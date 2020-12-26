6 мелодрам, которые растопят сердце даже закоренелых циников: «Лёд», «Дневник памяти», «Мамы» и др

Мелодрама – жанр, который не хуже триллера и детектива на протяжении всей картины держит в напряжении. Слёзы, переживания, сочувствие, симпатия, неприязнь и чувство радости, когда долгожданный хеппи-энд не за горами. И как правило, такие фильмы мало кого оставляют равнодушным независимо от пола и возраста. Впрочем, семь лучших мелодрам вне времени – отличный тому пример.
1. Дневник памяти, 2004 год
Кадр из фильма: Дневник памяти. \ Фото: yandex.ua.
Произведения американского писателя Николаса Спаркса по праву можно выделить из списка романтических новелл, и его имя уже давно стало нарицательным. И всё же ни один мужчина не смог проникнуть в отношения так глубоко, как это сделал он - подробно, вдумчиво, правдиво. В его романах большое внимание уделяется проблемам выбора и человеческих судеб. В каждом из них герои сталкиваются с трудностями, часто трагедии определяют дальнейший путь, но в итоге они обязательно получают заслуженную любовь.
На данный момент из-под пера писателя вышло около двадцати работ. Все они мгновенно стали бестселлерами, часть из которых благополучно отснята.
«Дневник памяти» долгие годы занимает лидирующее место в списке лучших произведений автора. Основанный на реальной истории родственников Спаркса, этот роман мгновенно попал в категорию бестселлеров, ставших очередной экранизацией.
Режиссёром был выбран Джим Шеридан. Женский образ планировалось отдать Эшли Джадд, а за мужские роли боролись Мэтт Деймон и Роберт Дюваль. Сюжет истории с одной стороны банален до неприличия, а с другой – несмотря на предсказуемость, трогает до глубины души происходящим.
В доме престарелых пожилой мужчина читает женщине записи из старого блокнота. Поражённая болезнью Альцгеймера, женщина ничего не знает о героях этой истории, но каждый вечер с интересом слушает рассказ о Ное и прекрасной Элли, которые влюбились друг в друга с первого взгляда. Они провели вместе одно лето, но запомнили его навсегда.
2. Слушая тишину, 2006 год
Кадр из фильма: Слушая тишину. \ Фото: kino-teatr.ua.
История Насти Беляевой, девушки из провинции в Узбекистане, заставляет над многим задуматься. Обладая редкими даром, связанным с умением слышать музыку даже в тишине, Настенька решает переехать в Москву, чтобы поступить в консерваторию и продолжить там своё обучение. Но столица встречает провинциалку далеко не гостеприимными объятиями, а суровыми реалиями жизни в мегаполисе, где каждый сам по себе и за себя. Растерянная и сбитая с толку, она обращается за помощью к сестре, которой явно не до проблем внезапно приехавшей Насти. Ведь все мысли Али связаны с сыном, оказавшимся на больничной койке. И всё бы ничего, но в один миг Настя теряет свой дар, она больше не слышит музыку, а только тишину…
3. Миллионер из трущоб, 2008 год
Кадр из фильма: Миллионер из трущоб. \ Фото: afisha.ru.
Этот фильм собрал множество всевозможных наград и сотни тысяч зрительских симпатий. История восемнадцатилетнего Джамала Малика с первых минут держала зрителя в напряжении вплоть до самого финала.
Сирота из трущоб Мумбаи, принимая участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?», в одном шаге от заветного приза в двадцать миллионов рупий. Но как только шоу останавливается на ночной перерыв, полиция тут же арестовывает уличного бродяжку, подозревая его в мошенничестве. Ведь не может человек с улицы столько всего знать, или всё-таки может?
4. Мамы, 2012 год
Кадр из фильма: Мамы. \ Фото: kino-teatr.ru.
Если вы любите комедийные мелодрамы, тогда однозначно обратите внимание на фильм «Мамы», в котором рассказывается восемь увлекательных историй, происходящих с женщинами в разгар восьмого марта. Несмотря на все трудности и проблемы со связью, сыновья изо всех сил пытаются поздравить любимых мамочек с женским днём.
5. Ла-Ла Ленд, 2017 год
Кадр из фильма: Ла-ла Ленд. \ Фото: rg.ru
Романтическая мелодрама «Ла-ла Ленд» собрала вокруг себя множество противоречивых обсуждений и армия зрителей разделилась на две части: первая – поклонники, и вторая – все те, кому фильм не пришёлся по вкусу. Тем не менее, несмотря на море негативных отзывов в адрес киноленты, даже на сегодняшний день она является одной из самых лучших в своём жанре. История о двух молодых и амбициозных людях захватывает с первых минут, ведь их объединяет не только любовь друг к другу, а и к музыке.
6. Лёд, 2018 год
Кадр из фильма: Лёд. \ Фото: zmbaa.com.
Фильм «Лёд» буквально леденит душу от нахлынувших чувств и эмоций. Нетипичная для российского кинематографа музыкальная мелодрама повествует о жизни девушки Надежды, которая, идя к своей мечте, буквально в шаге от достигнутой цели теряет всё, оказавшись в инвалидном кресле. Ей ничего не остаётся, как вернуться в родной город и научиться жить заново, мечтать и верить в чудеса. В Иркутске она встречает бывшего хоккеиста, который решает во чтобы то ни стало помочь девушке встать на ноги…
7. Маленькие женщины, 2019 год
Кадр из фильма: Маленькие женщины. \ Фото: ewthailand.blogspot.com.
Фильм «Маленькие женщины» опирается как на классический роман, так и на произведения Луизы Мэй Олкотт, и разворачивается в то время, как альтер-эго автора, Джо Марч, размышляет о своей вымышленной жизни.
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