile.ru

Земляника была любимой ягодой Александра I. /Фото: i.artfile.ru

 

Павел I придерживался противоположной позиции и вел борьбу с роскошью. Его меню в сравнении с тем, что требовала подавать Екатерина, было аскетичным. «Маменькины повара» были уволены, набраны новые. Продукты они покупали на обычном рынке, а еда стала простой — каша да щи, жареное мясо и котлеты. Однако накладывали ее в дорогие фарфоровые тарелки. Павел предпочитал говядину с капустой, а запивал обед кларетом.

Александр I относился к своему питанию трепетно и придерживался особого гастрономического распорядка, который был составлен для него лейб-медиком Тарасовым. Рано утром царь угощался гренками из белого хлеба и зеленым чаем, в который наливали жирные сливки.

После утренней прогулки Александр ел фрукты, отдавая предпочтение свежей землянике. На обед подавали ботвинью (это холодная похлебка на кислом квасе и отваре свекольной ботвы). Очень нравилась императору зернистая икра, которая всегда присутствовала на столе. Вечером, после конной прогулки Александр пил чай, в который всегда добавлялся мед. А на сон грядущий перекусывал простоквашей или черносливом, очищенным от кожуры. Здоровое питание во всей красе!

Николай I – любимые соленые огурчики и никакого алкоголя


Николай I просто жить не мог без соленых огурчиков. /Фото: a.radikal.ru

Николай I просто жить не мог без соленых огурчиков. /Фото: a.radikal.ru

 

Николай I относился к еде просто и не требовал разносолов. Чаще всего на столе присутствовал капустный суп с салом, мясо, дичь и рыба, и обязательно соленые огурцы. Алкоголь император практически не употреблял, и вообще ел очень мало, предпочитая овощи.

Самым любимым блюдом была каша в горшочке, а несомненным фаворитом — соленые огурчики. Ежедневно Николай съедал их не менее пяти штук.
По инициативе лейб-медика Манда император ел диетический «немецкий», который готовили из тщательно протертого картофеля. Именно этот медик стал назначать высочайшим особам лечебное голодание.

Александр II – охотничьи обеды с медвежатиной


Александр II любил лакомиться свежей медвежатиной. /Фото: informatio.ru

Александр II любил лакомиться свежей медвежатиной. /Фото: informatio.ru

 

Александр II не выдвигал особых кулинарных требований. Современники писали, что меню он предпочитал европейское. Но особое удовольствие Александр получал от обедов на воздухе, так как увлекался охотой.

Для императора организовывали походные трапезы на пленере: он сам ел стоя или усевшись на пенек, так же должны были поступать и остальные. Несмотря на это, приносили столы, покрытые отглаженными скатертями, а в качестве посуды использовали фарфоровые тарелки и хрустальные графины.
Когда обед проходил во время охоты, Александр приказывал приготовить только что убитую добычу. Ему очень нравилась медвежатина, в особенности печень, которую следовало готовить на углях.

Александр III – сладкоежка и любитель кислого молока


Александр III был сладкоежкой и любил пастилу. /Фото: vkusnyblog.ru

Александр III был сладкоежкой и любил пастилу. /Фото: vkusnyblog.ru

 

Александр III предпочитал еду простую и здоровую, особенно выделяя кислое молоко. К обеду часто подавали поросенка под хреном, а простую пищу император любил приправлять различными изысканными соусами. Интересно, но обычные соленые огурчики он поливал пикантным соусом Cumberland, который делался из спелых ягод красной смородины, пряностей и портвейна. Вот такое необычное сочетание.

Посещая Финляндские шхеры, император ловил рыбу, которую потом ему готовили с отварным картофелем прямо на улице. Но настоящей страстью Александра были сладкие блюда. Он обожал фруктовые муссы и пастилу. После завтрака ему всегда подавали горячий шоколад. К этому напитку Александр предъявлял особые требования и сердился, если напиток был приготовлен неправильно.

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Царский стол: Какую еду предпочитали русские правители, и Чем отличалась ли она от крестьянской

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