Какое значение таят в себе символы, нанесенные на посуду из хрусталя

Каждый символ, как и рунические письмена, таит в себе определенную энергетику / Фото: ufologov.net

1. Немного информации о хрустале

В СССР производили хрусталь нескольких видов в зависимости от состава / Фото: showbell.ru







содержание оксида свинца в количестве 10 процентов было характерно для хрустального стекла;















от 18% до 25% оксида свинца – хрусталь мало свинцовый;















от 25% до 30% оксида свинца – свинцовый дорогой;











оксид свинца в количестве 30 процентов – хрусталь элитный.



Хрустальная ваза / Фото: coberu.ru







мелодичный звон, который слышен в течение продолжительного времени;















отличное преломление потока света;











высокая степень прозрачности и блеска.



Налитые в хрустальные бокалы напитки предстают в новом свете / Фото: ua.wallpapers-fenix.eu

Независимо от места и времени изготовления хрустальных изделий, рисунок на них будет схожим / Фото: pictame.com

Конфетница из хрусталя / Фото: auction.ru

2. Что производители изображают на хрустальных изделиях

Основным символом являются листья и цветок папоротника / Фото: xrustalik.ru

Цветок папоротника - легендарное растение, вокруг которого много мистики и даже некоторого волшебства / Фото: via-midgard.com

Чтобы привлечь удачу в дом и здоровье, необходимо чтобы ладонь напрямую контактировала с хрустальным бокалом / Фото: msk.au.ru

Изделия их хрусталя не надо прятать в комод, лучше оставить их на видном месте / Фото: ok.ru

Старинные хрустальные изделия имеют рисунок, идентичный тем, что изготавливаются сегодня / Фото: lermontovgallery.ru