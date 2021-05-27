6 изобретений прошлых лет, которые впечатлят и современного обывателя

Человечество всегда было гораздо на создание изобретений, призванных облегчить ему жизнь. Однако порой они выглядят настолько странно или имеют до того нетривиальный функционал, что они способны поразить воображение даже искушенного современного обывателя. Более того, некоторые из них, хоть и канули в Лету, однако оказались бы полезными и сегодня. Вашему вниманию 6 оригинальных изобретений прошлого времени, которые поразят даже современного человека.
1. Механизм для чтения нескольких книг
Отличное приспособление для профессоров и ученых. /Фото: bugaga.ru
Период 18 столетия известен в истории как эпоха Просвещения, поэтому в то время изобретали немалое количество приспособлений, призванных облегчить именно учебный процесс. Как раз с целью оптимизации как рабочего места, так и обучения самого по себе и было спроектировано устройство, позволяющие читать семь книг одновременно. Для этого требовалось просто вращать механизм, переходя от одной панели, на которой размещают очередной труд или монографию, к другой.
2. Электропоезд для полицейских
Оригинальное средство передвижения для копов, работающих в тоннелях. /Фото: ochmanity.com
Такой процесс, как мониторинг соблюдения скоростного режима автомобилей на проезжей части, является важной составляющей в предотвращении аварийных ситуаций на дороге. И тоннели не являются исключением из этого правила. Однако полицейским отслеживать скоростной режим в таких условиях весьма проблематично. Именно с целью решить данную проблему и был разработан специальный электропоезд, который позволял контролировать скорость движения транспорта, не препятствуя при этом ехать самим автомобилям. Конечно, данная технология не снискала популярности и так и осталась пережитком пятидесятых годов прошлого столетия, но сама задумка отличалась креативом и практичностью.
3. Семейный велосипед
Нетривиальный случай, когда один велосипед на всех. /Фото: blogspot.com
Велосипедная прогулка - отличный досуг и активный отдых для всей семьи на выходных. Однако приспособленные для этого времяпрепровождения дорожки есть не везде, кроме того, не у всех могут оказаться собственные двухколесные «лошадки». Видимо именно с целью решить все эти проблемы в далеком 1939 году был придуман велосипед, на который можно уместить всю семью. Причем на нем найдется место даже тем, кто ездить еще не научился. Более того, семейный велосипед позволит совместить приятное с полезным вечно занятым мамочкам: они могут поместить на специальную панель даже настоящую швейную машинку с ножным приводом или заниматься другими домашними делами.
4. Самодвижущийся робот-пылесос
Один из первых роботов-пылесосов. /Фото: shorpy.com
Это сегодня таким бытовым гаджетом как робот-пылесос никого не удивишь - у многих он уже давно поселился в доме или квартире. А вот в пятидесятых годах он был сродни инженерному чуду. И среди всего прочего, его можно было увидеть в рамках Американской национальной выставки 1959 года в Москве. Там свое детище представила компания Whirlpool - это было самодвижущееся устройство, выполненное в несколько большем размере, чем привычные нам современные модели. Вот только один момент так и остался невыясненным: на тот момент технологии не могли сделать пылесос полностью автономным, так что он был скорее всего на дистанционном управлении. Однако как оно выглядело, неизвестно и по сей день.
5. Очки для чтения лежа
Даже странно, что сегодня аналога такому интересному гаджету. /Фото: igromania.ru
Даже в нынешних условиях цифровизации и активного использования электронных книг, необходимость в упрощении процесса чтения в положении лежа продолжает быть актуальной. В далеком 1936 году были изобретены специальные очки, позволяющие читать в положении лежа без нагрузки на шею или руки. До сих пор доподлинно неизвестно, почему спрос на этот уникальный гаджет не был достаточно большим.
6. Огромная камера для аэрофотосъемки
Такой фотоаппарат, вероятно, и весил как небольшой боеприпас. /Фото: reddit.com
Среди фотографий, сделанных в период Второй мировой войны, можно найти и такие, которые были сделаны с высоты птичьего полета. Собственно, практика аэрофотосъемки на тот момент была весьма распространена. Однако, каким образом она производилась, знает не каждый. Так, например, в американских военно-воздушных силах была распространена одна из моделей фотоаппаратов производства компании Kodak K-24. Правда, главной ее отличительной чертой было не качество фотографий, а немаленькие размеры.
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