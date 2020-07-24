Тавор: лучший автомат XXI века

Израильские оружейники всегда умели удивлять мир: без какой бы то ни было основы они создавали совершенно новые типы оружия, которые затем активно тиражировались армиями многих стран. Именно таким примером стала относительно новая штурмовая винтовка Tavor 21, выпускаемая концерном Israel Weapon Industries, которую уже называют чуть ли не лучшим автоматом XXI-го века.
Предыстория появления
К середине 90-х годов, ЦАХАЛ решил окончательно заменить устаревшие морально «Галили» американской M16. Решение, мягко говоря, неоднозначное: построенный на базе советского АК-47, Galil вел себя в условиях пустыни гораздо лучше, чем сложная в эксплуатации и привередливая M16. Такого же мнения, судя по всему, придерживались и оружейники концерна Israel Military Industries. Мастера разработали совершенно новый концепт оружия, который было решено развивать параллельно с закупкой американских винтовок.
Проект М-203
Перспективная разработка увидела свет в середине 1995 года. Под кодовым обозначением М-203 скрывалась сверхсовременная винтовка, работавшая под натовский патрон 5,56×45 мм. Это был первый израильский успех на ниве оригинального оружия: доработанный автомат, получивший итоговое название Tavor TAR 21, был не переделкой чужого успеха, как тот же «Галиль», а целиком и полностью принадлежал инженерам Israel Military Industries.
Первые проблемы
Несмотря на то, что автомат пришелся по нраву не только самим оружейникам, но и высшим чинам ЦАХАЛа, его испытания заняли довольно долгое время. Несколько лет проводились кропотливые работы по выявлению всех недостатков автомата: попытки создать совершенное во всех смыслах оружие начинали напоминать крайнюю степень перфекционизма. Впрочем, военные испытания действительно показали целый ряд успешно решенных впоследствии проблем. TAR 21 ненадежно вел себя в условиях пустыни и не давал бойцу сменить магазин в положении лежа: приходилось хоть немного поднимать оружие. Слишком толстая пистолетная рукоятка также не добавляла удобства, дешевый прицел был признан совершенно ненадежным.
Выход в свет
Все вышеперечисленные недостатки были устранены в окончательной версии автомата. Конструкторы обеспечили TAR 21 дорогим прицелом ITL MARS, совмещённым с ЛЦУ и целым рядом заменяемых деталей. На винтовку могут устанавливаться стволы разной длины, переходник для подствольного гранатомета М203 и глушитель. Все эти доработки были очень тепло приняты отрядами израильской армии.
Тактико-технические характеристики
Калибр — 5.56 мм.
Используемый патрон — 5.56 мм NATO SS109/M855
Емкость магазина — 20-30 патронов
Общая длина — 720 мм
Масса (снаряженная) – 3,635 кг
Прицел – коллиматорный + лазерный
Темп стрельбы — 750-900 выстрелов/мин
Начальная скорость пули — 890м/сек.
Основные плюсы Tavor 21
Корпус Tavor MTAR 21 создан из высокопрочных полимеров, что обеспечило автомату сравнительно небольшой вес. Центр тяжести винтовки смещен ближе к плечу стрелка — благодаря конструкции булл-пап. Такая компоновка улучшила меткость и кучность стрельбы. TAR 21 унифицирован под обычные магазины американской М16: это позволяет бойцам не заботиться лишний раз об особенных боеприпасах. Маневренность, легкость и удобство автомата уравновешивается его относительно высокой стоимостью: единица TAR 21 обходится Израилю в 1300$.
MTAR 21: еще один шаг в будущее
Несмотря на то, что первоначальный вариант TAR 21 все еще состоит на вооружении отдельных бригад израильской армии, а также широко применяется во всем мире, войска специального назначения уже переходят на более совершенный вариант автомата. Модифицированный MTAR 21 получился более легким и коротким: при весе всего в 2,9 кг в снаряженном состоянии, длина его ствола не превышает 380 мм. На данный момент винтовкой MTAR 21 оснащены отряды специального назначения по всему миру.
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