Тавор: лучший автомат XXI века

Израильские оружейники всегда умели удивлять мир: без какой бы то ни было основы они создавали совершенно новые типы оружия, которые затем активно тиражировались армиями многих стран. Именно таким примером стала относительно новая штурмовая винтовка Tavor 21, выпускаемая концерном Israel Weapon Industries, которую уже называют чуть ли не лучшим автоматом XXI-го века.



Предыстория появления

Проект М-203

Первые проблемы

Выход в свет

Тактико-технические характеристики

Основные плюсы Tavor 21

MTAR 21: еще один шаг в будущее