Элементарный способ, как идеально отстирать белые носки без кипячения

Главная носочная проблема в большинстве домов – это найти тот, что за номером два! Или хотя бы тот, что подойдет к первому по цвету. Впрочем, для носков белых обе проблемы являются не столь важными и серьезными, как возращение начальной белизны. Сделать это достаточно сложно, особенно без использования народных хитростей. Магазинные средства далеко не всегда способны помочь в данном вопросе. Поговорим как раз об одном таком «бабушкином» методе.
Все любят белые носки. /Фото: soda-soda.ru.
Проблематично будет отыскать человека, которому были бы не безразличные белые носки! Выглядят стильно, подходят почти к любой весенней и летней одежде. Есть только одна беда – они быстро и сильно пачкаются. Специальные средства из магазина здесь не всегда способны помочь с достаточным уровнем эффективности. Поэтому желающим вернуть начальную белизну приходится всячески выкручиваться. Отстирать их до начального состояния уже почти невозможно, если не использовать «народные» методики.
Используем хозяйственное мыло и лимон. /Фото: yandex.by.
В первую очередь для процесса стирки понадобится самое обычное хозяйственное мыло. Вооружившись куском, начинаем хорошенько намыливать грязные носки. Мыла не жалеем, буквально втираем его в материал. После этого оставляем предмет одежды «киснуть» примерно на 40 минут, после чего кладем его в тазик с теплой водой. Уже в него выжимаем сок лимона, после чего оставляем тару с носками еще на 20 минут, затем полощем, извлекаем и отправляем сушиться. Носки после такого будут как новые.
Проверенное средство. /Фото: yandex.by.
Кроме того, можно пойти другим, более экономичным способом. Для этого кладем грязные намыленные носки в пакет и отправляем его в микроволновку. Включаем кухонный аппарат на 5 минут, после чего достаем носки и отправляем их на полоскание в теплой воде. Важно при этом помнить, что после «кипячения» в СВЧ, пакет с носками будет очень горячим, так что следует проявлять осторожность и принять меры по защите рук.
Незабываем выжать лимон. /Фото: yandex.ru.
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