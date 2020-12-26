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6 мелодрам, которые растопят сердце даже закоренелых циников: «Лёд», «Дневник памяти», «Мамы» и др


6 мелодрам, которые растопят сердце даже закоренелых циников: «Лёд», «Дневник памяти», «Мамы» и др

Мелодрама – жанр, который не хуже триллера и детектива на протяжении всей картины держит в напряжении. Слёзы, переживания, сочувствие, симпатия, неприязнь и чувство радости, когда долгожданный хеппи-энд не за горами. И как правило, такие фильмы мало кого оставляют равнодушным независимо от пола и возраста. Впрочем, семь лучших мелодрам вне времени – отличный тому пример.

1. Дневник памяти, 2004 год


Кадр из фильма: Дневник памяти. \ Фото: yandex.ua.

Кадр из фильма: Дневник памяти. \ Фото: yandex.ua.

 

Произведения американского писателя Николаса Спаркса по праву можно выделить из списка романтических новелл, и его имя уже давно стало нарицательным. И всё же ни один мужчина не смог проникнуть в отношения так глубоко, как это сделал он - подробно, вдумчиво, правдиво. В его романах большое внимание уделяется проблемам выбора и человеческих судеб. В каждом из них герои сталкиваются с трудностями, часто трагедии определяют дальнейший путь, но в итоге они обязательно получают заслуженную любовь.

На данный момент из-под пера писателя вышло около двадцати работ. Все они мгновенно стали бестселлерами, часть из которых благополучно отснята.

«Дневник памяти» долгие годы занимает лидирующее место в списке лучших произведений автора. Основанный на реальной истории родственников Спаркса, этот роман мгновенно попал в категорию бестселлеров, ставших очередной экранизацией.


Режиссёром был выбран Джим Шеридан. Женский образ планировалось отдать Эшли Джадд, а за мужские роли боролись Мэтт Деймон и Роберт Дюваль. Сюжет истории с одной стороны банален до неприличия, а с другой – несмотря на предсказуемость, трогает до глубины души происходящим.

В доме престарелых пожилой мужчина читает женщине записи из старого блокнота. Поражённая болезнью Альцгеймера, женщина ничего не знает о героях этой истории, но каждый вечер с интересом слушает рассказ о Ное и прекрасной Элли, которые влюбились друг в друга с первого взгляда. Они провели вместе одно лето, но запомнили его навсегда.

 

Дневник памяти.
История влюблённых стара как мир, но оттого не менее трогательная и романтичная. Дочь влиятельных родителей и простой парень с лесопилки – классический сюжет любого романа, в котором затрагивается тема социального положения, ставшего на пути у молодых людей. Сможет Элли сделать свой выбор на кануне свадьбы, дабы определиться с дальнейшей судьбой... именно это и предстоит выяснить зрителю, с головой окунувшись в «Дневник памяти».

2. Слушая тишину, 2006 год


Кадр из фильма: Слушая тишину. \ Фото: kino-teatr.ua.

Кадр из фильма: Слушая тишину. \ Фото: kino-teatr.ua.

 

История Насти Беляевой, девушки из провинции в Узбекистане, заставляет над многим задуматься. Обладая редкими даром, связанным с умением слышать музыку даже в тишине, Настенька решает переехать в Москву, чтобы поступить в консерваторию и продолжить там своё обучение. Но столица встречает провинциалку далеко не гостеприимными объятиями, а суровыми реалиями жизни в мегаполисе, где каждый сам по себе и за себя. Растерянная и сбитая с толку, она обращается за помощью к сестре, которой явно не до проблем внезапно приехавшей Насти. Ведь все мысли Али связаны с сыном, оказавшимся на больничной койке. И всё бы ничего, но в один миг Настя теряет свой дар, она больше не слышит музыку, а только тишину…

 

Слушая тишину.
 

3. Миллионер из трущоб, 2008 год


Кадр из фильма: Миллионер из трущоб. \ Фото: afisha.ru.

Кадр из фильма: Миллионер из трущоб. \ Фото: afisha.ru.

 

Этот фильм собрал множество всевозможных наград и сотни тысяч зрительских симпатий. История восемнадцатилетнего Джамала Малика с первых минут держала зрителя в напряжении вплоть до самого финала.

