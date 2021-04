Внешность обманчива и это доказывают участники талант-шоу

Первое впечатление обманчиво, и это доказывают герои нашей подборки. Артисты-любители всю жизнь сталкивались с непониманием и унижением за свой внешний вид. Поэтому насмешки судей и зрителей не стали для них сюрпризом. Но стоило зазвучать музыке… Вы не сможете сдержать слез при просмотре первых выходов этих артистов на сцены различных шоу талантов.











У каждого в жизни была минута славы. Или обязательно будет. Даже если тебе уже 37, ты аутсайдер с лишним весом, работаешь в магазине сотовых телефонов, живешь на чердаке у родителей, а хочется тебе лишь одного — петь на оперной сцене.



17 марта 2007 года безвестный самодеятельный певец Пол Поттс стал одним из самых ярких исполнителей в истории британского шоу Britain’s Got Talent. Но на пути к мечте Пол буквально прошел через боль и унижения. За любовь к опере над Полом всю жизнь издевались не только сверстники (отсюда выбитый передний зуб), но даже родной отец. Поэтому насмешки судей на шоу стали для стреляного Пола каплей в море издевок.







Запись его первого выступления собрала почти 150 миллионов просмотров на YouTube, а дебютный альбом One Chance стал дважды платиновым на родине. В 2013 году Джеймс Корден сыграл Пола в байопике «Мечты сбываются».



Сьюзан Бойл

Михаил Рудаков

Джонатан Антуан

Антон Агафонов

Шоу Britain’s Got Talent изменило жизнь и шотландской домохозяйки Сьюзан Бойл. За всю жизнь Сьюзан не выбиралась за пределы Шотландии, после школы работала полгода поваром и больше никем, никогда не была замужем и даже не целовалась!Единственный талант Бойл — пение. В юности Сьюзан участвовала в паре конкурсов, бывала на прослушиваниях, но никаких успехов ей это не принесло. Но в 2009 году, когда 48-летняя Сьюзан стала участницей Britain’s Got Talent и спела I Dreamed a Dream из мюзикла «Отверженные», женщина сорвала куш.Как только взлохмаченная Сьюзан в простом платье появилась на сцене, в зале раздались смешки и присвистывания, а судья Саймон Коуэлл фамильярно обратился участнице: «Так откуда ты, дорогуша?» На слова Сьюзан о том, что она мечтает стать профессиональной певицей, зрители снова рассмеялись, а жюри недоверчиво повело бровями. И тут заиграла музыка… Запись первого прослушивания Сьюзан Бойл на Britain’s Got Talent набрала больше 200 миллионов просмотров — и это основная версия. Полную и укороченную версии посмотрели 20 и 10 миллионов человек соответственно. И эти ролики продолжают пересматривать спустя 8 лет, потому что редко встретишь такое цунами из положительных эмоций. Судья не могли скрыть на лицах смесь восхищения и стыда за свою первую реакцию, в том числе и скептик Саймон Коуэлл.Сьюзан Бойл дошла до финала и заняла второе место, записала дебютный альбом The Gift, который разошелся тиражом 15 миллионов и был номинирован на «Грэмми». В 2012 году история Сьюзан легла в основу мюзикла «У меня была мечта» (I Dreamed A Dream).Бородатый фермер, который признался, что начать петь его попросила коза, в 2011 году покорил украинское шоу «X-Фактор». Судьи проекта Серега, Елка, музыкальный критик Сергей Соседов и телеведущий Игорь Кондратюк были смущены видом участника — Михаил выглядел как богатырь из сказки. Кондратюк не забыл поиронизировать над привычкой Михаила мыть голову желтком вместо шампуня, но после исполнения песни «Дельтаплан» жюри забыло о шутках . Окрыленный успехом на родине, Михаил сбрил бороду и с той же композицией отправился покорять российскую «Минуту славы». Но, к сожалению, в Москве начинающему артисту вновь пришлось столкнуться с насмешками. Незнакомый город, волнение перед новыми судьями или отсутствие бороды — непонятно , что именно выбило Михаила из колеи, но голос обаятельного фермера дрожал. Добили парня ведущие Дмитрий Шепелев и Александр Олешко, которым обычное пение показалось скучным, и они раскрутили Рудакова на нелепые пародии на звезд.Дуэт Джонатана и Шарлотты своим появлением на шоу талантов сразу вызвал множество вопросов. Что связывает юную красавицу и фриковатого толстяка? Какой номер может подготовить такая странная пара? Кто это вообще такие? На сцене выяснилось, что Джонатан Антуан и Шарлотта Джаконелли — старшеклассники , которые дуэтом исполняют классическую оперу. И исполняют до мурашек по коже — убедитесь в этом сами.Сразу после завершения проекта, где дуэт занял второе место, юные музыканты записали альбом Together . К сожалению, вскоре после этого Джонатан и Шарлотта перестали петь вместе.Персонаж с идеальными смоки-айз — это украинец Антон, воспитанник детского дома. Как рассказывает Антон, в 12 лет он сам принял решение уйти в интернат от родителей, которые не принимали необычного сына. Но и в детском доме странный мальчик столкнулся с унижениями, издевательствами и побоями. Утешение подросток находил в музыке.Несмотря на макияж и укладку, Антон на шоу не скрывал своего пола. По собственному признанию, ему комфортно в собственном теле, но свой яркий внешний вид он посчитал удачным для сцены. К тому же женственный образ идеально подходит и для голоса Антона. Вы не поверите ушам, когда услышите это.Несмотря на то что двое из трех судей сказали артисту «да», дойти до финала Антону не удалось, но он не сдался. Спустя много лет, в феврале этого года Агафонов пришел на украинскую версию шоу «Голос» — уже полностью в женском образе и под псевдонимом Тони. Сначала о себе артист говорил в женском роде, но на сцене, общаясь с судьями, вновь раскрыл карты. Правда, в этот раз обошлось без кривых улыбок. Антон-Тони сорвал овации зала и получил поддержку жюри.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)