20 спасительных идей для хранения в малогабаритке

Хозяева малогабаритных квартир знают, что есть немало оригинальных способов хранения вещей таким образом, чтобы в доме всегда был порядок и свободное место для жизни. Однако никогда не помешает запастись ещё парой-тройкой полезных идей для дома!

Оцените 20 удачных, полезных и просто спасительных идей для хранения в малогабаритке:

Крючки на полках позволят дополнительно хранить чашки и кружки



Такая система хранения на двери ванной создаст дополнительное место для хранения



На кухне «подвешенная» система хранения также приветствуется



В таком виде получится хранить больше вещей в шкафу



И журнальный столик, и полка для хранения обуви/игрушек



Кстати, так гораздо лучше хранить банные принадлежности: и бортики ванны будут свободны





Интересные идеи полок, которые крепятся куда угодно: хоть к шкафу, хоть к стене (фартук), хоть к холодильнику



Интересная идея хранения большой коллекции обуви



Теперь полотенца будут всегда на расстоянии вытянутой руки



Чтобы не занимать место на столе сушилкой, можно воспользоваться такой перекладиной



Посмотрите: каждая вещь здесь на своем месте





Не пренебрегайте подобными идеями на дверцах: они освобождают много пространства



Выдвижная полочка за холодильником со специями, маслами и крупами — настоящее спасение на маленькой кухне



В таком виде получится хранить намного больше вещей в шкафу



Выдвижные полки используют всё пространство под кроватью и диваном



Угловые полки также нельзя списывать со счетов





Ещё выдвижные полки будут уместны в кухонном гарнитуре



Полка под самый потолок позволит расставить книги без отдельного шкафа



Магниты могут быть весьма полезны в вопросах хранения



Старые вешалки могут быть с пользой применены на кухне



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