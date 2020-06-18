Распространенные мифы об эпохе прошлого СССР

Жизнь в СССР / Фото: fotointeres.ru Однако не все утверждения соответствуют истине. А тем, кто все еще с тоской вспоминает советское прошлое, достаточно оглянуться вокруг. В современной России очень много осталось с тех времен. Это вызывает ощущение, что жизнь в Союзе продолжается. Рассмотрим несколько мифов о «золотом веке» СССР, которые не совсем соответствуют реальности. 1. Советские люди жили в достатке Советская коммунальная квартира / Фото: hollivizor.ru Мы хорошо помним рассказы о том, что в СССР предоставлялась жилплощадь. Действительно, жилье человек получал, но зачастую это были огромные коммуналки, где жить не так уж и просто, или общежития. Именно в таких условиях и проживало большинство городских жителей. Частично устранить проблему помогли знаменитые «хрущевки». Но операции с этой недвижимостью в дальнейшем проводились полулегальным или нелегальным способами. Магазинные прилавки / Фото: tomsk.kp.ru Советская система снабжения – отдельная история. В магазинах были в избытке самые необходимые продукты, например, хлеб, молоко, водка и прочие, но особым ассортиментом товары не отличались. Земельные участки, гаражи, квартиры выдавались на работе по записи. Чтобы купить машину, нужно было записываться в очередь и ждать своего «железного коня» десятилетиями. Что касается покупки продукции импортного производства, здесь были свои серые схемы. Товар доставался исключительно по блату, хорошему знакомству. Да, у людей были немалые накопления на сберегательных книжках, но потратить их по большей степени просто не было куда. 2. Бесплатная и лучшая в мире система образования Лекция в университете / Фото: journals.eco-vector.com Очень сложно объективно сравнивать уровень образования в различных государствах. Среди положительных сторон можно назвать высокие знания в области физики и математики. Специалисты, окончившие высшие учебные заведения советского типа, были востребованы по всему миру. Нередко ученые высказывают мнение, что в науке СССР успехи были получены не потому, что существовала высококлассная образовательная система, а наперекор ей. Человеку нужно было преодолеть множество препятствий. Только тогда у него появлялся шанс достичь определенных высот. Во-первых, в момент поступления в институт абитуриент сталкивался с ограничениями не только классового, но и национального характера. В качестве примера можно привести антисемитизм в математическом направлении в шестидесятых-восьмидесятых годах. Очень сложно было поступить на мехмат евреям. Негласные правила распространялись и на некоторые другие институты, в частности МГИМО. Школьники в библиотеке / Фото: teletype.in На качество учебной, образовательной программы, воспитание, прививание ценностей и другие сферы активно влияла идеология. Львиную долю времени, а также усилий школьников и студентов отбирали ненужные никому предметы, например, история КПСС. Несмотря на ее бесполезность, много талантливых людей вынуждены были отказаться от дальнейшего обучения. Дети диссидентов, недовольные учащиеся и педагоги исключались из ВУЗов. Если смотреть правде в глаза, то высшая советская школа была изолирована от остального мира. За исключением специализированных школ и университетов иностранные языки преподавали на низком уровне. Предпочтение было отдано предметам естественнонаучного характера, потому что это направление полностью совпадало с интересами государства. Это интересно! Многие выдающиеся талантливые художники, писатели и поэты не изучались в школах, так как они считались «неправильными» с точки зрения советской идеологии. В список вошли поэты Пастернак, Гумилев, Цветаева, Мандельштам, Ахматова. Что касается истории, то она трактовалась в том ключе, который был выгоден правительству государства. О репрессиях вообще не шла речь. Все эти эпизоды, естественно, замалчивались. Некоторые точные науки тоже были подвержены подобному влиянию. 3. Лучшая в мире и бесплатная медицина Медицина в СССР / Фото: pastvu.com Действительно, медицинское обслуживание в СССР было бесплатным. Но что касается его качества, здесь можно поспорить. Прежде всего, медицина, как и другие сферы в государстве, была отрезана от мира. Поэтому многих лекарств не было, их все-таки приходилось закупать в зарубежных странах, хотя простейшие препараты и продавались по очень низкой цене. Что касается современных для того времени методик и технологий, то они были доступны лишь избранным. В большей степени врачи ими попросту не владели. Что же касается одноразовых инструментов (шприцев, систем для внутривенного введения, катетеров), то и они появились намного позже, чем в других странах. Советский роддом / Фото: sobaka.ru Персонал практически ничем не отличался от того, что мы можем наблюдать сейчас в государственных больницах. Среди врачей были настоящие таланты, внимательные и обходительные, и хамоватые бездари, которые поступили в институт благодаря связям, а не знаниям. Нельзя идеализировать и условия стационаров, где пациенты часто вынуждены были лежать в коридорах, так как в палатах не хватало мест, и месяцами ждать своей очереди на плановую операцию. Особого внимания заслуживает и лечение психиатрических больных - использовались жестокие методы, которые можно отнести к разряду карательных.
4. В Советском Союзе была стабильность
Первомайская демонстрация / Фото: mir24.tv Действительно, с этим даже не поспоришь. Фиксированная зарплата, жесткий контроль над ценообразованием сделали систему устойчивой. Многие считали ее и вовсе неразрушимой. Проблема только в одном, правительство не позволяло людям двигаться вперед. Когда в мире проводились исследования, внедрялись новые технологии и методики во всех сферах деятельности, в СССР наблюдался полный «застой». Это и привело, в конечном счете, к падению столь сильной империи. Несмотря на все опровергнутые мифы, нельзя говорить, что так уж все было плохо в СССР, как и идеализировать исчезнувшее государство. В каждой эпохе есть свои положительные и отрицательные стороны, оставившие след в памяти поколений.
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