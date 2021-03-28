Какое значение таят в себе символы, нанесенные на посуду из хрусталя

Хрустальная посуда времен Советского Союза, когда она была особенно популярна, осталась во многих семьях и сейчас. Бокалы, рюмки, фужеры, салатники и вазы стоят в шкафах и на полках. Они считаются реликвией и редко ставятся на стол, обычно по большим праздникам. На таких изделиях есть характерные рисунки, узоры, о смысле которых мало кто задумывается. Большинство считают, что их нет вообще. На самом деле, если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что эти узоры чем-то напоминают руны или языческие символы.
Каждый символ, как и рунические письмена, таит в себе определенную энергетику / Фото: ufologov.net
Каждый символ, как и рунические письмена, способен таить в себе энергию, причем, не только положительную, но и отрицательную. На хрусталь наносится всего несколько рисунков, к тому же они имеют общие элементы. Но обо всем по порядку.
1. Немного информации о хрустале
В СССР производили хрусталь нескольких видов в зависимости от состава / Фото: showbell.ru
Хрусталь, который производили во времена СССР и до его появления, был нескольких видов в зависимости от состава:
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- содержание оксида свинца в количестве 10 процентов было характерно для хрустального стекла;
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- от 18% до 25% оксида свинца – хрусталь мало свинцовый;
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- от 25% до 30% оксида свинца – свинцовый дорогой;
- оксид свинца в количестве 30 процентов – хрусталь элитный.
Хрустальная ваза / Фото: coberu.ru
Непосредственно от состава хрусталя зависит не только его стоимость, но и звон, преломление светового потока. Главными отличительными особенностями настоящего хрусталя являются:
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- мелодичный звон, который слышен в течение продолжительного времени;
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- отличное преломление потока света;
- высокая степень прозрачности и блеска.
Налитые в хрустальные бокалы напитки предстают в новом свете / Фото: ua.wallpapers-fenix.eu
Если в хрустальную посуду налить напиток, он будет выглядеть совершенно иначе, чем в обычном стекле.
Независимо от места и времени изготовления хрустальных изделий, рисунок на них будет схожим / Фото: pictame.com
По некоторым данным, хрусталь, в котором присутствует оксид свинца, был создан в столице Великобритании более трехсот лет назад. Если сравнить изображения на изделиях из хрусталя, изготовленных в различных странах с интервалом в десятки лет, то можно заметить, что они очень похожи между собой, а где-то даже идентичны. Почему так происходит?
Конфетница из хрусталя / Фото: auction.ru
2. Что производители изображают на хрустальных изделиях
Основным символом являются листья и цветок папоротника / Фото: xrustalik.ru
Главным символом в течение многих лет являются папоротниковые листья – насечки в виде веера, а также цветок папоротника, представляющий собой символ круглой формы типа звездочки или солнца.
Цветок папоротника - легендарное растение, вокруг которого много мистики и даже некоторого волшебства / Фото: via-midgard.com
Вообще цветок папоротника – это легендарное растение, вокруг которого много мистики и даже некоторого волшебства. Если вспомнить старинные летописи и древние мифы, то там он называется «Перунов цвет».
Перун – бог славян, тогда как цветок папоротника является очень древним орнаментальным солярным символом в славянской религии. Считается, что тот, кто обладает этим цветком, находится под покровительством Перуна, а значит ему обеспечены надежная защита от болезней и огромное везение. Цветок папоротника на протяжении веков считается мощным оберегом.
Чтобы привлечь удачу в дом и здоровье, необходимо чтобы ладонь напрямую контактировала с хрустальным бокалом / Фото: msk.au.ru
Что касается листьев папоротника, то они могут убрать негатив, избавить от кошмаров, стать отличной защитой от порчи и сглаза. Рекомендуется брать бокал из хрусталя рукой без перчатки, чтобы она напрямую контактировала с изображенными на нем символами.
Изделия их хрусталя не надо прятать в комод, лучше оставить их на видном месте / Фото: ok.ru
Старинный хрусталь не нужно прятать от глаз людских в комод. В идеале поставить эту посуду в сервант, на видное место. Так она будет охранять дом от всего плохого, притягивать богатство, позитив и счастье.
Хрустальные изделия, независимо от того, рюмки это на ножках или бокалы, часто называют «фужерами». В переводе с французского языка это слово обозначает папоротник. Во Франции есть даже одноименный город.
Старинные хрустальные изделия имеют рисунок, идентичный тем, что изготавливаются сегодня / Фото: lermontovgallery.ru
Что интересно, в Советском Союзе к религии и мистике относились по большей части с недоверием. Несмотря на это, на хрустале того периода сохранились эти рисунки.
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