Сирота из трущоб Мумбаи, принимая участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?», в одном шаге от заветного приза в двадцать миллионов рупий. Но как только шоу останавливается на ночной перерыв, полиция тут же арестовывает уличного бродяжку, подозревая его в мошенничестве. Ведь не может человек с улицы столько всего знать, или всё-таки может?

 

Миллионер из трущоб.
Отчаявшись доказать свою невиновность, Малик рассказывает историю своей жизни в трущобах, где они с братом выросли, об их совместных приключениях на дороге, о жестоких столкновениях с местными бандами и о Латике, девушке, которую он любил и потерял. Каждая глава его истории даёт ключ к ответу на один из вопросов игрового шоу. Заинтригованный рассказом Джамала, пресыщенный полицейский инспектор начинает задаваться вопросом, что же на самом деле делает молодой человек, не имеющий явного желания разбогатеть, на этом игровом шоу? Когда настанет новый день и Джамал вернётся на передачу, чтобы ответить на последний вопрос, инспектор и шестьдесят миллионов зрителей наконец-то узнают истинные намерения Малика.

4. Мамы, 2012 год


Кадр из фильма: Мамы. \ Фото: kino-teatr.ru.

Кадр из фильма: Мамы. \ Фото: kino-teatr.ru.

 

Если вы любите комедийные мелодрамы, тогда однозначно обратите внимание на фильм «Мамы», в котором рассказывается восемь увлекательных историй, происходящих с женщинами в разгар восьмого марта. Несмотря на все трудности и проблемы со связью, сыновья изо всех сил пытаются поздравить любимых мамочек с женским днём.

 

Мамы.
 

5. Ла-Ла Ленд, 2017 год


Кадр из фильма: Ла-ла Ленд. \ Фото: rg.ru

Кадр из фильма: Ла-ла Ленд. \ Фото: rg.ru

 

Романтическая мелодрама «Ла-ла Ленд» собрала вокруг себя множество противоречивых обсуждений и армия зрителей разделилась на две части: первая – поклонники, и вторая – все те, кому фильм не пришёлся по вкусу. Тем не менее, несмотря на море негативных отзывов в адрес киноленты, даже на сегодняшний день она является одной из самых лучших в своём жанре. История о двух молодых и амбициозных людях захватывает с первых минут, ведь их объединяет не только любовь друг к другу, а и к музыке.

 

Ла-ла Ленд.
 

6. Лёд, 2018 год


Кадр из фильма: Лёд. \ Фото: zmbaa.com.

Кадр из фильма: Лёд. \ Фото: zmbaa.com.

 

Фильм «Лёд» буквально леденит душу от нахлынувших чувств и эмоций. Нетипичная для российского кинематографа музыкальная мелодрама повествует о жизни девушки Надежды, которая, идя к своей мечте, буквально в шаге от достигнутой цели теряет всё, оказавшись в инвалидном кресле. Ей ничего не остаётся, как вернуться в родной город и научиться жить заново, мечтать и верить в чудеса. В Иркутске она встречает бывшего хоккеиста, который решает во чтобы то ни стало помочь девушке встать на ноги…

 

Лёд.
 

7. Маленькие женщины, 2019 год


Кадр из фильма: Маленькие женщины. \ Фото: ewthailand.blogspot.com.

Кадр из фильма: Маленькие женщины. \ Фото: ewthailand.blogspot.com.

 

Фильм «Маленькие женщины» опирается как на классический роман, так и на произведения Луизы Мэй Олкотт, и разворачивается в то время, как альтер-эго автора, Джо Марч, размышляет о своей вымышленной жизни.

 

Маленькие женщины.
В киноленте сценариста и режиссёра Греты Гервиг любимая история сестёр Марч - четырёх молодых женщин, каждая из которых решила жить по-своему, несмотря на Гражданскую войну, горечи разочарования и тягости разлуки, и, конечно же, любовь.

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6 мелодрам, которые растопят сердце даже закоренелых циников: «Лёд», «Дневник памяти», «Мамы» и др

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6 мелодрам, которые растопят сердце даже закоренелых циников: «Лёд», «Дневник памяти», «Мамы» и дрПодписаться на мой Instagram
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