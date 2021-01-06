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Как за 5 минут почистить стиральную машину

Со временем на машинке образуется налёт и не только, и всё дело, как правило, в жёсткой воде, которая течёт по трубам в городах. Конечно, можно было бы поставить фильтр, но не каждый может себе это позволить.
А вот делать регулярную (раз в 3-4 месяца) чистку стиральной машинки, да ещё и не использовать никакой химии — прекрасная идея!

Как за 5 минут почистить стиральную машину

Подготовьте 4 пакетика лимонной кислоты по 15 гр. Засыпьте их в отделение для стирального порошка, включите обычную стирку (полный цикл). Дайте машинке полностью отстирать с лимонной кислотой. Больше ничего делать не нужно! Машинка сама вымоет остатки кислоты во время ополаскивания. Такую процедуру проводите раз в 3 месяца или по мере необходимости, если вода в вашем районе очень жёсткая.

Как за 5 минут почистить стиральную машину
Подробнее о том, как почистить стиральную машинку в домашних условиях, смотрите в видео ниже:




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Стиральная машиначистка
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