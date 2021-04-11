Внешность обманчива и это доказывают участники талант-шоу

Первое впечатление обманчиво, и это доказывают герои нашей подборки. Артисты-любители всю жизнь сталкивались с непониманием и унижением за свой внешний вид. Поэтому насмешки судей и зрителей не стали для них сюрпризом. Но стоило зазвучать музыке… Вы не сможете сдержать слез при просмотре первых выходов этих артистов на сцены различных шоу талантов.











У каждого в жизни была минута славы. Или обязательно будет. Даже если тебе уже 37, ты аутсайдер с лишним весом, работаешь в магазине сотовых телефонов, живешь на чердаке у родителей, а хочется тебе лишь одного — петь на оперной сцене.



17 марта 2007 года безвестный самодеятельный певец Пол Поттс стал одним из самых ярких исполнителей в истории британского шоу Britain’s Got Talent. Но на пути к мечте Пол буквально прошел через боль и унижения. За любовь к опере над Полом всю жизнь издевались не только сверстники (отсюда выбитый передний зуб), но даже родной отец. Поэтому насмешки судей на шоу стали для стреляного Пола каплей в море издевок.







Запись его первого выступления собрала почти 150 миллионов просмотров на YouTube, а дебютный альбом One Chance стал дважды платиновым на родине. В 2013 году Джеймс Корден сыграл Пола в байопике «Мечты сбываются».



Сьюзан Бойл

Михаил Рудаков

Джонатан Антуан

Антон Агафонов